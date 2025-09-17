KurseKategorien
HKDJPY: Hong Kong Dollar vs Japanese Yen

19.025 JPY 0.002 (0.01%)
Sektor: Währung Basis: Hong Kong Dollar Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von HKDJPY hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.929 bis zu einem Hoch von 19.068 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hong Kong Dollar vs Japanese Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

HKDJPY News

Tagesspanne
18.929 19.068
Jahresspanne
18.028 20.404
Vorheriger Schlusskurs
19.02 7
Eröffnung
19.00 4
Bid
19.02 5
Ask
19.05 5
Tief
18.92 9
Hoch
19.06 8
Volumen
19.143 K
Tagesänderung
-0.01%
Monatsänderung
0.88%
6-Monatsänderung
-1.12%
Jahresänderung
3.02%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K