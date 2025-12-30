Connection to FTMO-Server2 lost
Was steht den in den logs?
Z. B. ...\Tester\Agent-0.0.0.0-2005\logs
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass ich beim Backtest die terminal64.exe per CLI aufrufe und es öfter passiert, dass der Test nicht startet.
Das kann gleich beim ersten Mal passieren oder aber bei einem nachfolgenden Test.
Die Anwendung MetaTrader 5 öffnet, aber es wird sofort der Bericht geschrieben und die Anwendung schließt, der Bericht enthält keine Daten.
Meine Annahme ist, dass es eine Art Race-Condition in der Applikation gibt, wo die Verbindung zum Server noch nicht aufgebaut ist, der Test aber schon eine Verbindung erwartet.
Aufgrund fehlender Verbindung bricht der Test dann ab.
Wenn ich den gleichen Aufruf in der Kommandozeile mehrfach wiederhole, ohne irgendwas anderes zu ändern, dann läuft der Test irgendwann zufällig wieder.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
Danke
Gruß
In den Tester logs steht nichts, da der Test nicht losläuft und die Agents nichts von ihrem Glück wissen.
Das Problem muss in der MetaTrader 5 Instanz sein, die den Test anstartet.
Eine Anfrage ob die Verbindung vorhanden ist, kann ich nur in den EA einbauen, soweit komme ich bei diesem Problem aber nicht. Oder wie war die Idee mit der Abfrage gemeint?Gibt es eine Möglichkeit mehr Logs zu aktivieren, aktuell bin ich da ziemlich blind.
Hmm, habe leider keine Erfahrung mit CLI und dem Tester,
aber such mal über Google nach: "site:mql5.com Strategietester command line CLI"
=>
https://www.mql5.com/en/forum/462397
https://www.mql5.com/en/forum/127577
https://www.mql5.com/en/forum/80742
https://www.mql5.com/en/forum/334257
https://www.mql5.com/en/forum/465835
...
Ein Klick auf DE oben rechtes übersetzt ins Deutsche:
- 2024.02.14
- www.mql5.com
Um Ihnen hilfreiche Unterstützung bieten zu können, benötigen wir technische Details. Welches Skript oder welche Befehlszeile verwenden Sie? Wie sieht Ihre Konfigurationsdatei aus?
