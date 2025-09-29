クォートセクション
通貨 / SOUL-UN
株に戻る

SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.

10.7800 USD 0.5900 (5.79%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOUL-UNの今日の為替レートは、5.79%変化しました。日中、通貨は1あたり10.5550の安値と10.7800の高値で取引されました。

Soulpower Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SOUL-UN株の現在の価格は？

Soulpower Acquisition Corp.の株価は本日10.7800です。5.79%内で取引され、前日の終値は10.1900、取引量は3に達しました。SOUL-UNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Soulpower Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Soulpower Acquisition Corp.の現在の価格は10.7800です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.69%やUSDにも注目します。SOUL-UNの動きはライブチャートで確認できます。

SOUL-UN株を買う方法は？

Soulpower Acquisition Corp.の株は現在10.7800で購入可能です。注文は通常10.7800または10.7830付近で行われ、3や2.13%が市場の動きを示します。SOUL-UNの最新情報はライブチャートで確認できます。

SOUL-UN株に投資する方法は？

Soulpower Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.9700 - 10.7800と現在の10.7800を考慮します。注文は多くの場合10.7800や10.7830で行われる前に、5.48%や7.69%と比較されます。SOUL-UNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Soulpower Acquisition Corp.の株の最高値は？

Soulpower Acquisition Corp.の過去1年の最高値は10.7800でした。9.9700 - 10.7800内で株価は大きく変動し、10.1900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Soulpower Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Soulpower Acquisition Corp.の株の最低値は？

Soulpower Acquisition Corp.(SOUL-UN)の年間最安値は9.9700でした。現在の10.7800や9.9700 - 10.7800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOUL-UNの動きはライブチャートで確認できます。

SOUL-UNの株式分割はいつ行われましたか？

Soulpower Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1900、7.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.5550 10.7800
1年のレンジ
9.9700 10.7800
以前の終値
10.1900
始値
10.5550
買値
10.7800
買値
10.7830
安値
10.5550
高値
10.7800
出来高
3
1日の変化
5.79%
1ヶ月の変化
5.48%
6ヶ月の変化
7.69%
1年の変化
7.69%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待