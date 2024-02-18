Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 6

fxsaber:
Die vorgeschlagene Lösung hat bis jetzt nichts anderes getroffen. Deshalb kann ich es nicht besser empfehlen.
fxsaber:
Wenn Sie die Lösung jetzt vor den SB setzen, wird sie synchronisiert.
Darf ich Ihnen ein kleines Beispiel geben? Beim Verbinden von Klassen - Ihrer und der von SB:
#include <Ваш_класс.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
Artyom Trishkin:
Einstieg in das Thema)

Bereits erledigt.

Mein Fehler, ich war zu zuversichtlich und habe es nicht überprüft.
Vitaly Muzichenko:

Ich steige in das Thema ein.)

Ja, ich habe diese Nuance vergessen. Allerdings gibt es diese Einschränkung dort nicht mehr...

Wenn Sie die Einschübe neu anordnen, wird es natürlich nicht fluchen. Die Wirkung ist jedoch gleich Null - SB wird nicht synchronisiert.

Leider sehe ich keine schöne Lösung. Bislang

// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
#ifdef OrderSend
  #undef OrderSend

  #define CTrade CTradeBase
    #include <Trade\Trade.mqh>
  #undef CTrade
  
  class CTrade : public CTradeBase
  {
    virtual bool OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result)
      {
       bool res;
       string action="";
       string fmt   ="";
    //--- action
       if(m_async_mode)
          res=::OrderSendAsync(request,result);
       else
          res=ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта
    //--- check
       if(res)
         {
          if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
             PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         }
       else
         {
          if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
             PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         }
    //--- return the result
       return(res);
      }
  };
  
  // Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными.
  #define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync  
#else
  #include <Trade\Trade.mqh>
#endif
 
Was, wenn es erforderlich ist, von Trade\Trade.mqh zu erben? Wie?

Nun, d.h., Sie geben Ihre Klasse ein, und Trade\Trade.mqh wird bereits angezeigt.
 
Die Vererbung wird wie bisher funktionieren. Aber Sie sollten Ihre Frage besser präzisieren.
 
fxsaber:
Die Vererbung wird wie bisher funktionieren. Aber Sie sollten Ihre Frage besser präzisieren.
Dieser Code sollte von CTrade geerbt werden.

D.h., machen Sie CTrade in der ersten Zeile Ihres Codes zu einer Basisklasse:

class ORDERSEND  : public CTrade
Dementsprechend ist es nicht mehr Trade\Trade.mqh, das in Ihr Programm eingebunden werden sollte, sondern ein Inline, z.B. #include <aTradeSync.mqh>, das Ihre Klasse enthält und #include <Trade\Trade.mqh>, das dort ganz am Anfang steht.

Wie sollte es in diesem Fall sein? Sollten Sie anstelle von #include <Trade.mqh> den vorgeschlagenen Code einfügen?
 
Ich würde es nicht auf diese Weise tun, da dies eine Änderung der zuvor geschriebenen EAs erfordern würde. Und reiner OrderSend wird nicht synchronisiert, nur SB-OrderSend. Nicht jeder verwendet SB-only. Manche Leute verwenden sogar reines MQL5.

Daher scheint die nachstehende Lösung vorerst optimal zu sein. Alle EAs werden ohne Änderungen funktionieren.

#include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным.
#include <TradeSync.mqh>     // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.
Dateien:
OrderSendSync.mqh  7 kb
TradeSync.mqh  2 kb
 
Ich verstehe, danke.
