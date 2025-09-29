报价部分
SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.

10.7800 USD 0.5900 (5.79%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SOUL-UN汇率已更改5.79%。当日，交易品种以低点10.5550和高点10.7800进行交易。

关注Soulpower Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SOUL-UN股票今天的价格是多少？

Soulpower Acquisition Corp.股票今天的定价为10.7800。它在5.79%范围内交易，昨天的收盘价为10.1900，交易量达到3。SOUL-UN的实时价格图表显示了这些更新。

Soulpower Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Soulpower Acquisition Corp.目前的价值为10.7800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.69%和USD。实时查看图表以跟踪SOUL-UN走势。

如何购买SOUL-UN股票？

您可以以10.7800的当前价格购买Soulpower Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.7800或10.7830附近，而3和2.13%显示市场活动。立即关注SOUL-UN的实时图表更新。

如何投资SOUL-UN股票？

投资Soulpower Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9700 - 10.7800和当前价格10.7800。许多人在以10.7800或10.7830下订单之前，会比较5.48%和。实时查看SOUL-UN价格图表，了解每日变化。

Soulpower Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Soulpower Acquisition Corp.的最高价格是10.7800。在9.9700 - 10.7800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Soulpower Acquisition Corp.的绩效。

Soulpower Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Soulpower Acquisition Corp.（SOUL-UN）的最低价格为9.9700。将其与当前的10.7800和9.9700 - 10.7800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOUL-UN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOUL-UN股票是什么时候拆分的？

Soulpower Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.1900和7.69%中可见。

日范围
10.5550 10.7800
年范围
9.9700 10.7800
前一天收盘价
10.1900
开盘价
10.5550
卖价
10.7800
买价
10.7830
最低价
10.5550
最高价
10.7800
交易量
3
日变化
5.79%
月变化
5.48%
6个月变化
7.69%
年变化
7.69%
