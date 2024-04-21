TwoMA Crosses

5

El indicador TwoMA Crosses muestra flechas en función de si la media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de la media móvil a largo plazo.

Una media móvil no predice la dirección del precio. En su lugar, define la dirección actual. A pesar de ello, los inversores utilizan las medias móviles para filtrar el ruido.

Los operadores y los inversores tienden a utilizar el indicador EMA, especialmente en un mercado altamente volátil, ya que es más sensible a los cambios de precios que el SMA.


Descarga GRATIS TwoMA Crosses EA desde el primer comentario en la sección de comentarios.


VENTAJAS

  • Muestra perfectamente la tendencia predominante.
  • Permite al trader seguir la tendencia sin ningún tipo de dilema.
  • Sistema sencillo de seguir.

PARÁMETROS

  • "Ajustes para MA1 más rápido"
  • FastPeriod = 8;
  • MA_METHOD = MODE_EMA
  • MA_PRECIO = PRECIO_CIERRE
  • "Ajustes para MA2 más lento"
  • SlowPeriod = 20;
  • MA_METHOD = MODE_EMA
  • MA_PRICE = PRECIO_CIERRE
  • AlertOn - activar alertas.
  • EmailAlert - habilita las alertas por correo electrónico.
  • PushAlert - habilita las notificaciones push.

    El uso del indicador TwoMA Crosses asegura que una operación se toma sólo después de una clara validación de la tendencia.

    Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar.


    Si alguna vez se preguntó cómo operar con 2MA con éxito puede aprender de mi indicador Forex Trend Commander donde se incluye un bono especial "Sistema Secreto de Trading" Cómo Operar con Éxito Utilizando SÓLO Dos Medias Móviles (2 MA).


    Comentarios 1
    Leonid Shamis
    298
    Leonid Shamis 2025.09.14 22:31 
     

    Very good indicator!!!

