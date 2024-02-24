Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 462
Und ich habe begonnen, mich dafür zu interessieren, aber ich habe vor, ein Team von Analysten und ML-Spezialisten zu leiten, ich muss wissen, was sie tun.
Warum haben Sie aufgehört?
Es gab einen Trending Expert Advisor. Ein Zufallsgenerator war an der Trendvorhersage beteiligt. Ich glaube nicht, dass es einen Trend gibt. Ich sollte mit Abweichungen handeln, und das ist GARCH.
Die endgültige Entscheidung beruht also auf "glauben/nicht glauben"... Und Sie glauben an einen Scheiß namens GARCH. Nun, für den Moment . Aber Sie vielleicht nicht.
Was tun Sie also?
Ich glaube gar nichts.
Daher versuche ich VOR dem Testen den Nachweis zu erbringen, dass sich mein Modell auch außerhalb der Teststichprobe in gleicher Weise verhalten wird. GARCH ist voll von Werkzeugen für diese Zwecke. Ich bin nicht an einem TS interessiert, dessen zukünftiges Verhalten ungewiss ist.
Aber die Ideologie unterscheidet sich grundlegend von der MO.
Ich traue nichts.
Sie haben also schon mehrere Jahre mit Gerüsten gespielt. Jetzt werden Sie das GARCH-Spielzeug beherrschen - dieses Spielzeug wird für eine lange Zeit ausreichen.
Und egal, wie radikal sich die Ideologie von MO unterscheidet, Sie werden in diesem Geschäft Hilfe brauchen.
Wir haben es schon 500 Mal gehört :) Es ist interessant, einige Bilder oder Ergebnisse zu sehen, nicht alles ist so kompliziert in diesen Modellen, ein paar Monate werden ausreichen, um zu verstehen, ob es funktioniert oder nicht.
Ich würde gerne einen separaten Thread über diese Methode oder Artikel sehen)
Der eifrigste Anhänger von Zukunftsprognosen ist entkräftet. Oracle hat es nicht geschafft, aber die Versuche gehen weiter.
Alle maschinellen Methoden beruhen darauf, dass man sich an die Geschichte erinnert und sie auf die Zukunft anwendet. Ist es so schwer zu verstehen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt?
+
Es fällt den Menschen schwer, Illusionen aufzugeben.
alchemisten auf der suche nach dem stein der weise....
Hallo an alle unsichtbaren Kämpfer!
Hat noch niemand einen Forex-Roboter mit neuronalem Netzwerk entwickelt?
Ich glaube, das habe ich bereits getan. Allerdings in Form eines Mehrwährungsroboters.
Er rechnet damit, den Dollar zu kaufen und den Euro zu verkaufen.