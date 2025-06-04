KurseKategorien
NSIT: Insight Enterprises Inc

120.14 USD 0.72 (0.60%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NSIT hat sich für heute um 0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.69 bis zu einem Hoch von 122.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Insight Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
119.69 122.02
Jahresspanne
118.30 225.39
Vorheriger Schlusskurs
119.42
Eröffnung
121.02
Bid
120.14
Ask
120.44
Tief
119.69
Hoch
122.02
Volumen
811
Tagesänderung
0.60%
Monatsänderung
-6.76%
6-Monatsänderung
-20.94%
Jahresänderung
-43.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K