    Productos recomendados
    TrendBite MT4
    Burak Baltaci
    3 (2)
    Indicadores
    TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
    FREE
    HMA Trend
    Pavel Zamoshnikov
    4.59 (69)
    Indicadores
    Un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La media móvil de Hull es una variante mejorada de la media móvil, que muestra con bastante precisión el momento del cambio de tendencia. Suele utilizarse como filtro de señales. La combinación de dos tipos de medias móviles de Hull permite aprovechar mejor estas ventajas: La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las se
    FREE
    TurboTrend
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    Indicadores
    Resumen del producto gratuito pero avanzado Turbo Trend es un indicador poderoso diseñado para ayudar a los traders a identificar y actuar sobre las tendencias del mercado. Utiliza una combinación de medias móviles avanzadas y análisis de volumen para proporcionar señales claras de la dirección de la tendencia. Turbo Trend simplifica la toma de decisiones al categorizar las condiciones del mercado en tres estados distintos: Tendencia alcista , Tendencia bajista y Tendencia neutral, usando línea
    FREE
    Free automatic fibonacci
    Tonny Obare
    4.67 (49)
    Indicadores
    Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
    FREE
    SchaffTrendCycle indicator
    Etsushi Ishizuka
    Indicadores
    ¿Qué es Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) es un indicador tipo oscilador diseñado para detectar cambios de tendencia de forma oportuna. A diferencia de indicadores tradicionales como medias móviles o el MACD, el STC combina ciclos de mercado con el momento (momentum), permitiendo identificar con mayor claridad el inicio y fin de una tendencia. Características principales Señales claras de cambio de tendencia: la línea del ciclo sube en tendencias alcistas y baja en tendencias bajistas
    FREE
    Averages in histogram
    Meysam Ghasemi
    Indicadores
    ............................................hi................................................ .........................es un simple indicador de medias móviles ............................ .........................una muestra diferente de medias móviles.......................... ...............puede seleccionar el periodo, el desplazamiento, el modo y el precio aplicado.................. ............muchos operadores utilizan las medias móviles para encontrar el movimiento del mercado..........
    FREE
    AIS MT4 Indicator 5 All Inclusive Set
    AIRAT SAFIN
    Indicadores
    AIS MT4 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ATTENTION ! LIMITATION OF FREE OFFER PERIOD IS IMPLICIT ! !   ! CONFIRMATION 2024-08-20 20:00                           ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GUIDE CHAPTER 1 IMPORTANT INFORMATION <1> THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES= AIS M
    FREE
    Cart Indicator
    Akira Egashira
    Indicadores
    Este es un indicador de árbol de regresión para MT4/MT5. Este indicador clasifica los nodos en el periodo de tiempo para que la desviación sea menor, y muestra la línea de regresión y el canal para cada nodo. ¡Es gratis! Adjunto CartDemo.ex4 y CartDemo.ex5 es una versión Demo y tiene las siguientes limitaciones: No puede usar el método HighSpeed (el método por defecto es RandomForest) El número máximo de barras es 260 (incremento desde 200) No tiene fecha de expiración y puede ser iniciado muc
    FREE
    Stat Monitor 4
    Sergei Linskii
    Indicadores
    Stat Monitor es un buen indicador de información. Ventajas del indicador: El indicador proporciona información útil: el spread actual, el coste de un lote del símbolo, el apalancamiento comercial y el tamaño de lote recomendado para operar. Puede utilizar el indicador en la plataforma MetaTrader 4 de cualquier broker. El indicador proporciona información útil. Versión del indicador Stat Monitor para MetaTrader 5 ¡Les deseo a todos buena suerte en el comercio y ganancias estables!
    FREE
    TPX Heiken Ashi
    TPX
    Indicadores
    Indicador que debe colocarse en la misma carpeta que Dash para activar el filtro de alertas con Heiken Aish. Después de descargar el indicador, cópielo en la misma carpeta para que Dash pueda leer el indicador. No es necesario insertarlo en el gráfico, esto es sólo para que Dash busque señales e informe la dirección de compra y venta del Indicador. Comprueba si la ruta del indicador es correcta dentro de Dash.
    FREE
    Moving Average Timeframe
    THE FWA COMPANY
    Indicadores
