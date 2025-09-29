КотировкиРазделы
Валюты / SOUL-UN
Назад в Рынок акций США

SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.

10.7800 USD 0.5900 (5.79%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOUL-UN за сегодня изменился на 5.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.5550, а максимальная — 10.7800.

Следите за динамикой Soulpower Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOUL-UN сегодня?

Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) сегодня оценивается на уровне 10.7800. Инструмент торгуется в пределах 5.79%, вчерашнее закрытие составило 10.1900, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOUL-UN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Soulpower Acquisition Corp.?

Soulpower Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.7800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.69% и USD. Отслеживайте движения SOUL-UN на графике в реальном времени.

Как купить акции SOUL-UN?

Вы можете купить акции Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) по текущей цене 10.7800. Ордера обычно размещаются около 10.7800 или 10.7830, тогда как 3 и 2.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOUL-UN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOUL-UN?

Инвестирование в Soulpower Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9700 - 10.7800 и текущей цены 10.7800. Многие сравнивают 5.48% и 7.69% перед размещением ордеров на 10.7800 или 10.7830. Изучайте ежедневные изменения цены SOUL-UN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Soulpower Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) за последний год составила 10.7800. Акции заметно колебались в пределах 9.9700 - 10.7800, сравнение с 10.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Soulpower Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Soulpower Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) за год составила 9.9700. Сравнение с текущими 10.7800 и 9.9700 - 10.7800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOUL-UN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOUL-UN?

В прошлом Soulpower Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1900 и 7.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.5550 10.7800
Годовой диапазон
9.9700 10.7800
Предыдущее закрытие
10.1900
Open
10.5550
Bid
10.7800
Ask
10.7830
Low
10.5550
High
10.7800
Объем
3
Дневное изменение
5.79%
Месячное изменение
5.48%
6-месячное изменение
7.69%
Годовое изменение
7.69%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.