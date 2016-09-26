Comment und Umlaute
Stell mal die CSV rein, und den Teil des Programms in der du's ausliest und ich mache dir den Übersetzungsteil.
Habe vor gefühlt 100 Jahren Keyboardtreiber für DOS geschrieben.
Grüße vom OPA
Hallo,
kleine Sache, ich habe eine CSV mit Umlauten, die aber im Kommentar nur als Hyroglyphen angezeigt werden.
Kann man den Kommentar formatieren, so dass die deutschen Umlaute bzw. Sonderzeichen angezeigt werden?
Comment("last news: ",news.GetNewsTag()," ",news.GetPriority());
Vielen Dank,
Mike
Wenn ich schreibe
Print ("Börse");
dann kommt auch Börse bei raus. Bei mir zumindest :)
"Börse" kommt auch bei mir heraus, aber dazwischen ist MQL5/4 FileReadString(...) da weis man nie so genau was da rauskommt.
Ausprobieren und im Debugger testen.
Hallo,
ja gern ist hier der Codeschnipsel für das Öffnen und Lesen. Das Öffnen habe ich auch schon mit dem FILE_ANSI Flag versucht, hat aber nichts gebracht.
string sep= ";";
ushort u_sep;
string substrings[];
u_sep=StringGetCharacter(sep,0);
int file_handle=m_fileTxt.Open(m_csv, FILE_READ|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
while(!FileIsEnding(file_handle))
{
string line = FileReadString(file_handle);
int k = StringSplit(line,u_sep,substrings);
...
}
FileClose(file_handle);
...
}
Die CSV ist anbei (Endung in txt umbenannt).
Danke,
Mike
Einige Buchstaben werden nicht gezeigt - im mt4:
Comment("\n\nÜÖÄßöäüß α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω");
Was siehst Denn Du, was nicht?
Carl, über Comment(...) werden alle Zeichen richtig ausgegeben. Das Problem liegt wohl bei ReadString(), wie Opa-Trader richtig gesagt hat bzw. beim FileHandling der CSV.
Grüße,
Mike
Die CSV ist anbei (Endung in txt umbenannt).
Wenn die Datei in ISO 8859-1 kodiert ist (z.B. mit Notepad++ umstellen) geht es.
Gruß
Uwe
@Uwe Goetzke!
Ja so funktioniert es, ich weiß nur nicht wie man im NPP (Notepad++) das umstellt.
Über Kodierung->Weitere->Westeuropäisch->ISO8859-1 tut sich nichts.
Ich habe mehr das Problem russische Comments im Metaeditor5 richtig darzustellen.
Ich verwende folgenden Workaround zB für die Codebase:
Datei Ansehen mit dem NPP, und per Copy and Paste in den Metaeditor hineinzustopfen
Grüße vom OPA-Trader