    ESTE INDICADOR GRATUITO LE PERMITE ESTABLECER EL MARCO TEMPORAL DE LA MA QUE DESEE EN SU GRÁFICO. Por ejemplo, es muy útil si quieres operar la H4 200 SMA usando un gráfico de marco de tiempo inferior, para identificar reacciones del precio como reversiones, esquemas de Wyckoff, etc. ***Por favor, comenta, valora y compártelo con tus amigos si te gusta*** ------------------------------------------------------------------------- Las medias móviles son indicadores técnicos populares utilizados par
    FREE
    Power Trend Free
    Yurij Kozhevnikov
    5 (2)
    Indicadores
    Power Trend Free - el indicador muestra la fuerza de la tendencia en el periodo seleccionado. Parámetros de entrada El indicador tiene tres parámetros de entrada: Período - un número positivo mayor que uno, muestra el número de velas utilizadas para los cálculos. Si introduce uno o cero, no habrá error, pero el indicador no se dibujará. Precio Aplicado - el conjunto estándar "Aplicar a:" que significa datos utilizados para el cálculo del indicador: Close - Precios de cierre; Open - Precios de a
    FREE
    WFx Hull Moving Average
    Tu Thu Van Nguyen
    Indicadores
    La Media Móvil de Hull (HMA), desarrollada por Alan Hull en 2005, es una de las medias más rápidas, con menor retardo y fácil de usar para identificar tendencias tanto a corto como a largo plazo. Este indicador se basa en la fórmula exacta de la media móvil de Hull con 3 fases de cálculo: Cálculo de la Media Móvil Ponderada (WMA_01) con periodo n/2 & (WMA_02) con periodo n Calcular RAW-HMA: RAW-HMA = 2 * WMA_01(n/2) - WMA_02(n) Media móvil ponderada con periodo sqrt(n) de RAW HMA HMA = WMA (RAW
    FREE
    TrailingStop MA 4
    Andrej Nikitin
    4 (1)
    Indicadores
    El indicador representa dos medias móviles sencillas según los precios High y Low. La línea MA_High se representa cuando la media móvil está dirigida hacia abajo. Puede ser usada para establecer una orden stop para una posición de venta. La línea MA_Low se representa cuando la media móvil está dirigida hacia arriba. Puede ser usada para establecer una orden stop para una posición de compra. El indicador se usa en el experto TrailingStop . Parámetros Period - periodo de cálculo de la media móvil
    FREE
    VR Donchian
    Vladimir Pastushak
    4.87 (15)
    Indicadores
    El indicador VR Donchian es una versión mejorada del canal Donchian. Las mejoras afectaron a casi todas las funciones del canal, pero se conservaron el algoritmo operativo principal y la construcción del canal. Se ha agregado un cambio en el color de los niveles al indicador de bola dependiendo de la tendencia actual; esto muestra claramente al operador un cambio en la tendencia o un nivel plano. Se ha añadido la posibilidad de informar al operador sobre la ruptura de uno de los dos niveles de c
    FREE
    MTF Heiken Ashi MA
    Brian Lillard
    Indicadores
    MTF Heiken Ashi MA es un indicador de Heiken Ashi y Media Móvil con múltiples marcos temporales. Totalmente personalizable para cálculos avanzados y únicos de Heiken Ashi y Media Móvil. Características principales Apariencia modificada y atractivo del tradicional usando solo cuerpos Heiken Ashi MA. MTF Disponible en marcos de tiempo más altos o más bajos, lo que lo hace ideal para tendencias y scalping. Hay muchos ajustes que pueden ser no repintados para señales en una nueva barra y en la barr
    FREE
    RSI Divergence MT4 Scanner
    Duc Hoan Nguyen
    5 (3)
    Indicadores
    Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me En los mercados financieros dinámicos, identificar señales de reversión de tendencia es esencial para una negociación efectiva. RSI Divergence Scanner está diseñado para ayudarle a detectar señales de divergencia RSI en varios pares de divisas y marcos de tiempo de manera precisa y efici
    FREE
    OrderBlock TS Roman
    Vladislav Vlastovskii
    3.8 (5)
    Indicadores
    El indicador construye bloques de órdenes (BZ) según el sistema de negociación de Roman (TS). Los bloques se buscan simultáneamente en dos marcos temporales: actual y más antiguo (definido en los ajustes). Para optimizar e ignorar los bloques obsoletos, puede establecer en los ajustes una limitación del número de días dentro de los cuales se buscan los bloques. Los bloques se construyen según las reglas de TS que constan de tres pasos: qué vela se sacó (¿qué?); qué vela se sacó (¿qué?); regla de
    FREE
    Dynamic Double Moving Averages
    Aleksandr Kononov
    4 (1)
    Indicadores
    Los promedios móviles cambian sobre la marcha. El indicador selecciona automáticamente el período para calcular las medias móviles. Cuanto más direccional es el movimiento, mayor es el período de promedio. Con la desaceleración de la tendencia, el período de las medias móviles disminuye y se vuelven más rápidas. Esto permite una respuesta más rápida al cambio de tendencia.  El indicador funciona bien en la tendencia o en el punto de reversión de la tendencia. En la barra lateral, el indicador
