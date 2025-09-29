- Обзор рынка
SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.
Курс SOUL-UN за сегодня изменился на 5.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.5550, а максимальная — 10.7800.
Следите за динамикой Soulpower Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOUL-UN сегодня?
Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) сегодня оценивается на уровне 10.7800. Инструмент торгуется в пределах 5.79%, вчерашнее закрытие составило 10.1900, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOUL-UN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Soulpower Acquisition Corp.?
Soulpower Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.7800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.69% и USD. Отслеживайте движения SOUL-UN на графике в реальном времени.
Как купить акции SOUL-UN?
Вы можете купить акции Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) по текущей цене 10.7800. Ордера обычно размещаются около 10.7800 или 10.7830, тогда как 3 и 2.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOUL-UN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOUL-UN?
Инвестирование в Soulpower Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9700 - 10.7800 и текущей цены 10.7800. Многие сравнивают 5.48% и 7.69% перед размещением ордеров на 10.7800 или 10.7830. Изучайте ежедневные изменения цены SOUL-UN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Soulpower Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) за последний год составила 10.7800. Акции заметно колебались в пределах 9.9700 - 10.7800, сравнение с 10.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Soulpower Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Soulpower Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) за год составила 9.9700. Сравнение с текущими 10.7800 и 9.9700 - 10.7800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOUL-UN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOUL-UN?
В прошлом Soulpower Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1900 и 7.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.1900
- Open
- 10.5550
- Bid
- 10.7800
- Ask
- 10.7830
- Low
- 10.5550
- High
- 10.7800
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 5.79%
- Месячное изменение
- 5.48%
- 6-месячное изменение
- 7.69%
- Годовое изменение
- 7.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%