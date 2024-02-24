Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3181
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Mir ist gerade eingefallen, dass
1) der erste Versuch, einen Prozess zu verstehen , darin besteht, ihn in einige Primitive zu zerlegen (in Stücke zu zerlegen), z. B. Kompressionsalgorithmen, verschiedene Dekompositionen, Dekompositionen....
2) Der zweite Schritt besteht darin, nach Kombinationen von Wechselwirkungen zwischen diesen Primitiven (Bruchstücken ) zu suchen .
3) Das Überflüssige wird verworfen und nur das Wesentliche bleibt übrig. Filtern...
In der Medizin hat mich immer der angeblich evidenzbasierte Ansatz überrascht, bei dem man 100 Patienten nimmt, der einen Hälfte ein Medikament und der anderen ein Placebo gibt und dies als STATISTIK präsentiert, um die angeblich statistisch signifikanten Schlussfolgerungen zu rechtfertigen.
Das kommt mir vor wie Betrug in einem universellen Maßstab.
Bei stationären Prozessen sind 100 keine Stichprobe, sondern hier ist eine Person, alle 100 sind IMMER anders, haben einen Haufen anderer Krankheiten mit unterschiedlichem Schweregrad, leben unterschiedlich und alle mit unbekanntem Zusammenhang mit dem getesteten Medikament. Das nennt man evidenzbasierte Medizin.
Mit einem Wort, ein universeller medizinischer Betrug.
Immer zu dritt) Und es ist nur eine Kontrollstudie nach 5 Jahren interner In-vitro-Forschung (so steht es im Pharmakopöe-Artikel), dann in der Regel von den Umständen und dem Verständnis, wie das Medikament wirkt, und wenn es nicht wirkt, bis zu 5 Jahre Überwachung der Anwendung).
Die politischen Risiken eines Verstoßes gegen die ordnungsgemäßen Regeln der medizinischen Forschung sind groß.))
Aber das Geld ist zu groß... )))))
Oder vielleicht hat es NICHTS mit Beweisen zu tun und ist bestenfalls Werbung, und zwar eine unfaire, die sich an die Mehrheit der statistisch ungebildeten Bevölkerung richtet. Ein banaler Durst nach Geld um jeden Preis.
Wo wir gerade beim Thema Covid sind.
Wenn Sie die Anweisungen des Gesundheitsministeriums von vor 20 Jahren nehmen, die streng nach den Anforderungen der evidenzbasierten Medizin geschrieben wurden, dann gab es bei uns, wie überall auf der Welt, (1) keine Epidemie und (2) keinen Impfstoff. Und dann haben wir nach Ihrem Grundsatz"Aber es ist besser, ein paar Beweise zu haben als gar keine" befristete Verordnungen erlassen und schnell Milliarden verdient, ohne unsere eigenen Anweisungen zu beachten. Durch das Ignorieren von Statistiken ist die Medizin gefährlich geworden.
Es geht um Ehrlichkeit in der Statistik. Entweder wir halten uns an jeden Buchstaben der Anforderungen der Statistik, oder es ist gar keine Statistik.
Mit der Forderung nach großen Stichproben haben Sie nur teilweise Recht. Asymptotische Tests funktionieren bei kleinen Stichproben nicht gut, während exakte Tests recht gut funktionieren.
Es gibt noch viele andere Probleme bei Drogentests als die mathematischen, aber es ist besser, zu versuchen, sie irgendwie zu lösen, als alles zu streichen und zur Behandlung mit Wegerich zurückzukehren.
Interessanter Ansatz für die Arbeit mit Daten, ich habe diese Art von Algorithmen noch nie gesehen
https://www.google.com/search?q=blockcluster+r+package&oq=blockclustering+r+&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l3.8329j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Förster #
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie es so gemacht: Sie haben die Anzahl der Einheiten in der Spalte/dem Feld mit dem Ziel gezählt und dann das neue Feld nach dem Zufallsprinzip mit Einheiten gefüllt und dann das neue Feld in das alte kopiert.
Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich es so gemacht: Ich habe die Anzahl der Einheiten in der Spalte/dem Feld mit dem Ziel gezählt und dann das neue Feld nach dem Zufallsprinzip mit Einheiten gefüllt und dann das neue Feld in das alte kopiert.
Ich mische Spalten auf diese Weise. In diesem Beispiel ist das Index-Array gemischt, aber Sie können die Daten selbst mischen, indem Sie den Datentyp durch
ersetzen.
Sie haben etwas Kompliziertes, insbesondere mit i--
.
Das heißt, wenn die Zeile bereits herausgepoppt wurde, wird ein weiterer Versuch unternommen, und sie wird herausgepoppt, wenn der Wert gleich eins ist.
So mische ich Spalten. In diesem Beispiel wird das Index-Array gemischt, aber Sie können auch die Daten selbst mischen, indem Sie den Datentyp durch
ersetzen.
Das ist interessant und scheint vielseitiger zu sein.
Wie dem auch sei, zwei Durchläufe haben stattgefunden - 18% der Einheiten in der Stichprobe, im ersten Durchlauf wurde ein Quantensegment gefunden, im zweiten Durchlauf zwei.
Es ist sogar irgendwie verdächtig klein.
Hinzu kommt - im dritten Durchgang wieder.
Meine Methode kann also als funktionierend anerkannt werden?
Meine Methode kann also als funktionierend anerkannt werden?
Suche nach einem Fehler im Code nach der Änderung
Suche nach einem Fehler im Code nach der Änderung
Kein Fehler nein