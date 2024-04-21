El indicador TwoMA Crosses muestra flechas en función de si la media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de la media móvil a largo plazo.

Una media móvil no predice la dirección del precio. En su lugar, define la dirección actual. A pesar de ello, los inversores utilizan las medias móviles para filtrar el ruido.

Los operadores y los inversores tienden a utilizar el indicador EMA, especialmente en un mercado altamente volátil, ya que es más sensible a los cambios de precios que el SMA.





Descarga GRATIS TwoMA Crosses EA desde el primer comentario en la sección de comentarios.



