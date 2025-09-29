- 概要
SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.
SOUL-UNの今日の為替レートは、5.79%変化しました。日中、通貨は1あたり10.5550の安値と10.7800の高値で取引されました。
Soulpower Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SOUL-UN株の現在の価格は？
Soulpower Acquisition Corp.の株価は本日10.7800です。5.79%内で取引され、前日の終値は10.1900、取引量は3に達しました。SOUL-UNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Soulpower Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Soulpower Acquisition Corp.の現在の価格は10.7800です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.69%やUSDにも注目します。SOUL-UNの動きはライブチャートで確認できます。
SOUL-UN株を買う方法は？
Soulpower Acquisition Corp.の株は現在10.7800で購入可能です。注文は通常10.7800または10.7830付近で行われ、3や2.13%が市場の動きを示します。SOUL-UNの最新情報はライブチャートで確認できます。
SOUL-UN株に投資する方法は？
Soulpower Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.9700 - 10.7800と現在の10.7800を考慮します。注文は多くの場合10.7800や10.7830で行われる前に、5.48%や7.69%と比較されます。SOUL-UNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Soulpower Acquisition Corp.の株の最高値は？
Soulpower Acquisition Corp.の過去1年の最高値は10.7800でした。9.9700 - 10.7800内で株価は大きく変動し、10.1900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Soulpower Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Soulpower Acquisition Corp.の株の最低値は？
Soulpower Acquisition Corp.(SOUL-UN)の年間最安値は9.9700でした。現在の10.7800や9.9700 - 10.7800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOUL-UNの動きはライブチャートで確認できます。
SOUL-UNの株式分割はいつ行われましたか？
Soulpower Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1900、7.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.1900
- 始値
- 10.5550
- 買値
- 10.7800
- 買値
- 10.7830
- 安値
- 10.5550
- 高値
- 10.7800
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 5.79%
- 1ヶ月の変化
- 5.48%
- 6ヶ月の変化
- 7.69%
- 1年の変化
- 7.69%
