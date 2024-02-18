Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 13
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
@Artyom Trishkin, vielleicht in den ersten Beitrag in Form von Links zu den Beiträgen fügen Sie die Lösungen Leute vorschlagen? Damit Sie nicht erst Dutzende von Seiten durchblättern und sozusagen das Inhaltsverzeichnis einsehen müssen.
Das wird nicht funktionieren - Beiträge, die älter sind als (ich weiß nicht mehr genau) ich glaube drei Tage, dürfen nicht mehr bearbeitet werden. Ich denke, wie zu tun - ob ein separater Zweig der FAQ auf die Funktionen und Methoden zur Lösung bestimmter Probleme in Form einer Frage und Antwort zu schaffen, und in diesem Thread ist zu diskutieren und zu prüfen, wie diese Probleme zu lösen, oder sonst irgendwie. Aber die Tatsache, dass es notwendig sein wird, eine Quintessenz dieses Threads im Nachhinein zu erstellen - "das ist sicher" (c) ...
Bisher gibt es noch keine genauen Vorstellungen darüber, wie man es besser und bequemer machen kann. Aber sicher ist es notwendig, es zu tun, und ich habe es natürlich vor.
Das wird nicht funktionieren - Beiträge, die älter sind als (ich weiß nicht mehr genau) ich glaube drei Tage, dürfen nicht mehr bearbeitet werden. Ich denke, wie zu tun - ob ein separater Zweig der FAQ auf die Funktionen und Methoden zur Lösung bestimmter Probleme in Form einer Frage und Antwort zu schaffen, und in diesem Thread ist zu diskutieren und zu prüfen, wie diese Probleme zu lösen, oder sonst irgendwie. Aber die Tatsache, dass es notwendig sein wird, eine Quintessenz dieses Threads im Nachhinein zu erstellen - "das ist sicher" (c) ...
Bisher gibt es noch keine genauen Vorstellungen darüber, wie man es besser und bequemer machen kann. Aber es muss auf jeden Fall getan werden, und das habe ich natürlich auch vor.
Ich habe es schon einmal vorgeschlagen und wiederhole es noch einmal: Entfernen Sie alle Diskussionen aus diesem Thread oder machen Sie folgendes Format: Entscheidung + Link zur Diskussion. Aber die Diskussion muss getrennt geführt werden. Alles, was nicht zum Thema gehört, ist sofort zu löschen. Beiträge, die keinen Sinn ergeben - ebenfalls löschen. Im ersten Beitrag (wenn möglich) in GROSSEN ROTEN Buchstaben schreiben, dass dieser Thread ENTSCHEIDUNGEN!
Hier von 13 Seiten Entscheidungen - maximal 2-3.
Das wird nicht funktionieren - Beiträge, die älter sind als (ich weiß nicht mehr genau) ich glaube drei Tage, dürfen nicht mehr bearbeitet werden. Ich denke, wie zu tun - ob ein separater Zweig der FAQ auf die Funktionen und Methoden zur Lösung bestimmter Probleme in Form einer Frage und Antwort zu schaffen, und in diesem Thread ist zu diskutieren und zu prüfen, wie diese Probleme zu lösen, oder sonst irgendwie. Aber die Tatsache, dass es notwendig sein wird, danach eine Quintessenz dieses Threads zu erstellen - "das ist sicher" (c) ...
Bisher gibt es noch keine genauen Vorstellungen darüber, wie man es besser und bequemer machen kann. Aber ich muss es auf jeden Fall tun, und das habe ich natürlich auch vor.
Das dachten sich auch die Moderatoren.
Ich habe Ihnen sofort vorgeschlagen und wiederhole es noch einmal: Entfernen Sie alle Diskussionen aus diesem Thread oder machen Sie das Format: Entscheidung + Link zur Diskussion. Aber die Diskussion muss getrennt geführt werden. Alles, was nicht zum Thema gehört, ist sofort zu löschen. Beiträge, die keinen Sinn ergeben - ebenfalls löschen. Im ersten Beitrag (wenn möglich) in GROSSEN ROTEN Buchstaben schreiben, dass dieser Thread ENTSCHEIDUNGEN!
Es handelt sich um höchstens 2-3 von 13 Seiten der Entscheidungen.
Ich denke, der Entscheidungsprozess ist genauso wichtig wie die Entscheidung selbst. In diesem Thread werde ich nur offensichtlich unnötige Beiträge bereinigen. Wenn dieser Thread ein bisschen voll mit Problemen und deren Lösungen ist, werde ich einen endgültigen Zweig der FAQ erstellen, in dem einfach alles in dem von Ihnen vorgeschlagenen Format sein wird, und Links zu Lösungen werden zu diesem Zweig führen, zusammen mit der Lösung, die bereits in der FAQ gezeigt wird - Sie können immer die Quelle dieser Lösung sehen, und Links zu den Autoren der jeweiligen Lösung.
So sieht es für mich aus.
Das dachten sich auch die Moderatoren.
Das wird nicht funktionieren - Beiträge, die älter sind als (ich weiß nicht mehr genau) ich glaube drei Tage, dürfen nicht mehr bearbeitet werden. Ich denke, wie zu tun - ob ein separater Zweig der FAQ auf die Funktionen und Methoden zur Lösung bestimmter Probleme in Form einer Frage und Antwort zu schaffen, und in diesem Thread ist zu diskutieren und zu prüfen, wie diese Probleme zu lösen, oder sonst irgendwie. Aber die Tatsache, dass es notwendig sein wird, danach eine Quintessenz dieses Threads zu erstellen - "das ist sicher" (c) ...
Bislang gibt es noch keine genauen Vorstellungen darüber, wie man es besser und bequemer machen kann. Aber es muss auf jeden Fall getan werden, und das habe ich natürlich auch vor.
Artem, ich habe darüber nachgedacht, es gab nur einen Weg - um dauerhaft zu aktualisieren den ersten Beitrag, na ja, zumindest einen Raum zum Einfügen und Speichern. Bei mir hat es nicht funktioniert, weil ich vielleicht 1-2 Wochen weg bin.
Übrigens dachte ich, dass Moderatoren in dieser Hinsicht mehr Rechte haben...
Artem, ich habe darüber nachgedacht, es gab nur einen Ausweg - den ersten Beitrag ständig zu aktualisieren, also zumindest ein Leerzeichen einzufügen und es zu speichern. Ich bin nicht geeignet, da ich für 1-2 Wochen verschwinden kann.
Übrigens dachte ich, Moderatoren hätten in dieser Hinsicht mehr Rechte...
Sie könnten einen Artikel oder einen Blog schreiben - sie könnten bearbeitet und diskutiert werden.
Aber bisher gibt es in diesem Thread nur wenige Lösungen für echte Probleme. Ich bin mir sogar sicher, dass bei der Kompilierung des Codes eine Konvertierung von MQL nach C++, die Erstellung der DLL mit einem Compiler von Microsoft oder GNU und die Verschlüsselung dieser DLL erfolgt. Zu viele "Merkmale" bestätigen dies. Aus der jüngeren Vergangenheit: fehlende Zuweisung von Variablenwerten aufgrund intensiver Codeoptimierung (klassisches Verhalten von C++-Compilern).
MQL5 ist eine zu grobe Sprache in OOP. Meine SD ist mit allen möglichen "Funktionen" übersät, die sie nicht beheben wollen.
Metakvoteure werden es kaum mögen, wenn wir unsere Fehlerberichte veröffentlichen.
Trennzeichen in Parametern:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====