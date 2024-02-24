Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1714

Reg Konow:
Auch ohne Digitalisierung der Fundamentaldaten gibt es neben dem Preis auch Volumina, Open Interest, Preis- und Volumenniveaus, Zeitparameter - Session, Saison, etc. Die Nachrichten, so scheint es, sind bereits digitalisiert...

Das heißt, die Auswahl an Marktparametern ist viel umfangreicher als hier diskutiert und verwendet wird, und das Potenzial von MoE wird in der Forschung nicht voll ausgeschöpft.

Ich würde die verfügbaren Parameter in einem fiktiven System zusammenfassen und den Fluss ihrer Werte in einem MO-Algorithmus organisieren, der die Koeffizienten der "Kreuz"-Abhängigkeiten auf der Grundlage einer statistischen Datenbank berechnet.

Versuchen Sie, die Digitalisierung und die Logik der Buchführung für diese Daten zu systematisieren. Ich verstehe es nicht auf Anhieb) Von dem, was in den Zahlen steht, Börsenindizes, Bruttoeinkommen, Zentralbankrate im Land, prognostizierte Bruttozahlen, Schätzungen von Agenturen, Kreditratings, Industriezahlen, Handelsumsatz zwischen Ländern... Die technischeAnalyse ist ein eigenes Lied... aus dem Grundlegenden.

 
Evgeny Dyuka:

Cool, das werde ich mir ansehen...

Und genau das tun die Wissenschaftler bereits ....

Aufteilung der Reihen durch die Hauptkomponentenmethode (PCA)

Zitate in einem gleitenden Fenster der Größe 10

es gibt 8 Komponenten

der Algorithmus sortiert die Komponenten in solche, die sich langsam und solche, die sich schnell ändern, in solche, die signifikant sind und solche, die schwach sind, und sortiert sie

Die stärkste Eigenschaft der Zerlegung (jede Fourier-, Wavelet- oder Pca-Zerlegung) ist die Additivität

D.h. wenn ich alle Komponenten pc1+pc2+...+pc8 zusammenzähle, bekomme ich den gleichen Preis zurück.

Wenn wir nun dieselben Indikatoren anstelle von Komponenten verwenden und sie addieren, was erhalten wir dann? Genau das, was wir in der Ausgabe des neuronalen Netzes erhalten, wenn wir es mit einer Stochastik trainieren)

Indikatoren können bereits über einer Komponente verwendet werden. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie viele Merkmale durch eine solche Zerlegung erzeugt werden können

Sie können Daten filtern, unnötige (schlechte) Komponenten finden und extrahieren.

Sie können Komponenten austauschen und wieder einbauen oder nur diese belassen

Sie können die Komponenten schneller oder langsamer laufen lassen oder ihre Amplitude ändern.

Sie können jede Komponente im Verhältnis zu einer anderen oder zu zwei oder drei Komponenten analysieren.

Sie können die Komponenten getrennt prognostizieren, um sie in der Gesamtprognose zu summieren (sie sind additiv)

Eine Komponente gegen eine andere vorhersagen

Es ist möglich...

Sie können...

Es ist möglich...

Kann...

Sie können...

Das ist es, was Wissenschaftler tun, wenn sie etwas herausfinden wollen.

 
Evgeny Dyuka:
Es handelt sich um ein neuronales Netz, das auf dem realen Markt als Indikator arbeitet und die Entwicklung der Vermögenswerte gut vorhersagt. Außerdem habe ich noch ein weiteres Experiment, um Einstiegspunkte zu schaffen. Hier sind die letzten vier Signale der letzten 10 Stunden, alle Signale sind öffentlich.

Tolle Arbeit!!! Welche neuen Dinge haben Sie hinzugefügt?

 
Valeriy Yastremskiy:

Versuchen Sie, die Digitalisierung und die Logik der Buchführung für diese Daten zu systematisieren. Ich verstehe es nicht auf Anhieb) Von dem, was in den Zahlen steht, Börsenindizes, Bruttoeinnahmen, Zentralbankrate im Land, prognostizierte Bruttozahlen, Schätzungen von Agenturen, Kreditratings, Industriezahlen, Handelsumsatz zwischen Ländern... Die technischeAnalyse ist ein eigenes Lied... aus dem Grundlegenden.

