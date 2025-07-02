QuotazioniSezioni
CRF: Cornerstone Total Return Fund Inc (The)

7.99 USD 0.04 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRF ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.94 e ad un massimo di 7.99.

Segui le dinamiche di Cornerstone Total Return Fund Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.94 7.99
Intervallo Annuale
5.81 9.76
Chiusura Precedente
7.95
Apertura
7.96
Bid
7.99
Ask
8.29
Minimo
7.94
Massimo
7.99
Volume
1.133 K
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
2.04%
Variazione Semestrale
11.44%
Variazione Annuale
-1.24%
21 settembre, domenica