    FREE
    Tmcd
    Shaheen Hassanali
    Indicadores
    El Tmcd es un oscilador muy suave y un buen indicador de tendencia. Tiene un filtro de ruido incorporado que muestra los mercados laterales y también puede mostrar el comienzo de una tendencia. Funciona con cualquier símbolo, desde Forex hasta materias primas, así como criptomonedas. No requiere un cambio de configuración. Los ajustes por defecto están bien. El uso de la misma puede ser variada y recomiendo que se utiliza en conjunción con otros indicadores. El indicador es de uso gratuito y su
    FREE
    Crossover MA Histogram
    Mariusz Piotr Rodacki
    Indicadores
    El indicador Cossover MA Histogram es una herramienta sencilla que muestra la tendencia basada en el cruce de medias móviles. Simplemente especifique dos medias móviles y parámetros adicionales como el método MA y el precio aplicado. Cuando la MA rápida está por encima de la MA lenta el histograma es verde, indicando una tendencia alcista. Cuando la MA rápida está por debajo de la MA lenta, el histograma es rojo, lo que indica una tendencia bajista.
    FREE
    DR IDR for all sessions
    Chi Chun Ho
    4.93 (15)
    Indicadores
    Actualizaciones 9/12/2023 - Si buscas el Spock EA, ya no lo vendo. DM mí para obtener más información. 24/10/2023 - Echa un vistazo a mis otros productos. Empezando a lanzar algunos EAs e indicadores basados en esta gama . Actualmente no hay versión MT5. Estoy usando MT4 mí mismo. Así que dedicaré mi tiempo principalmente a desarrollar estadísticas más extensas para la versión Stats y tal vez incluso un EA. Pero podría desarrollar una versión MT5. Todo depende de la demanda. Es decir, cuant
    FREE
    TSO Adaptive Moving Average
    Dionisis Nikolopoulos
    Indicadores
    La media móvil adaptativa (AMA), creada por Perry Kaufman, es una variación de la media móvil diseñada para tener una baja sensibilidad al ruido y la volatilidad del mercado, combinada con un desfase mínimo para la detección de tendencias. Estas características la hacen ideal para identificar la tendencia general del mercado, cronometrar los puntos de inflexión y filtrar los movimientos de los precios. Un análisis detallado de los cálculos para determinar la AMA se puede encontrar en MetaTrader
    FREE
    SFT Simple Trend Oscillator
    Artem Kuzmin
    Indicadores
    Oscilador direccional de tendencia con filtrado plano adicional Ayuda a navegar rápidamente cuando cambia la dirección del movimiento del precio y está pintado en el color apropiado Puede realizar operaciones de tendencia y contra tendencia Funciona en todos los marcos de tiempo, en cualquier par de divisas, metales y criptodivisas Se puede utilizar cuando se trabaja con opciones binarias Características distintivas No se redibuja Filtrado plano - cuando el histograma está en la zona amarilla; A
    FREE
    Adjustable Price Channel MT4
    Dmitry Timin
    4 (1)
    Indicadores
    APriceChannel es una modificación del indicador estándar Price_Channel. El EA dibuja 2 niveles - el nivel superior muestra el precio Alto para el período de tiempo especificado, el nivel inferior muestra el precio Bajo para el mismo período. Además del período, puede establecer el desplazamiento vertical en puntos para ampliar el canal hacia arriba y hacia abajo. Esto evita falsas rupturas de los niveles actuales de soporte/resistencia. Entradas Periodo - periodo de tiempo en barras - el número
    FREE
    Strong Trends With Magic Entries Free
    FXsolutions
    5 (6)
    Indicadores
    Con este sistema puede detectar operaciones de alta probabilidad en dirección a tendencias fuertes. ¡Puede beneficiarse de los movimientos stop hunt iniciados por el dinero inteligente! Información importante Cómo puede maximizar el potencial del escáner, por favor lea aquí: www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Lea también el blog sobre el uso del indicador: Trading profesional con fuerte impulso Esta versión GRATUITA del indicador funciona sólo en EURUSD y GBPUSD. La versión completa del indicado
    FREE
    GS spread
    Aleksander Gladkov
    Indicadores
    El indicador calcula el spread actual para cada tick utilizando la fórmula Spread=(ASK-BID)/Punto. Calendario de los cambios en los límites del spread a lo largo del marco temporal mostrado en una ventana separada desde la fecha de adhesión del indicador. Se muestran dos líneas correspondientes a los valores mínimo y máximo del spread. La ventana del indicador se autoajusta en función de los valores mínimo y máximo desde el momento de su lanzamiento. Los valores mínimo y máximo para todo el peri