Nun, zunächst einmal werden digitalisierte Fundamentaldaten zum Gegenstand der technischen Analyse. Was hält Sie davon ab, Ihre eigene Digitalisierungsmethode zu erfinden? Ein weiterer Punkt ist, dass die individuelle Digitalisierung von Informationen subjektiv ist und nicht in den allgemeinen Datenfluss passt. Das heißt, das System der Umwandlung von Bedeutung in Zahlen funktioniert nur im Kopf, nicht direkt im Algorithmus. Das ist das Problem.
Was die verfügbaren Marktindikatoren betrifft. All diese Bestandteile sollten in ein Modellsystem eingebracht werden, für das das MOE die Korrelationen berechnen wird. Wie so ...
 

Guter Artikel auf Habra: Träumen neuronale Netze von elektrischem Geld?

Ich empfehle nicht, ihn zu lesen, ich habe den Link für mich behalten

Мечтают ли нейросети об электроденьгах?
Мечтают ли нейросети об электроденьгах?
  • habr.com
TL;DR: Нет На просторах Сети полным полно материалов, мануалов, готовых решений, сборок и прочего добра, посвященного прогнозированию цен на криптовалютные и традиционные биржевые активы, пахнущего быстрыми и легкими доходами с минимумом усилий. И хоть пишут их разные люди, с разными подходами, на разных платформах и с разными парадигмами, у...
 
mytarmailS:

Die wichtigste Eigenschaft der Zerlegung (jede Fourier-, Wavelet- oder Pca-Zerlegung) ist die Additivität

Dies ist eine Eigenschaft jeder linearen Zersetzung. Wenn Sie das Signal nicht zurückbekommen, dann ist die Zerlegung falsch. Eine Frage der Logik. Jedes analoge Signal kann in Sinuswellen zerlegt werden. Das Ziel ist hier wahrscheinlich ein anderes. Isolierung, Trennung der Kursbewegungen nach Kriterien der äußeren Einflüsse. Dann macht es Sinn. Und es ergibt sich die Möglichkeit einer aussagekräftigeren Analyse des Preisverhaltens und der Prognosen.

 
Valeriy Yastremskiy:

Dies ist eine Eigenschaft jeder linearen Zersetzung. Wenn Sie das Signal nicht zurückbekommen, dann ist die Zerlegung falsch. Das ist eine Frage der Logik. Jedes Analogon kann in Sinuswellen zerlegt werden. Das Ziel ist hier wahrscheinlich ein anderes. Isolierung, Trennung der Kursbewegungen nach Kriterien der äußeren Einflüsse. Dann macht es Sinn. Und es ergibt sich die Möglichkeit einer aussagekräftigeren Analyse des Preisverhaltens und der Prognose.

Was bedeutet das?

 
Reg Konow:
Nun, zunächst einmal werden digitalisierte Fundamentaldaten sofort zum Gegenstand der technischen Analyse.

Wir haben unterschiedliche Definitionen von technisch und fundamental. Fundamental = reale Daten, ausgedrückt in gesellschaftlich etablierten Kriterien. Die Bilanz von Gasprom ist von grundlegender Bedeutung. Aktienverkäufe und Börsenkurse sind technischer Natur. Die Erklärung ist nicht überzeugend, so wie ich sie verstehe.

 
mytarmailS:

Was weiß sie?

Die Preisentwicklung wird von vielen Faktoren bestimmt. Isolieren Sie die wichtigsten Faktoren und bringen Sie sie mit der Preisentwicklung in Verbindung, indem Sie sie zerlegen. Das ist es, was in der Arbeit getan wird. Soweit ich verstanden habe, werden dieselben Arten von Preisänderungen durch die Auswahl ihrer Zerlegung unterschieden und getrennt. Wenn Sie das Wesen dieser Faktoren nicht kennen, werden Sie sie vielleicht nicht verstehen, aber wenn Sie verstehen, dass es möglich ist, sie zu bestimmen und zu berücksichtigen, werden Sie viel verstehen.

 
mytarmailS:

Tolle Arbeit!!! Welche neuen Dinge haben Sie hinzugefügt?

Eine Menge neuer Sachen. Neue EA, Prognosen jetzt 8 zur Auswahl, neue Neuro gibt Einstiegspunkte.
