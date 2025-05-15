Währungen / DTSS
DTSS: Datasea Inc
2.05 USD 0.11 (5.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DTSS hat sich für heute um -5.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.05 bis zu einem Hoch von 2.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Datasea Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.05 2.20
Jahresspanne
1.63 3.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.16
- Eröffnung
- 2.16
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Tief
- 2.05
- Hoch
- 2.20
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -5.09%
- Monatsänderung
- 1.49%
- 6-Monatsänderung
- -5.96%
- Jahresänderung
- -13.50%
