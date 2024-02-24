Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 289
Eine Klasse wird vorhergesagt. Der Vorhersagefehler liegt zwischen 25 und 30 %, und er ist beim Training und außerhalb der Stichprobe derselbe.
Ich begann schließlich tweeter, heruntergeladenen Nachrichten (in der primitivsten Form) sozusagen "kaufen Zeichen" und "verkaufen Zeichen" auf dem eur, ich möchte diese Nachrichten als eine Zeitreihe auf dem Euro-Chart selbst zu sehen, aber ich weiß nicht, wie man diese Nachrichten in eine Zeitreihe zu drehen und dann mit dem Euro von Zeit zu synchronisieren, helfen Code, der die Zeit-Funktionen in R-ka versteht...
Ich habe die RData-Datei unten angehängt...
die Datei hat ein Blatt mit zwei Blättern :) eines mit Meldungen "Zeichen kaufen" das zweite "sat"
die Uhrzeit jeder Nachricht anzeigen
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"
Nachricht selbst
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"
Helfen Sie mir, die Euras zu visualisieren und zu synchronisieren, es ist sehr interessant, was passieren kann
Was du hast, ist was du hast :)
Danke für Ihre Hilfe!!!
Glauben Sie, dass es ein Zufall ist, dass der "panikartige" Höhepunkt mit dem Umschwung zusammenfiel, denn in all der Panik gab es nicht weniger als 8 Beiträge :))))
22 2017-02-22 13:59:41 EUR/USD Verkaufsdruck lässt in der Nähe von 1,0500 Griff als Fed Minuten loom https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "EUR/USD Verkaufsdruck lässt in der Nähe von 1,0500 Griff als Fed Minuten loom https://tco/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD EUR/USD-Verkaufsdruck lässt in der Nähe von 1,0500 nach, da Fed-Minuten anstehen https://t.co/jfaGQM4hsI S/R Levels https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 EUR/USD-Verkaufsdruck lässt in der Nähe von 1,0500 nach, da Fed-Minuten anstehen https://t.co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 EUR/USD-Verkaufsdruck lässt in der Nähe von 1,0500 nach, da Fed-Protokoll bevorsteht https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 EUR/USD-Verkaufsdruck lässt in der Nähe von 1,0500 nach, da Fed-Protokoll bevorsteht https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #Forex https://t.co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD-Verkaufsdruck lässt in der Nähe von 1,0500 nach, da Fed-Protokoll bevorsteht https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politik #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD-Verkaufsdruck lässt in der Nähe von 1,0500 nach, da Fed-Protokoll bevorsteht https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politik #DollarIndex #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD SELLING AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT
Die grünen Tweets -Verkaufsdruck lässt nach- bedeuten übersetzt "der Verkaufsdruck nimmt ab". Das ist eher ein Signal für eine Wohnung. Und in der Tat, sie sagen, dass der Preis von 1,05000 vor zwei Bars, die nicht eine Prognose, sondern eine Feststellung der Tatsache ist erholt.
Es gibt nur ein echtes Verkaufssignal, das letzte.
Einige seltsame Situation im Allgemeinen, müssen wir mehr Situationen mit solchen düsteren Tweets und weitere Preisentwicklung zu beobachten, sagt der gesunde Menschenverstand, dass sie richtig sein wird 50% der Zeit.
Die so genannte DELTA. Das ist der Grund für die Preisänderung.
Sie brauchen mehr Zeit zum Herunterladen, wie nicht drei Tage, sondern ein paar Wochen, und dann schauen Sie auf der Stelle, die Keywords selbst spielen auch eine große Rolle, wenn Sie Score etwas ziemlich häufig gibt alle Tweets werden in der Regel solide Werbung ... Du bist eine Schlampe.
Das Problem ist, dass ich immer noch nicht herausgefunden habe, wie ich ein paar Wochen Tweets dort herunterladen kann
Das ist ein bisschen zu naiv.
Nun, so einfach ist das natürlich nicht, man muss erst einmal wissen, wie man es anwendet und nicht nur das, auch das Volumen selbst, oder besser gesagt, die Veränderung des Volumens ist ein guter Grund. Ich, der ich ein Delta benutze, kann nicht genug gute Modelle bekommen, und es nicht zu benutzen, ist wie eine Münze zu werfen, es könnte funktionieren, es könnte nicht funktionieren...