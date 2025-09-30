CotaçõesSeções
AHLT: American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF

24.21 USD 0.31 (1.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHLT para hoje mudou para 1.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.21 e o mais alto foi 24.21.

Veja a dinâmica do par de moedas American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHLT hoje?

Hoje American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) está avaliado em 24.21. O instrumento é negociado dentro de 1.30%, o fechamento de ontem foi 23.90, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHLT em tempo real.

As ações de American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF pagam dividendos?

Atualmente American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF está avaliado em 24.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.33% e USD. Monitore os movimentos de AHLT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHLT?

Você pode comprar ações de American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) pelo preço atual 24.21. Ordens geralmente são executadas perto de 24.21 ou 24.51, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHLT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHLT?

Investir em American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF envolve considerar a faixa anual 21.16 - 24.80 e o preço atual 24.21. Muitos comparam 7.12% e 3.55% antes de enviar ordens em 24.21 ou 24.51. Estude as mudanças diárias de preço de AHLT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações American Beacon AHL Trend ETF?

O maior preço de American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) no último ano foi 24.80. As ações oscilaram bastante dentro de 21.16 - 24.80, e a comparação com 23.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações American Beacon AHL Trend ETF?

O menor preço de American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) no ano foi 21.16. A comparação com o preço atual 24.21 e 21.16 - 24.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHLT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHLT?

No passado American Beacon Select Funds American Beacon AHL Trend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.90 e 3.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.21 24.21
Faixa anual
21.16 24.80
Fechamento anterior
23.90
Open
24.21
Bid
24.21
Ask
24.51
Low
24.21
High
24.21
Volume
1
Mudança diária
1.30%
Mudança mensal
7.12%
Mudança de 6 meses
3.55%
Mudança anual
3.33%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8