Währungen / CRF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRF: Cornerstone Total Return Fund Inc (The)
7.96 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRF hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.94 bis zu einem Hoch von 7.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cornerstone Total Return Fund Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.94 7.99
Jahresspanne
5.81 9.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.95
- Eröffnung
- 7.96
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Tief
- 7.94
- Hoch
- 7.99
- Volumen
- 807
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 1.66%
- 6-Monatsänderung
- 11.02%
- Jahresänderung
- -1.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K