SanSanych Fomenko:

Eine Klasse wird vorhergesagt. Der Vorhersagefehler liegt zwischen 25 und 30 %, und er ist beim Training und außerhalb der Stichprobe derselbe.

Dies ist sehr cool, Gral, ich meine, Genauigkeit 100% - Fehler = 70-75% auf eine solche Vorhersage ist es eine Sünde, nicht zu quetschen Sharp in 4-5, so dass, wenn Sie nicht versehentlich irgendwo gepiekst haben, dann gehen für sie!
 

Ich begann schließlich tweeter, heruntergeladenen Nachrichten (in der primitivsten Form) sozusagen "kaufen Zeichen" und "verkaufen Zeichen" auf dem eur, ich möchte diese Nachrichten als eine Zeitreihe auf dem Euro-Chart selbst zu sehen, aber ich weiß nicht, wie man diese Nachrichten in eine Zeitreihe zu drehen und dann mit dem Euro von Zeit zu synchronisieren, helfen Code, der die Zeit-Funktionen in R-ka versteht...

Ich habe die RData-Datei unten angehängt...

die Datei hat ein Blatt mit zwei Blättern :) eines mit Meldungen "Zeichen kaufen" das zweite "sat"

die Uhrzeit jeder Nachricht anzeigen

li$buy.twits[[1]]$created
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"

Nachricht selbst

li$buy.twits[[1]]$text
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"

Helfen Sie mir, die Euras zu visualisieren und zu synchronisieren, es ist sehr interessant, was passieren kann

Dateien:
twits.dat.RData.zip  88 kb
 
mytarmailS:

Helfen Sie mir bei der Visualisierung und Synchronisierung mit dem Euro, es ist sehr interessant, was passieren kann.

Was du hast, ist was du hast :)


Dateien:
eurusd_h1.zip  3 kb
tweets.txt  4 kb
 
Dr. Trader:

Was herauskam, kam heraus :)

Danke für Ihre Hilfe!!!

Glauben Sie, dass es ein Zufall ist, dass der "panikartige" Höhepunkt mit dem Umschwung zusammenfiel, denn in all der Panik gab es nicht weniger als 8 Beiträge :))))

 
Da ich keine energische Antwort auf meine Frage erhalten habe, beweist dies einmal mehr, dass Sie im Prinzip nicht verstehen, was der Markt ist, was manchmal der Grund für Ihre Misserfolge ist. Übrigens, mein Artikel wurde zur Bearbeitung angenommen. Wenn ich den Unterschied zwischen dem Markt und dem realen Markt nicht kenne, kann ich nicht sagen, ich wüsste nicht, was ich tun soll. Aber um den Stellenwert der Branche zu erhöhen, kann ich das Ergebnis schon vor der Veröffentlichung des Artikels bekannt geben. Was ist also der Markt? Oder besser gesagt, wer ist ein Marktteilnehmer???? Ja, Marktmacher, große Akteure, kleine Sprecher, verschiedene Fonds.... antworten Sie und ich sage JA, das ist richtig. ABER alle diese Teilnehmer sind in zwei Kategorien unterteilt: KÄUFER und VERKÄUFER!!!!!!! Wenn sie untereinander Transaktionen tätigen, bilden sie das Volumen, das den Preis treibt, aber zusätzlich zum Volumen stehen uns auch Informationen über den Unterschied zwischen Käufern und Verkäufern zur Verfügung. Dies wird als DELTA bezeichnet. Das ist der Grund für die Preisänderung. Sowie der Grund für das Ergebnis vieler TK. Aber das ist ein Geheimnis, ich hoffe ihr versteht das :-)
 
mytarmailS:

Glauben Sie, dass es ein Zufall ist, dass der "panikartige" Höhepunkt mit dem Umschwung zusammenfiel, weil es in dieser ganzen Panik nicht weniger als 8 Beiträge gab :))))

Jetzt hatte ich Zeit, das zu überprüfen - ich habe die Texte dieser Tweets aus Ihrer rdata-Datei gezogen.


Die grünen Tweets -Verkaufsdruck lässt nach- bedeuten übersetzt "der Verkaufsdruck nimmt ab". Das ist eher ein Signal für eine Wohnung. Und in der Tat, sie sagen, dass der Preis von 1,05000 vor zwei Bars, die nicht eine Prognose, sondern eine Feststellung der Tatsache ist erholt.
Es gibt nur ein echtes Verkaufssignal, das letzte.
Einige seltsame Situation im Allgemeinen, müssen wir mehr Situationen mit solchen düsteren Tweets und weitere Preisentwicklung zu beobachten, sagt der gesunde Menschenverstand, dass sie richtig sein wird 50% der Zeit.

 
Mihail Marchukajtes:
Die so genannte DELTA. Das ist der Grund für die Preisänderung.
Das ist ein bisschen zu naiv.
 
Dr. Trader:

Einige seltsame Situation im Allgemeinen, müssen Sie mehr Situationen mit solchen trüben Tweets und weitere Preisentwicklung zu beobachten, sagt der gesunde Menschenverstand, sie werden 50% der Zeit richtig sein.

Sie brauchen mehr Zeit zum Herunterladen, wie nicht drei Tage, sondern ein paar Wochen, und dann schauen Sie auf der Stelle, die Keywords selbst spielen auch eine große Rolle, wenn Sie Score etwas ziemlich häufig gibt alle Tweets werden in der Regel solide Werbung ... Du bist eine Schlampe.

Das Problem ist, dass ich immer noch nicht herausgefunden habe, wie ich ein paar Wochen Tweets dort herunterladen kann

 
Kombinator:
Das ist ein bisschen zu naiv.
Ich würde es nicht anders erwarten ))
 
Combinator:
Irgendwie zu naiv
Combinator:
Scheint ein bisschen zu naiv zu sein.

Nun, so einfach ist das natürlich nicht, man muss erst einmal wissen, wie man es anwendet und nicht nur das, auch das Volumen selbst, oder besser gesagt, die Veränderung des Volumens ist ein guter Grund. Ich, der ich ein Delta benutze, kann nicht genug gute Modelle bekommen, und es nicht zu benutzen, ist wie eine Münze zu werfen, es könnte funktionieren, es könnte nicht funktionieren...