    FREE
    The Sextet
    Naim El Hajj
    4 (3)
    Indicadores
    El Sexteto es un indicador MT4 que muestra 6 niveles de Medias Móviles, donde el segundo es la media móvil del primero, el tercero del segundo, y así sucesivamente. Da una señal cuando todos los niveles de medias móviles se alinean en orden. Obtenga un Sexteto EA gratis, y lea las discusiones sobre el uso del Indicador Sexteto en Forex Factory: El Sexteto EA @ Forex Factory Echa un vistazo a The Sextet Scalper Pro para una estrategia de scalping más elaborada también con EA gratuito . Caracterís
    FREE
    Velvet RVI
    Kevin Peter Abate
    Indicadores
    Velvet RVI está diseñado para su uso con la capa de pedidos avanzados Velvet. Se basa en el algoritmo para el Índice de Vigor Relativo, proporcionado por Investopedia aquí . Todos los datos que muestra son precisos y verificados contra la función API interna iRVI, cuando es detectado por la capa de pedidos. Con el fin de colocar órdenes con el indicador Velvet RVI, la capa de pedidos debe estar instalado y en ejecución.Para colocar órdenes con el indicador Velvet RVI es necesario que la "Velvet
    FREE
    Trendline indicator
    David Muriithi
    2 (1)
    Indicadores
    ¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (150)
    Indicadores
    Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (101)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.67 (9)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Indicadores
    M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicadores
    Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (2)
    Indicadores
    OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Indicadores
    ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.84 (55)
    Indicadores
    Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (76)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    SMC Easy Signal
    Mohamed Hassan
    4.73 (15)
    Indicadores
    Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
    Market Structure Patterns MT4
    Samuel Manoel De Souza
    5 (17)
    Indicadores
    Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
    Katana Scalper Pro
    Yuki Miyake
    5 (3)
    Indicadores
    Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (296)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (19)
    Indicadores
    Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.62 (37)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
    Day Trader Master
    Oleg Rodin
    5 (15)
    Indicadores
    Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (34)
    Indicadores
    Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
    PZ Lopez Trend MT4
    PZ TRADING SLU
    Indicadores
    Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
    Index Statistics and Session Level Analysis
    LEE SAMSON
    Indicadores
    Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
    PRO Renko System
    Oleg Rodin
    5 (29)
    Indicadores
    El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    Indicadores
    Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
    Market Structure Break Out
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (8)
    Indicadores
    Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
    Otros productos de este autor
    ProTrading Arrow
    Nedyalka Zhelyazkova
    5 (1)
    Indicadores
    "EL SECRETO DEFINITIVO DEL TRADING - ¡OBTENGA BENEFICIOS RÁPIDAMENTE!" Un nuevo sistema de trading. Un increíble indicador de trading. Bono: ¡Obtendrá el indicador Forex Trend Commander totalmente gratis! La mayoría de los operadores pierden meses persiguiendo estrategias y gráficos interminables, sólo para perder oportunidades y cuestionarse a sí mismos. Aquí está el secreto: No necesita luchar. No necesita años de formación. Todo lo que necesita es la herramienta adecuada, una que le muestr
    Pinbar MT5
    Nedyalka Zhelyazkova
    Indicadores
    El patrón Pin Bar se caracteriza por una larga mecha superior o inferior con un cuerpo pequeño en relación con el tamaño de la mecha con poca o ninguna sombra inferior o superior. Las pin bars no se deben operar de forma aislada , sino que deben considerarse en el contexto más amplio del análisis gráfico. Una señal de entrada de pin bar, en un mercado de tendencia, puede ofrecer una entrada de muy alta probabilidad y un buen escenario de riesgo-recompensa. Entradas Multiplicador ; AlertOn - act
    FREE
    BB Engulfing Bar V2 MT5
    Nedyalka Zhelyazkova
    Indicadores
