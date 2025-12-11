Diskussion zum Artikel "Allgemeine Informationen zu Handelssignalen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5" - Seite 36
Ich habe einfach die Formel angewandt: (500/358) * 1 = 1,3 Lose. Bitte korrigieren Sie mich, die Formel muss auch den erforderlichen Margin-Effekt einbeziehen.
Ich verstehe immer noch nicht, die Tatsache bleibt, dass mit solchen Einzahlung Lasten Sie einen Margin Call früher oder später bekommen.
Lesen Sie bitte noch einmal Ihren ersten Beitrag, ich glaube, Sie haben Guthaben mit Einlagen verwechselt.
"Nehmen wir an, meine Einlage beträgt 500 mit einem Hebel von 100:1, während das Guthaben des Anbieters 356 mit demselben Hebel von 100:1 beträgt, so dass die maximalen offenen Lose 1,3 sind. Wenn ich nun die erforderliche Marge für jedes FX-Paar im Hinterkopf behalte, werden es etwa $150-200 für 1,3 Lots sein , was bis zu 40% meines Guthabens ausmacht und aus Sicht des Risikomanagements sicherlich nicht empfehlenswert ist. Was würden Sie in dieser Situation empfehlen?"
Wenn Ihre Einzahlung Last ist 50% ist durchaus akzeptabel, die 500 machte mich Ihnen sagen, dass ist riesig.
Maximale Einlagenlast = maximaler Kapitalschutz, richtig?
Je kleiner die maximale Einzahlungslast, desto besser für Ihr Konto.
1,3 Lots für ein 500-Dollar-Konto scheint zu viel, ja.
Die maximalen offenen Lose sollten ____% Ihres Guthabens nicht überschreiten.
Es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage, sie hängt von Ihrem Handelsstil, dem eingegangenen Risiko und vielen anderen Faktoren ab.
Einige sagen, dass die ideale Handelsgröße 0,01 pro $1000 pro Handel ist, andere sagen 0,01 pro $3000, einige andere können 0,10 pro $1000 öffnen.
Es ist wirklich alles eine Frage des Risikomanagements.
Es hängt auch von der Anzahl der gleichzeitig geöffneten Trades ab. Bei einigen Strategien ist nur ein Trade gleichzeitig geöffnet, bei anderen Grid-Strategien können es Dutzende sein.Persönlich fühle ich mich wohl mit irgendetwas um 0,01-0,03 pro $1000/Handel und einer Einzahlungslast unter 50%, aber das ist alles sehr objektiv.
Hallo,
Ich habe einen Zweifel würde gerne den Prozentsatz meiner Einzahlung zu ändern, wo kann ich Zugang zu dieser Option des Signals, die ich abonniert neu zu konfigurieren?
Mit freundlichen Grüßen
Sie müssen zu MT4/5 >> Tools >> Optionen >> Signale >> Verwenden Sie nicht mehr als: ... der Einzahlung.
Wenn Sie MQL5 VPS verwenden, müssen Sie auf die Option: Aktivieren Sie die Option Echtzeit-Signalabonnement und synchronisieren Sie Ihre neuen Signalabonnement-Einstellungen wieder mit Ihrem MQL5 VPS (Rechtsklick in Ihrem MQL5 VPS >> Nur Signal synchronisieren.
Lesen Sie das Folgende in der Dokumentation ... Wie man ein Signal abonniert - Handelssignale und Copy Trading - MetaTrader 5 Hilfe