Wofür ist die Spacebar und Entertaste im Chart (MT5)?
Kann mir bitte jemand mitteilen wofür die Spacebar und Entertaste im Chart ist ?
Sieht aus wie eine antike 'Commandline'. Es stehen rechtsbündig IMHO sinnlose Daten drin.
Das lässt sich auch mit OnChartEvent(...) nicht abfangen.
Ich hätte aber die Spacebar gerne für meine Zwecke genutzt - geht nicht.
Ich denke man kann dort eigene Infos als Text zu einem Chart hinterlegen. Schreib 'was rein und wechsele den Chart: leer wechsle zurück: immer noch da.
Die roten Dinge rechts erscheinen mir aber jetzt etwas zufällig - keine Ahnung, ich kannte das auch noch nicht!
Dank für die Info!
Ist also sinnlos, wie geahnt, und blockiert nur die Entertaste und Spacebar.
Ich krieg schon wieder mal eine dicken Hals!
Nun, dieses Eingabefeld dient zu Suche in der Vergangeheit des angezeigten Charts bzw. Wechsel der Anzeige des Charts. (Hilfe: Fast Navigation Bar)
Für MT4 finde ich einen Hilfe-Eintrag: http://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/overview/fast_nav (Für MT5 leider nicht gepflegt.)
Beispiele:
EURUSD,M5
oder
30.06.16 10:00
Gruß Uwe
- www.metatrader4.com
Oh! Danke!
Wieder was dazugelernt.
Grüße vom OPA
Ich benutze das oft zum Chart wechseln. chartlinksklick / enter / gbpusd / enter
Jetzt hab ich aber automatisches Chartwechseln in meinem Indikator. Das geht schneller.
Habe sowas auch mal versucht, aber wieder abgestellt, da die Charts sich wie wild in den Vordergrund brachten.
Das braucht auf alle Fälle einen Mechanismus um es temporär abstellen zu können.
Grüße vom OPA-Trader
