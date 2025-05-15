QuotazioniSezioni
DTSS: Datasea Inc

2.08 USD 0.08 (3.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTSS ha avuto una variazione del -3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.05 e ad un massimo di 2.20.

Segui le dinamiche di Datasea Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.05 2.20
Intervallo Annuale
1.63 3.10
Chiusura Precedente
2.16
Apertura
2.16
Bid
2.08
Ask
2.38
Minimo
2.05
Massimo
2.20
Volume
30
Variazione giornaliera
-3.70%
Variazione Mensile
2.97%
Variazione Semestrale
-4.59%
Variazione Annuale
-12.24%
21 settembre, domenica