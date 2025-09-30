CotaçõesSeções
Moedas / SOUL-UN
Voltar para Ações

SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.

10.7800 USD 0.5900 (5.79%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SOUL-UN para hoje mudou para 5.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.5550 e o mais alto foi 10.7800.

Veja a dinâmica do par de moedas Soulpower Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SOUL-UN hoje?

Hoje Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) está avaliado em 10.7800. O instrumento é negociado dentro de 5.79%, o fechamento de ontem foi 10.1900, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SOUL-UN em tempo real.

As ações de Soulpower Acquisition Corp. pagam dividendos?

Atualmente Soulpower Acquisition Corp. está avaliado em 10.7800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.69% e USD. Monitore os movimentos de SOUL-UN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SOUL-UN?

Você pode comprar ações de Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) pelo preço atual 10.7800. Ordens geralmente são executadas perto de 10.7800 ou 10.7830, enquanto 3 e 2.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SOUL-UN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SOUL-UN?

Investir em Soulpower Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9700 - 10.7800 e o preço atual 10.7800. Muitos comparam 5.48% e 7.69% antes de enviar ordens em 10.7800 ou 10.7830. Estude as mudanças diárias de preço de SOUL-UN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Soulpower Acquisition Corp.?

O maior preço de Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) no último ano foi 10.7800. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9700 - 10.7800, e a comparação com 10.1900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Soulpower Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Soulpower Acquisition Corp.?

O menor preço de Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) no ano foi 9.9700. A comparação com o preço atual 10.7800 e 9.9700 - 10.7800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SOUL-UN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SOUL-UN?

No passado Soulpower Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1900 e 7.69% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.5550 10.7800
Faixa anual
9.9700 10.7800
Fechamento anterior
10.1900
Open
10.5550
Bid
10.7800
Ask
10.7830
Low
10.5550
High
10.7800
Volume
3
Mudança diária
5.79%
Mudança mensal
5.48%
Mudança de 6 meses
7.69%
Mudança anual
7.69%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4