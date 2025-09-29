SOUL-UN股票今天的价格是多少？ Soulpower Acquisition Corp.股票今天的定价为10.7800。它在5.79%范围内交易，昨天的收盘价为10.1900，交易量达到3。SOUL-UN的实时价格图表显示了这些更新。

Soulpower Acquisition Corp.股票是否支付股息？ Soulpower Acquisition Corp.目前的价值为10.7800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.69%和USD。实时查看图表以跟踪SOUL-UN走势。

如何购买SOUL-UN股票？ 您可以以10.7800的当前价格购买Soulpower Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.7800或10.7830附近，而3和2.13%显示市场活动。立即关注SOUL-UN的实时图表更新。

如何投资SOUL-UN股票？ 投资Soulpower Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9700 - 10.7800和当前价格10.7800。许多人在以10.7800或10.7830下订单之前，会比较5.48%和。实时查看SOUL-UN价格图表，了解每日变化。

Soulpower Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Soulpower Acquisition Corp.的最高价格是10.7800。在9.9700 - 10.7800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Soulpower Acquisition Corp.的绩效。

Soulpower Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？ Soulpower Acquisition Corp.（SOUL-UN）的最低价格为9.9700。将其与当前的10.7800和9.9700 - 10.7800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOUL-UN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。