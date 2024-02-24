Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 247
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich spreche von Prognosestatistiken: Wie oft erraten Sie die Richtung des Marktes?
Sagen wir 0,5.
Es gibt keine Vorteile, also werden Sie es auslaufen lassen.
Natürlich werden Sie jetzt sagen, dass die Lautstärke anders ist und so weiter. Ich verlor 10 Trades für einen Rubel, fügte eine für 100 Rubel, aber es bedeutet, dass Sie WISSEN, dass der Markt den richtigen Weg auf dieses Geschäft zu gehen, in der Regel müssen Sie das Volumen zu wiegen
Kein Vorteil bedeutet, dass Sie ausverkauft sein werden, das heißt.
Gleichzeitig schaffe ich es, an jedem Arbeitstag mindestens 0,5 % des Geschäftswertes zu verdienen. Bei 50 % der Verlustgeschäfte.
Lesen Sie die vorherigen Beiträge noch einmal, und Sie werden verstehen, woher der Gewinn kommt.
Hätte ich das gewusst, hätte ich keine unrentablen Geschäfte abgeschlossen)). Und ich arbeite immer mit dem gleichen Volumen, ohne zuzunehmen oder abzunehmen.
Gleichzeitig schaffe ich es, an jedem Arbeitstag mindestens 0,5 % des Geschäftswertes zu verdienen. Und ich verliere 50 % aller meiner Geschäfte.
Das ist nicht möglich, das ist so, als würdest du mir beweisen, dass 2*2 = 5 ist, oder mir dann erzählen, dass du deine eigenen "Prozente" hast und die Multiplikation und so weiter
Wieder fünfundzwanzig). Wenn Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 10 Pence verlieren oder 30-40 Pence gewinnen, haben Sie 20-30 Pence Gewinn pro Handel. Die Transaktionskosten sind in diesem Betrag enthalten. Was soll nicht sein?
Die Wahrscheinlichkeit von 0,5, dass Sie verlieren, bedeutet, dass Sie 0,5 gewinnen werden, das ist wie das Werfen einer Münze, wenn Sie das gleiche Los setzen, erhalten Sie eine zufällige Streuung
HALLO!!!
Off-Topic-Kommunikation, stoppen Sie es...
HALLO!!!
Off-Topic-Kommunikation, stoppen Sie es...
IMHO ist das Thema sehr aktuell. Berücksichtigt das Verteidigungsministerium dies übrigens auch?