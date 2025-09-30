- Panoramica
SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.
Il tasso di cambio SOUL-UN ha avuto una variazione del 5.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.5550 e ad un massimo di 10.7800.
Segui le dinamiche di Soulpower Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SOUL-UN oggi?
Oggi le azioni Soulpower Acquisition Corp. sono prezzate a 10.7800. Viene scambiato all'interno di 5.79%, la chiusura di ieri è stata 10.1900 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOUL-UN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Soulpower Acquisition Corp. pagano dividendi?
Soulpower Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.7800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOUL-UN.
Come acquistare azioni SOUL-UN?
Puoi acquistare azioni Soulpower Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.7800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.7800 o 10.7830, mentre 3 e 2.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOUL-UN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SOUL-UN?
Investire in Soulpower Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9700 - 10.7800 e il prezzo attuale 10.7800. Molti confrontano 5.48% e 7.69% prima di effettuare ordini su 10.7800 o 10.7830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOUL-UN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Soulpower Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Soulpower Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.7800. All'interno di 9.9700 - 10.7800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Soulpower Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Soulpower Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) nel corso dell'anno è stato 9.9700. Confrontandolo con gli attuali 10.7800 e 9.9700 - 10.7800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOUL-UN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOUL-UN?
Soulpower Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1900 e 7.69%.
- Chiusura Precedente
- 10.1900
- Apertura
- 10.5550
- Bid
- 10.7800
- Ask
- 10.7830
- Minimo
- 10.5550
- Massimo
- 10.7800
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 5.79%
- Variazione Mensile
- 5.48%
- Variazione Semestrale
- 7.69%
- Variazione Annuale
- 7.69%
