KurseKategorien
Währungen / DTSS
Zurück zum Aktien

DTSS: Datasea Inc

2.05 USD 0.11 (5.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DTSS hat sich für heute um -5.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.05 bis zu einem Hoch von 2.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Datasea Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTSS News

Tagesspanne
2.05 2.20
Jahresspanne
1.63 3.10
Vorheriger Schlusskurs
2.16
Eröffnung
2.16
Bid
2.05
Ask
2.35
Tief
2.05
Hoch
2.20
Volumen
25
Tagesänderung
-5.09%
Monatsänderung
1.49%
6-Monatsänderung
-5.96%
Jahresänderung
-13.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K