DTSS: Datasea Inc
2.08 USD 0.08 (3.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DTSS ha avuto una variazione del -3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.05 e ad un massimo di 2.20.
Segui le dinamiche di Datasea Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.05 2.20
Intervallo Annuale
1.63 3.10
- Chiusura Precedente
- 2.16
- Apertura
- 2.16
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Minimo
- 2.05
- Massimo
- 2.20
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- -3.70%
- Variazione Mensile
- 2.97%
- Variazione Semestrale
- -4.59%
- Variazione Annuale
- -12.24%
21 settembre, domenica