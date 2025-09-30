- Aperçu
SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.
Le taux de change de SOUL-UN a changé de 5.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.5550 et à un maximum de 10.7800.
Suivez la dynamique Soulpower Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SOUL-UN aujourd'hui ?
L'action Soulpower Acquisition Corp. est cotée à 10.7800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.79%, a clôturé hier à 10.1900 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de SOUL-UN présente ces mises à jour.
L'action Soulpower Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Soulpower Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.7800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SOUL-UN.
Comment acheter des actions SOUL-UN ?
Vous pouvez acheter des actions Soulpower Acquisition Corp. au cours actuel de 10.7800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.7800 ou de 10.7830, le 3 et le 2.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SOUL-UN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SOUL-UN ?
Investir dans Soulpower Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9700 - 10.7800 et le prix actuel 10.7800. Beaucoup comparent 5.48% et 7.69% avant de passer des ordres à 10.7800 ou 10.7830. Consultez le graphique du cours de SOUL-UN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Soulpower Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Soulpower Acquisition Corp. l'année dernière était 10.7800. Au cours de 9.9700 - 10.7800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Soulpower Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Soulpower Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) sur l'année a été 9.9700. Sa comparaison avec 10.7800 et 9.9700 - 10.7800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SOUL-UN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SOUL-UN a-t-elle été divisée ?
Soulpower Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1900 et 7.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.1900
- Ouverture
- 10.5550
- Bid
- 10.7800
- Ask
- 10.7830
- Plus Bas
- 10.5550
- Plus Haut
- 10.7800
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 5.79%
- Changement Mensuel
- 5.48%
- Changement à 6 Mois
- 7.69%
- Changement Annuel
- 7.69%
