Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2516
Hallo. Auf der Liste? Oh, ja! Das habe ich wirklich vermisst. Für das Verteidigungsministerium ist das allerdings ziemlich irrelevant. Was machen Sie hier?
Versucht, JeySu zu verbieten
Das Hauptproblem besteht darin, dass das neuronale Netz alle ihm vorgelegten Daten als zufällig wahrnimmt und ein entsprechendes Ergebnis erzielt. Egal, was Sie tun, die Eingabedaten sind ununterscheidbar. Aber es gibt einen Unterschied! Sie liegt in der Zeit. Die Assistenten können Ihnen sagen, wie Sie das berücksichtigen können.
Hallo, mein Freund! Die Hoffnung all derer, die leiden, du wurdest im Forum wirklich vermisst, es wurde langweilig.
Ich hoffe, es hat bei Ihnen geklappt? Das Modell ist das gleiche - Summe der Inkremente, mit 'Zeitkorrektur' ?
Hallo! Was ist mit mir? Nichts... Ich war krank, habe gearbeitet, Schach gespielt... Aber das Konto ist lebendig, und ich mache Gewinn.
Das Inkrementalsummenmodell lässt sich leider nicht auf den Markt anwenden, da der Markt ein nicht markovianischer Prozess ist.
Mit nicht-markovianisch meinen wir eine Art "Gedächtnis". Wie man sie interpretiert, bleibt jedem selbst überlassen. Aber es gibt sie. Ich verwende sie als "Rückkehr zum Mittelwert" in einem bestimmten zeitlichen Bezugsrahmen.
Und der Durchschnitt ist höchstwahrscheinlich die Erinnerung des Marktes.
Ganz genau.
Obwohl die Händler den Durchschnitt nicht mögen, spielt er eine wichtige Rolle auf dem Markt.
Und da wir gerade beim Thema MO sind, wäre es sinnvoll, darüber nachzudenken - es gibt ja die Arbeit von Kolmogorow, die die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von MO schafft. Aber Kolmogorow hat nicht alles berücksichtigt, nämlich diese Formel
Hier ist der erste Teil unter dem Integral und dies ist der begehrte Durchschnitt.