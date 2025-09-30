- Visão do mercado
SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.
A taxa do SOUL-UN para hoje mudou para 5.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.5550 e o mais alto foi 10.7800.
Veja a dinâmica do par de moedas Soulpower Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SOUL-UN hoje?
Hoje Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) está avaliado em 10.7800. O instrumento é negociado dentro de 5.79%, o fechamento de ontem foi 10.1900, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SOUL-UN em tempo real.
As ações de Soulpower Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Soulpower Acquisition Corp. está avaliado em 10.7800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.69% e USD. Monitore os movimentos de SOUL-UN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SOUL-UN?
Você pode comprar ações de Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) pelo preço atual 10.7800. Ordens geralmente são executadas perto de 10.7800 ou 10.7830, enquanto 3 e 2.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SOUL-UN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SOUL-UN?
Investir em Soulpower Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9700 - 10.7800 e o preço atual 10.7800. Muitos comparam 5.48% e 7.69% antes de enviar ordens em 10.7800 ou 10.7830. Estude as mudanças diárias de preço de SOUL-UN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Soulpower Acquisition Corp.?
O maior preço de Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) no último ano foi 10.7800. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9700 - 10.7800, e a comparação com 10.1900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Soulpower Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Soulpower Acquisition Corp.?
O menor preço de Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) no ano foi 9.9700. A comparação com o preço atual 10.7800 e 9.9700 - 10.7800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SOUL-UN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SOUL-UN?
No passado Soulpower Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1900 e 7.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.1900
- Open
- 10.5550
- Bid
- 10.7800
- Ask
- 10.7830
- Low
- 10.5550
- High
- 10.7800
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 5.79%
- Mudança mensal
- 5.48%
- Mudança de 6 meses
- 7.69%
- Mudança anual
- 7.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4