    El indicador define la barra envolvente alcista y bajista. El patrón tiene mayor fiabilidad cuando el precio de apertura de la vela envolvente está muy por encima del cierre de la primera vela, y cuando el cierre de la vela envolvente está muy por debajo de la apertura de la primera vela. Para que una barra envolvente sea válida, debe envolver completamente al menos una barra o vela anterior, lo que incluye todo el cuerpo y la mecha. La barra envolvente puede envolver más de una barra siempre qu
    FREE
    Inside Bar Indicator MT5
    Nedyalka Zhelyazkova
    Indicadores
    Este indicador de barra interior MT5 es adecuado si usted está haciendo dentro de la barra de comercio. Lo que hace este indicador MT5 es identificar las barras interiores a medida que se forman en los gráficos. Dentro de la barra es un famoso patrón de comercio en el que la barra de llevar más alto bajo y más alto en comparación con la barra anterior, también conocida como barra de la madre. Con un marco de tiempo menor como el gráfico de 1 hora, el gráfico diario de barras internas a veces par
    FREE
    Trend Reverting PRO
    Nedyalka Zhelyazkova
    4.37 (19)
    Indicadores
    "¡SEÑALES QUE SIGUEN LA TENDENCIA!" " Un nuevo sistema de trading. Un increíble indicador de trading " . Bonificación: ¡Obtendrá el indicador Forex Trend Commander totalmente gratis! Un sistema secreto construido como un indicador automático basado en un conocimiento único inspirado por famosos traders. El sistema utiliza el algoritmo adaptable inteligente único para superar las dificultades de análisis y de comercio. Todo el comercio está protegido por un stop loss para minimizar las posibles
    Best Support Resistance Indicator MT4
    Nedyalka Zhelyazkova
    Indicadores
    Los niveles de soporte y resistencia son los factores clave que determinan el movimiento del precio de una zona a otra. Son niveles para señales de cambio de tendencia/ruptura que los operadores de divisas buscan antes de tomar una decisión comercial. El indicador de soporte y resistencia es una herramienta de trading personalizada para MT4 desarrollada para trazar zonas de soporte/resistencia a partir de acciones de precios pasadas. El indicador también ayuda a un operador a evaluar las zonas ó
    FREE
    BB Engulfing Bar V2
    Nedyalka Zhelyazkova
    4.57 (7)
    Indicadores
    El indicador define la barra envolvente alcista y bajista. El patrón tiene mayor fiabilidad cuando el precio de apertura de la vela envolvente está muy por encima del cierre de la primera vela, y cuando el cierre de la vela envolvente está muy por debajo de la apertura de la primera vela. Para que una barra envolvente sea válida, debe envolver completamente al menos una barra o vela anterior, lo que incluye todo el cuerpo y la mecha. La barra envolvente puede envolver más de una barra siempre qu
    FREE
    Outside Bar MT4
    Nedyalka Zhelyazkova
    5 (1)
    Indicadores
    Este indicador de barra exterior es lo opuesto a la barra interior. Así que lo que hace este indicador de barra exterior de MT4 es identificar barras exteriores para usted a medida que se forman en sus gráficos. Outside bar es un famoso patrón de trading en el que la barra lleva un máximo más alto y un mínimo más bajo en comparación con la barra anterior, también conocida como barra madre. Para operar en base a las barras externas, simplemente coloque una orden stop de compra por encima del nive
    FREE
    PinBarV1
    Nedyalka Zhelyazkova
    2 (1)
    Indicadores
    El patrón Pin Bar se caracteriza por una larga mecha superior o inferior con un cuerpo pequeño en relación con el tamaño de la mecha con poca o ninguna sombra inferior o superior. Las pin bars no se deben operar de forma aislada , sino que deben considerarse en el contexto más amplio del análisis gráfico. Una señal de entrada de pin bar, en un mercado de tendencia, puede ofrecer una entrada de muy alta probabilidad y un buen escenario de riesgo-recompensa. Entradas MinimumTailPips- Tamaño míni
    FREE
    MACD Arrows indicator
    Nedyalka Zhelyazkova
    Indicadores
    MACD Crossover Arrows & Alert es un indicador MT4 (MetaTrader 4) y se puede utilizar con cualquier sistema de comercio de divisas / estrategias para la confirmación adicional de las entradas o salidas de comercio en el mercado de valores y divisas. Este indicador mt4 proporciona una señal de COMPRA si la línea principal MACD cruza por encima de la línea de señal MACD. También muestra una señal de VENTA si la línea principal MACD cruza por debajo de la línea de señal MACD . ESTRATEGIA Los operad
    FREE
    Inside Bar Indicator MT4
    Nedyalka Zhelyazkova
    4.89 (9)
    Indicadores
