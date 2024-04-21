TwoMA Crosses
- Indicadores
- Nedyalka Zhelyazkova
- Versión: 5.0
El indicador TwoMA Crosses muestra flechas en función de si la media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de la media móvil a largo plazo.
Una media móvil no predice la dirección del precio. En su lugar, define la dirección actual. A pesar de ello, los inversores utilizan las medias móviles para filtrar el ruido.
Los operadores y los inversores tienden a utilizar el indicador EMA, especialmente en un mercado altamente volátil, ya que es más sensible a los cambios de precios que el SMA.
Descarga GRATIS TwoMA Crosses EA desde el primer comentario en la sección de comentarios.
VENTAJAS
- Muestra perfectamente la tendencia predominante.
- Permite al trader seguir la tendencia sin ningún tipo de dilema.
- Sistema sencillo de seguir.
PARÁMETROS
- "Ajustes para MA1 más rápido"
- FastPeriod = 8;
- MA_METHOD = MODE_EMA
- MA_PRECIO = PRECIO_CIERRE
- "Ajustes para MA2 más lento"
- SlowPeriod = 20;
- MA_METHOD = MODE_EMA
- MA_PRICE = PRECIO_CIERRE
- AlertOn - activar alertas.
- EmailAlert - habilita las alertas por correo electrónico.
- PushAlert - habilita las notificaciones push.
El uso del indicador TwoMA Crosses asegura que una operación se toma sólo después de una clara validación de la tendencia.
Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar.
Si alguna vez se preguntó cómo operar con 2MA con éxito puede aprender de mi indicador Forex Trend Commander donde se incluye un bono especial "Sistema Secreto de Trading" Cómo Operar con Éxito Utilizando SÓLO Dos Medias Móviles (2 MA).
Very good indicator!!!