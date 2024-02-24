Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 611
Kostenvoranschlag für die Auswahl der Anzahl der Schichten:
Ein Netz mit drei Schichten (numLayers=3: eine Eingabe, eine versteckte und eine Ausgabe) ist in den meisten Fällen ausreichend. Nach dem Tsybenko-Theorem ist ein Netz mit einer versteckten Schicht in der Lage, eine beliebige mehrdimensionale kontinuierliche Funktion mit beliebiger Genauigkeit zu approximieren. Ein Netz mit zwei verborgenen Schichten ist in der Lage, jede diskrete multivariate Funktion zu approximieren.
Ich frage mich, ob die Balkenanalyse eine kontinuierliche oder diskrete Funktion ist?
D.h. für Forex ist vielleicht 1 versteckte Schicht ausreichend oder brauche ich 2?
Hier ist ein einfaches Modell aus dem letzten Test
88-14-2 erwies sich als besser als die Varianten: 88-50-20-2, 88-32-7-2 (wobei dieser Wert sehr knapp ist: 1-2%), 88-25-7-2, 88-32-2
und die Attribute und die Struktur des Modells erweisen sich als zu
Ich lese und lese... und ich kann es nicht verstehen: Warum zum Teufel klammern Sie sich alle an einen von Hunderten von Modelltypen - neuronale Netze, die im Gegensatz zu anderen ein sehr gutes Verständnis der internen Struktur erfordern, die nicht einmal einfach ist?
Wo und wer hat nachgewiesen, dass die Leistung eines Modells in irgendeiner Weise von seinem Typ abhängt?
Was ist das Ergebnis des NS? Hat dieses Ergebnis irgendeinen Inhalt? irgendeine Interpretation?
Zitat von hier https://www.mql5.com/ru/code/9002 und mit einem Bild versehen:
Diskret ist die dritte Option - Figuren mit Lücken und Leerstellen.
Überträgt man dies auf Balken, dann sollte man z. B. bei kleinen Schritten kaufen, bei 25 % des Maximums nicht, bei 40 % nicht, bei 60 % nicht und bei 80 % wieder kaufen.
Ich habe den Eindruck, dass dies im Devisenhandel nicht der Fall ist... und dies ist eine kontinuierliche Funktion. Allerdings haben wir nicht nur ein Merkmal, sondern viele, und es ist schwer vorstellbar, welche Kräfte sie erzeugen...
Was halten Sie davon?
http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf
Zum Beispiel sind die Punkte nicht entlang einer Kurvenlinie verteilt, sondern in Gruppen, die durch Gruppen anderer Punkte getrennt sind... in diesem Fall wäre es eine diskrete f-Funktion, richtig? da es unmöglich ist, alle Punkte mit der ersten Linie zu verbinden
d.h. man muss sich die Streuungsdiagramme selbst entlang der Linie ansehen und überlegen, ob die 2. Schicht erforderlich ist oder nicht
Aber so unwirklich zu verstehen... Ich selbst frage mich, wie zu verstehen, was besser ist... Ich werde später googeln )
Oh, auch... Regression sollte immer kontinuierlich sein... und Klassifizierung muss nicht sein... aber ich bin mir nicht sicher
Was für ein Scherz, lesen Sie dieses Dokument, Vasiliy hat es empfohlen.
Danke, ich habe es behalten, ich werde es in Ruhe lesen... Sie können es löschen :))), wenn Sie es brauchen
oder wer bereinigt Ihre eigenen Beiträge, Sie? :D
Es ist ja nicht so, als hätten Sie schon mal in der Provinz gearbeitet.
Ich mache viele Dinge, die im Forum unbekannt sind).
Vielleicht wird zu gegebener Zeit etwas darüber bekannt werden.
Ich bin auf Wiener umgestiegen - ich frage mich, wann diese Bücher fertig werden :) er hat im Grunde auch versucht, Prognosen zu erstellen.
