Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 247

pantural:
Ich spreche von Prognosestatistiken: Wie oft erraten Sie die Richtung des Marktes?
Sagen wir 0,5. Genau, 50 % der Geschäfte sind Verlustgeschäfte.
 
Yuriy Asaulenko:
Sagen wir 0,5.

Es gibt keine Vorteile, also werden Sie es auslaufen lassen.

Natürlich werden Sie jetzt sagen, dass die Lautstärke anders ist und so weiter. Ich verlor 10 Trades für einen Rubel, fügte eine für 100 Rubel, aber es bedeutet, dass Sie WISSEN, dass der Markt den richtigen Weg auf dieses Geschäft zu gehen, in der Regel müssen Sie das Volumen zu wiegen

 
pantural:
Kein Vorteil bedeutet, dass Sie ausverkauft sein werden, das heißt.

Gleichzeitig schaffe ich es, an jedem Arbeitstag mindestens 0,5 % des Geschäftswertes zu verdienen. Bei 50 % der Verlustgeschäfte.

Lesen Sie die vorherigen Beiträge noch einmal, und Sie werden verstehen, woher der Gewinn kommt.

Hätte ich das gewusst, hätte ich keine unrentablen Geschäfte abgeschlossen)). Und ich arbeite immer mit dem gleichen Volumen, ohne zuzunehmen oder abzunehmen.

 
Yuriy Asaulenko:

Gleichzeitig schaffe ich es, an jedem Arbeitstag mindestens 0,5 % des Geschäftswertes zu verdienen. Und ich verliere 50 % aller meiner Geschäfte.

Das ist nicht möglich, das ist so, als würdest du anfangen, mir zu beweisen, dass 2*2 = 5 ist, oder mir später sagen, dass du deine eigenen "Prozente" und Multiplikationen hast usw.
 
pantural:
Das ist nicht möglich, das ist so, als würdest du mir beweisen, dass 2*2 = 5 ist, oder mir dann erzählen, dass du deine eigenen "Prozente" hast und die Multiplikation und so weiter
Da haben wir's wieder). Wenn Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 10r verlieren oder 30-40r gewinnen, haben Sie einen Gewinn von 10-15r pro Transaktion. Die Transaktionskosten sind in diesem Betrag enthalten. Was kann hier nicht sein?
 
Yuriy Asaulenko:
Wieder fünfundzwanzig). Wenn Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 10 Pence verlieren oder 30-40 Pence gewinnen, haben Sie 20-30 Pence Gewinn pro Handel. Die Transaktionskosten sind in diesem Betrag enthalten. Was soll nicht sein?
Eine Wahrscheinlichkeit von 0,5, dass man verliert, bedeutet, dass man 0,5 gewinnt, d.h. wie beim Werfen einer Münze, wenn man die gleiche Menge setzt, erhält man eine zufällige Schwankung.
 
pantural:
Die Wahrscheinlichkeit von 0,5, dass Sie verlieren, bedeutet, dass Sie 0,5 gewinnen werden, das ist wie das Werfen einer Münze, wenn Sie das gleiche Los setzen, erhalten Sie eine zufällige Streuung
Wenn Sie eine Münze werfen, ist die Wahrscheinlichkeit zu raten 0,5, aber wenn Sie gewinnen, ist Ihr Gewinn nicht eine Wette, sondern 3-4 Wetten, und wenn Sie verlieren, ist der Verlust nur Ihre Wette. Ich verstehe nicht, was nicht klar ist.
 

IMHO ist das Thema sehr aktuell. Berücksichtigt das Verteidigungsministerium dies in irgendeiner Weise?
 
Yuriy Asaulenko:
IMHO ist das Thema sehr aktuell. Berücksichtigt das Verteidigungsministerium dies übrigens auch?
