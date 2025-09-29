SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.
今日SOUL-UN汇率已更改5.79%。当日，交易品种以低点10.5550和高点10.7800进行交易。
关注Soulpower Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SOUL-UN股票今天的价格是多少？
Soulpower Acquisition Corp.股票今天的定价为10.7800。它在5.79%范围内交易，昨天的收盘价为10.1900，交易量达到3。SOUL-UN的实时价格图表显示了这些更新。
Soulpower Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Soulpower Acquisition Corp.目前的价值为10.7800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.69%和USD。实时查看图表以跟踪SOUL-UN走势。
如何购买SOUL-UN股票？
您可以以10.7800的当前价格购买Soulpower Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.7800或10.7830附近，而3和2.13%显示市场活动。立即关注SOUL-UN的实时图表更新。
如何投资SOUL-UN股票？
投资Soulpower Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9700 - 10.7800和当前价格10.7800。许多人在以10.7800或10.7830下订单之前，会比较5.48%和。实时查看SOUL-UN价格图表，了解每日变化。
Soulpower Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Soulpower Acquisition Corp.的最高价格是10.7800。在9.9700 - 10.7800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Soulpower Acquisition Corp.的绩效。
Soulpower Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Soulpower Acquisition Corp.（SOUL-UN）的最低价格为9.9700。将其与当前的10.7800和9.9700 - 10.7800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOUL-UN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOUL-UN股票是什么时候拆分的？
Soulpower Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.1900和7.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.1900
- 开盘价
- 10.5550
- 卖价
- 10.7800
- 买价
- 10.7830
- 最低价
- 10.5550
- 最高价
- 10.7800
- 交易量
- 3
- 日变化
- 5.79%
- 月变化
- 5.48%
- 6个月变化
- 7.69%
- 年变化
- 7.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值