Das Modell wurde beim Start auf 3000 Balken trainiert (Sie können sehen, dass die grüne und die rote Linie sehr gut übereinstimmen, die Abweichung ist minimal). Alles andere ist vorwärts gerichtet. Und man sieht, dass das Modell schon nicht mehr so gut vorhersagen kann, weil die Varianz deutlich zugenommen hat... aber trotzdem bin ich immer noch überrascht, dass das Modell rein visuell sehr gut auf eine Vorwärtsbewegung zoomt. Ich weiß nicht, ob es für den Paarhandel geeignet ist, das muss ich noch prüfen.


 
Wie viel sollte ein Ausbildungskurs in einem angemessenen Rahmen kosten? Schreiben Sie nur echte Preise, wenn Sie auch echte Kurse angeben können.
Falsches Paar im Video, Franken gegen Euro statt Pfund... für Pfund gegen Euro ist es schon schlechter... aber man kann versuchen, es zu verbessern

ein paar Diagramme unten:


 
Thrall vom Eröffnungspreis
 
Bruder, ich glaube nicht, dass es richtig funktioniert. :(
 
Maxim Dmitrievsky:

In der Abbildung sind nur die Inkremente mit einer Verzögerung von 55 des aktuellen Paares rot dargestellt,

Was bedeutet das?

Der Unterschied zwischen dem Preis von Barren 0 und 55?

elibrarius:

Was bedeutet das?

Der Unterschied zwischen dem Preis der 0 rar und der 55 rar?

log(close[0]/close[55])

Sie können die Differenz nehmen und nicht den Quotienten... oder Sie können ihn umrechnen, wie Sie wollen. Yuri schrieb über den Unterschied zwischen 2 Maischen. Sie können eine Maske von den Preisen abziehen.

Dann können Sie die ursprüngliche Serie rekonstruieren, soweit ich das verstanden habe.

 
Maxim Dmitrievsky:

log(close[0]/close[55])

dann können Sie die ursprüngliche Serie wiederherstellen, soweit ich weiß.

Warum gehen Sie so weit? Ich dachte, ich sollte den daneben nehmen...

