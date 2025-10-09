Indikatoren: Awesome Oszillator (AO)
iTC, 2014.04.21 08:41 AM.
Ohne Williams geht es nicht. Sein Super AO ist ein echter Gralsindikator. Das Zählen von Wellen ist sehr einfach. Es gibt klare Regeln. Sie müssen nur befolgt werden.
Drei Hauptanwendungen des Indikators AO (Awesome Oscillator) beim Zählen von Elliott-Wellen.
1. Bestimmung des Scheitelpunkts der 3. Welle eines beliebigen Auftrags auf einem beliebigen Zeitrahmen.
2. Um festzustellen, ob die Mindestbedingungen für Welle 4 erfüllt sind (Histogramm kreuzt die Nulllinie nach dem Höhepunkt der dritten Welle). 3.
3. festzustellen, ob es eine Divergenz zwischen Preis und Momentum gibt, und zu zeigen, was das Marktmomentum jetzt ist.
Bestimmung des Scheitelpunkts der Welle 3 anhand der AO.
Welle 3 hat den höchsten Peak auf der AO von 100-140 Balken.
iTC, 2014.04.21 08:44Die erste Welle zu finden ist ganz einfach. Nehmen wir das Beispiel des Kaufs. Wir sollten sehen, dass das vorherige Hoch auf der linken Seite des Charts gebrochen ist und AO über Null liegt. Dann wechselt die AO in der zweiten Welle die Farbe zu rot und dann der Farbwechsel zu grün "BLUE" nimmt den Markt in die dritte Welle.
iTC, 2014.04.21 08:59 pm.Um Verwirrung mit der ersten Welle zu vermeiden, sollte ich hinzufügen, dass man sich die vorherigen 140 Bars ansehen sollte. Gab es davor einen 5-Wellen-Zyklus oder nicht. Wenn Sie nicht sehen können, dann ist die Seitwärtsbewegung gewöhnlich und sollte nicht gehandelt werden. Also gibt es dort keine erste Welle.
iTC, 2014.04.21 09:24 AM.
Hier ist ein Beispiel für die erste und zweite Welle vom Vortag. Sie können die zweite Welle in Unterwellen kleinerer TFs umkehren und nach Erreichen des Zielniveaus nach einem Aufwärtsmomentum suchen. Siehe Abbildung 2.
iTC, 2014.04.22 13:38
Mit einem gewöhnlichen AO-Indikator, auch ohne den Chart zu sehen, können Sie wissen, was zu tun ist, kaufen oder verkaufen, schauen wir uns das Histogramm des Indikators. Hier ist der Aufschlag.
iTC, 2014.04.22 13:38
Ich habe den Awsome Oscillator in der Dokumentation für die Programmierung von Indikatoren an mehreren Stellen gefunden, fand aber nicht, dass das Code-Beispiel so leicht identifizierbare Funktionen für die Erstellung eines Indikators bietet, wie es optimal wäre. Ich habe diesen Text umgeschrieben, um ein strukturierteres Code-Beispiel zu liefern - vielleicht hilft es anderen, die neu im Programmieren in MLQ5 sind, und - vielleicht werden die Leser kommentieren und ihre eigenen Ideen einbringen, um es zu einem wirklich guten Beispiel zu machen. Optimalerweise wären die Beispiele, die mit dem Terminal verteilt werden, die besten Beispiele für Code-Stil und Funktion.
Ich habe noch keinen aktuellen Style Guide für mql5-Programme gesehen, wie z.B. den hier: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. ich stelle eine Reihe von Vorlieben im Codierungsstil einiger der besten Entwickler auf der Seite fest, die sich von diesem Guide unterscheiden, und einige, die sich von meinen persönlichen Vorlieben unterscheiden, wie z.B.
- Die geschweiften Klammern folgen dem komprimierteren Stil, was zu weniger Codierungszeilen führt, und mit der Klammer direkt unter dem ersten Zeichen - wie z.B. direkt unter dem f in einer for-Schleife.Dies ist gut, wenn dies der Stil ist, aber ich persönlich denke, dass es die Zeit erhöht, die das menschliche Auge braucht, um den Anfang und das Ende des Codeblocks zu finden.
- Member-Variablennamen wird ein m_ vorangestellt, während sie in der obigen Anleitung mit einem nachgestellten Unterstrich versehen sind. Mir gefällt das m_ besser.
- Aufzählungen werden im Makro-Namensstil und nicht mit einem führenden k benannt - visuell bevorzuge ich den Makro-Namensstil, denke aber, dass technisch gesehen das führende k wie in der Github-Dokumentation besser ist.
Ich habe dem AO-Beispiel eine Variable last_prev_calculated hinzugefügt, um den letzten vollständig erfolgreichen Durchlauf zu verfolgen, und diese als Rückgabewert anstelle von Null verwendet, was meiner Meinung nach zu einem unnötigen vollständigen Neustart führen würde - ist das eine gute Code-Praxis?
Gibt es eine Forumsdiskussion zum Thema Stil, die ich nur noch nicht gefunden habe?
Awesome Oszillator (AO):
Bill Williams's Awesome Oscillator Indicator (AO) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt über 34 Perioden, welcher durch die Mittelpunkte der Balken (H+L)/2 aufgetragen wird. Dieser wird vom einfachen gleitenden Durchschnitt über 5 Perioden, gebildet auf den Mittelpunkten der Balken (H+L)/2, subtrahiert. Er lässt einen sehr deutlichen Rückschluss über die treibende Kraft des Marktes zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu.
Autor: MetaQuotes Software Corp.