    Este indicador de barra interior MT4 es adecuado si usted está haciendo dentro de la barra de comercio. Lo que hace este indicador MT4 es identificar las barras interiores a medida que se forman en los gráficos. Dentro de la barra es un famoso patrón de comercio en el que la barra de llevar más alto bajo y más bajo alto en comparación con la barra anterior, también conocida como barra de la madre. Con un marco de tiempo menor como el gráfico de 1 hora, el gráfico diario de barras internas a vece
    FREE
    Three Soldiers
    Nedyalka Zhelyazkova
    5 (2)
    Indicadores
    Los patrones de velas de los tres soldados blancos y los tres cuervos negros son patrones de inversión que predicen un cambio en la dirección de una tendencia. El patrón consiste en tres velas consecutivas de cuerpo largo que abren dentro del cuerpo real de la vela anterior y un cierre que supera el de la vela anterior. Es importante tener en cuenta que ambas formaciones sólo son válidas cuando aparecen tras una fuerte tendencia alcista o bajista, mientras que su eficacia disminuye en mercados a
    FREE
    ADX Crosses Signals
    Nedyalka Zhelyazkova
    1 (1)
    Indicadores
    El indicador proporciona señales de compra y venta en los gráficos cada vez que ADX DI- y DI+ se cruzan. Flecha azul para tendencia alcista (DI+>DI-). Flecha roja para tendencia bajista (DI->DI+). Esta herramienta de análisis técnico puede aplicarse a diversas estrategias de negociación. El indicador de señales cruzadas ADX se basa en el indicador Average Directional Index de Metatrader . El ADX es un indicador retardado, lo que significa que una tendencia ya debe estar establecida antes de que
    FREE
    DayTradingArrow v1
    Nedyalka Zhelyazkova
    5 (3)
    Indicadores
    "SI ESTÁ BUSCANDO UN INDICADOR DE TRADING ÚNICO... A UN PRECIO ASEQUIBLE... ¡HA VENIDO AL LUGAR CORRECTO!" Bonificación adicional: ¡Obtendrá el indicador Forex Trend Commander totalmente gratis! ¡Los comerciantes exitosos pueden convertir cualquier sistema de comercio no tan bueno en uno rentable mediante el uso de una gestión adecuada del dinero! Con dos sistemas incorporados DayTradingArrow v1 genera un alto porcentaje de operaciones exitosas. El indicador da una ventaja increíble para perman
    BB Engulfing Bar
    Nedyalka Zhelyazkova
    3.6 (5)
    Indicadores
    El indicador define la barra envolvente alcista y bajista. El patrón tiene mayor fiabilidad cuando el precio de apertura de la vela envolvente está muy por encima del cierre de la primera vela, y cuando el cierre de la vela envolvente está muy por debajo de la apertura de la primera vela. Para que una barra envolvente sea válida, debe envolver completamente al menos una barra o vela anterior, lo que incluye todo el cuerpo y la mecha. La barra envolvente puede envolver más de una barra siempre qu
    FREE
    Forex Trend Commander
    Nedyalka Zhelyazkova
    5 (3)
    Indicadores
    "¡EL SECRETO DEL MILLÓN DE DÓLARES DEL TRADING!" Todo el mundo habla del conocimiento. Todo el mundo dice: "Aprende, estudia, analiza y algún día triunfarás". Suena noble, ¿verdad? Y sí, es cierto. Pero esta es la realidad que la mayoría de los operadores no quieren admitir: No sólo quieren aprender, quieren ver resultados. Quieren claridad, confianza y crecimiento ahora, no "algún día". Y eso está bien. Porque en el trading no hay que pasarse años persiguiendo los mismos errores. Hay una
    TrendReverting PRO v25
    Nedyalka Zhelyazkova
    Indicadores
    El indicador define las flechas de compra y venta con un alto rendimiento y resultados consistentes. Adecuado para el comercio de tendencia o para seguir la tendencia. Descuento de Año Nuevo 40%. Análisis automático de las oportunidades del mercado ; Ayuda a los operadores a ganar más con sus inversiones; Nunca repinta, recalcula o retropinta las señales; This is FREE   demo   version of the indicator and works only on   "EURUSD  M15, M30" .   The demo version does not work on SUFFIX OR PREFIX
    FREE
    Forex Trend Commander MT5
    Nedyalka Zhelyazkova
    3 (1)
    Indicadores
    "¡EL SECRETO DEL MILLÓN DE DÓLARES DEL TRADING!" Todo el mundo habla del conocimiento. Todo el mundo dice: "Aprende, estudia, analiza y algún día triunfarás". Suena noble, ¿verdad? Y sí, es cierto. Pero esta es la realidad que la mayoría de los operadores no quieren admitir: No sólo quieren aprender, quieren ver resultados. Quieren claridad, confianza y crecimiento ahora, no "algún día". Y eso está bien. Porque en el trading no hay que pasarse años persiguiendo los mismos errores. Hay una
    Filtro:
    Leonid Shamis
    298
    Leonid Shamis 2025.09.14 22:31 
     

    Very good indicator!!!

    Respuesta al comentario