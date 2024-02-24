Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2959
Können Sie mir ein Beispiel für eine AO nennen? Ich hatte den Eindruck, dass die Suche nach einem Lehrer ein Stück Arbeit ist und sich für die Automatisierung eignet.
Das ist für mich sehr interessant. Meine Suche nach einem Lehrer ist ein langer und schmerzhafter Prozess.
Ihr Problem ist ein Optimierungsproblem, bei dem nach unbekannten Parametern gesucht wird.
Hier ist der EINZIGE Artikel, den Sie brauchen, um https://www.mql5.com/ru/articles/2225 zu studieren.
Wenn Sie AMO unterrichten wollen, um den Gewinn zu maximieren und den Drawdown zu minimieren:
brauchen Sie
1) eine Fitnessfunktion erstellen, eine Funktion, die Gewinne und Verluste aus Handelssignalen zählt.
2) einen beliebigen MO-Algorithmus, der Signale für den Handel erzeugt, für die Fitnessfunktion (S.1)
3) ein beliebiger Optimierungsalgorithmus (genetisch, Partikelschwarm, Churn), der Signale als Ziele für AMO erzeugt (S.2).
Algorithmus wie dieser
1) AO erzeugt ein Ziel für AMO
2) AMO wird auf dieses Ziel trainiert
3) AMO erstellt eine Prognose von Handelssignalen
4) Die Handelssignale werden von FF bewertet und ergeben ein Ergebnis
5) das FF-Ergebnis wird von AO bewertet und weiter maximiert/minimiert und so weiter im Kreis, bis ein akzeptables Ergebnis erzielt wird.
==========
AO - Optimierungsalgorithmus
AMO - Algorithmus für maschinelles Lernen
FF - Fitnessfunktion
=========
ps. Wenn Sie mit Neuronka und nicht mit einem AMO arbeiten wollen, können Sie die Gewichte mit Hilfe von AO ändern, ohne Targeting zu lernen.
Vielen Dank dafür!
Diese Formulierung der Antwort führte sofort zu der Frage nach der Konkretisierung des manuellen Handels, wo die Klarheit und Konkretheit der Signale, ihre Vielfalt und übermäßige Flexibilität fehlen. Das heißt, es gibt Stoff zum Nachdenken.
Hier ist der Code für das Lehren des Rendom-Waldes mit Hilfe von AO,
die Fitnessfunktion (UNSER ZIEL) ist es, ein schönes/stabiles Gewinnwachstum zu finden, nämlich die maximale Korrelation zwischen der Bilanzdynamik und der geraden Wachstumslinie
Hier ist der Code der Funktionen zur Berechnung von Gewinn und FF.
Hier ist das Ergebnis: AO hat ein solches Ziel für AMO gefunden, dass wir, wenn wir seine Signale handeln, ein schönes Gewinnwachstum erhalten.
Ich danke Ihnen!
Ich kann meinen manuellen Handel immer noch nicht konkretisieren....
Ich würde nicht sagen, dass ich faul bin, andere Markups zu machen, ich probiere verschiedene Varianten aus, und da ich kein Experte für maschinelles Lernen bin, versuche ich, wenn mir eine Idee in den Sinn kommt, zumindest einige Varianten von Beispielen mit Versuchen zu finden, das Ergebnis zu erreichen.
Als ich versuchte, eine parametrische Version der Lösung mit ihren eigenen Werten der Indikatoren zu machen, aber es stellte sich heraus, dass es so viele Varianten des Satzes von Werten der Indikatoren, dass mit aktuellen Rechenleistung Auswahl der Parameter wird fast 10 Jahre durchgeführt werden).
Ich war überrascht, als ich die Formulierung "jeden profitablen TS vom Markt nehmen" las. Ich habe diese Option nicht einmal in Betracht gezogen, da ich dachte, dass es sie nicht gibt.
Was soll's? ) Es ist ein einfaches Markup ohne FF.
Wenn es so einfach wäre, gäbe es keine AO und FF...
Wenn wir genau wissen, was wir brauchen, und verstehen, wie wir es algorithmisieren können, können wir es mit Markup machen.
Und es gibt Fälle, in denen wir einfach nur sagen wollen : "Ich weiß nicht, wie es aussehen soll, aber lass es gut aussehen ".
Alles, was wir beschreiben können, ist gut/schlecht, und das ist es, was in der FF steht.
Hier ist ein Beispiel für eine Aufgabe:
Die Aufgabe besteht darin, ein AMO so zu trainieren, dass es bei neuen Daten zu einer der Klassen keine Fehler in seinen Vorhersagen macht, eine der Klassen darf überhaupt keine Fehler machen...
Wie kann man ein solches Markup erstellen?
Nach der Markierung wirft man die Verlustgeschäfte in die 3. Klasse, und man erhält die gleiche glatte Kurve.
So viel Code muss man für diese Klassen schreiben, sie rauswerfen, neu trainieren...
In FF schreibe ich nur 2 Zeilen, bestrafe für einen Klassenfehler und belohne für eine richtige Antwort, und das war's, und dann fantasiert es, wie es das von selbst macht und braucht nicht einen Berg von Code....
OK, das war einfach, ein weiteres Beispiel für eine Aufgabe
Die AMO-Eingabe ist der Eurodollar, und ich möchte, dass die Ausgabe eine Reihe ist , die
1) kointegriert mit dem Pfund
2) wenn wir Arbitrage AMO Reihe / Pfund handeln, so dass es einen Gewinn gibt.
Wie kann dies durch Markup getan werden?
so wie bei der regulären MO, wir trainieren und schauen mit einem Auge auf die Strecke, mit dem anderen auf den Test.