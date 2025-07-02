KurseKategorien
CRF: Cornerstone Total Return Fund Inc (The)

7.96 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRF hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.94 bis zu einem Hoch von 7.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cornerstone Total Return Fund Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.94 7.99
Jahresspanne
5.81 9.76
Vorheriger Schlusskurs
7.95
Eröffnung
7.96
Bid
7.96
Ask
8.26
Tief
7.94
Hoch
7.99
Volumen
807
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
1.66%
6-Monatsänderung
11.02%
Jahresänderung
-1.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K