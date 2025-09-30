QuotazioniSezioni
SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.

10.7800 USD 0.5900 (5.79%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOUL-UN ha avuto una variazione del 5.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.5550 e ad un massimo di 10.7800.

Segui le dinamiche di Soulpower Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SOUL-UN oggi?

Oggi le azioni Soulpower Acquisition Corp. sono prezzate a 10.7800. Viene scambiato all'interno di 5.79%, la chiusura di ieri è stata 10.1900 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOUL-UN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Soulpower Acquisition Corp. pagano dividendi?

Soulpower Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.7800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOUL-UN.

Come acquistare azioni SOUL-UN?

Puoi acquistare azioni Soulpower Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.7800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.7800 o 10.7830, mentre 3 e 2.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOUL-UN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SOUL-UN?

Investire in Soulpower Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9700 - 10.7800 e il prezzo attuale 10.7800. Molti confrontano 5.48% e 7.69% prima di effettuare ordini su 10.7800 o 10.7830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOUL-UN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Soulpower Acquisition Corp.?

Il prezzo massimo di Soulpower Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.7800. All'interno di 9.9700 - 10.7800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Soulpower Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Soulpower Acquisition Corp.?

Il prezzo più basso di Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) nel corso dell'anno è stato 9.9700. Confrontandolo con gli attuali 10.7800 e 9.9700 - 10.7800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOUL-UN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOUL-UN?

Soulpower Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1900 e 7.69%.

Intervallo Giornaliero
10.5550 10.7800
Intervallo Annuale
9.9700 10.7800
Chiusura Precedente
10.1900
Apertura
10.5550
Bid
10.7800
Ask
10.7830
Minimo
10.5550
Massimo
10.7800
Volume
3
Variazione giornaliera
5.79%
Variazione Mensile
5.48%
Variazione Semestrale
7.69%
Variazione Annuale
7.69%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4