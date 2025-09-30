- Übersicht
AHLT: American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF
Der Wechselkurs von AHLT hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.21 bis zu einem Hoch von 24.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AHLT heute?
Die Aktie von American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) notiert heute bei 24.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.30% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.90 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von AHLT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AHLT Dividenden?
American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF wird derzeit mit 24.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHLT zu verfolgen.
Wie kaufe ich AHLT-Aktien?
Sie können Aktien von American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) zum aktuellen Kurs von 24.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.21 oder 24.51 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHLT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AHLT-Aktien?
Bei einer Investition in American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF müssen die jährliche Spanne 21.16 - 24.80 und der aktuelle Kurs 24.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.12% und 3.55%, bevor sie Orders zu 24.21 oder 24.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHLT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von American Beacon AHL Trend ETF?
Der höchste Kurs von American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) im vergangenen Jahr lag bei 24.80. Innerhalb von 21.16 - 24.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von American Beacon AHL Trend ETF?
Der niedrigste Kurs von American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) im Laufe des Jahres betrug 21.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.21 und der Spanne 21.16 - 24.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHLT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AHLT statt?
American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.90 und 3.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.90
- Eröffnung
- 24.21
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- Tief
- 24.21
- Hoch
- 24.21
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.30%
- Monatsänderung
- 7.12%
- 6-Monatsänderung
- 3.55%
- Jahresänderung
- 3.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8