Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1714
Auch ohne Digitalisierung der Fundamentaldaten gibt es neben dem Preis auch Volumina, Open Interest, Preis- und Volumenniveaus, Zeitparameter - Session, Saison, etc. Die Nachrichten, so scheint es, sind bereits digitalisiert...
Versuchen Sie, die Digitalisierung und die Logik der Buchführung für diese Daten zu systematisieren. Ich verstehe es nicht auf Anhieb) Von dem, was in den Zahlen steht, Börsenindizes, Bruttoeinkommen, Zentralbankrate im Land, prognostizierte Bruttozahlen, Schätzungen von Agenturen, Kreditratings, Industriezahlen, Handelsumsatz zwischen Ländern... Die technischeAnalyse ist ein eigenes Lied... aus dem Grundlegenden.
Cool, das werde ich mir ansehen...
Und genau das tun die Wissenschaftler bereits ....
Aufteilung der Reihen durch die Hauptkomponentenmethode (PCA)
Zitate in einem gleitenden Fenster der Größe 10
es gibt 8 Komponenten
der Algorithmus sortiert die Komponenten in solche, die sich langsam und solche, die sich schnell ändern, in solche, die signifikant sind und solche, die schwach sind, und sortiert sie
Die stärkste Eigenschaft der Zerlegung (jede Fourier-, Wavelet- oder Pca-Zerlegung) ist die Additivität
D.h. wenn ich alle Komponenten pc1+pc2+...+pc8 zusammenzähle, bekomme ich den gleichen Preis zurück.
Wenn wir nun dieselben Indikatoren anstelle von Komponenten verwenden und sie addieren, was erhalten wir dann? Genau das, was wir in der Ausgabe des neuronalen Netzes erhalten, wenn wir es mit einer Stochastik trainieren)
Indikatoren können bereits über einer Komponente verwendet werden. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie viele Merkmale durch eine solche Zerlegung erzeugt werden können
Sie können Daten filtern, unnötige (schlechte) Komponenten finden und extrahieren.
Sie können Komponenten austauschen und wieder einbauen oder nur diese belassen
Sie können die Komponenten schneller oder langsamer laufen lassen oder ihre Amplitude ändern.
Sie können jede Komponente im Verhältnis zu einer anderen oder zu zwei oder drei Komponenten analysieren.
Sie können die Komponenten getrennt prognostizieren, um sie in der Gesamtprognose zu summieren (sie sind additiv)
Eine Komponente gegen eine andere vorhersagen
Es ist möglich...
Sie können...
Es ist möglich...
Kann...
Sie können...
Das ist es, was Wissenschaftler tun, wenn sie etwas herausfinden wollen.
Es handelt sich um ein neuronales Netz, das auf dem realen Markt als Indikator arbeitet und die Entwicklung der Vermögenswerte gut vorhersagt. Außerdem habe ich noch ein weiteres Experiment, um Einstiegspunkte zu schaffen. Hier sind die letzten vier Signale der letzten 10 Stunden, alle Signale sind öffentlich.
Tolle Arbeit!!! Welche neuen Dinge haben Sie hinzugefügt?
Guter Artikel auf Habra: Träumen neuronale Netze von elektrischem Geld?
Ich empfehle nicht, ihn zu lesen, ich habe den Link für mich behalten
Dies ist eine Eigenschaft jeder linearen Zersetzung. Wenn Sie das Signal nicht zurückbekommen, dann ist die Zerlegung falsch. Eine Frage der Logik. Jedes analoge Signal kann in Sinuswellen zerlegt werden. Das Ziel ist hier wahrscheinlich ein anderes. Isolierung, Trennung der Kursbewegungen nach Kriterien der äußeren Einflüsse. Dann macht es Sinn. Und es ergibt sich die Möglichkeit einer aussagekräftigeren Analyse des Preisverhaltens und der Prognosen.
Was bedeutet das?
Nun, zunächst einmal werden digitalisierte Fundamentaldaten sofort zum Gegenstand der technischen Analyse.
Wir haben unterschiedliche Definitionen von technisch und fundamental. Fundamental = reale Daten, ausgedrückt in gesellschaftlich etablierten Kriterien. Die Bilanz von Gasprom ist von grundlegender Bedeutung. Aktienverkäufe und Börsenkurse sind technischer Natur. Die Erklärung ist nicht überzeugend, so wie ich sie verstehe.
Was weiß sie?
Die Preisentwicklung wird von vielen Faktoren bestimmt. Isolieren Sie die wichtigsten Faktoren und bringen Sie sie mit der Preisentwicklung in Verbindung, indem Sie sie zerlegen. Das ist es, was in der Arbeit getan wird. Soweit ich verstanden habe, werden dieselben Arten von Preisänderungen durch die Auswahl ihrer Zerlegung unterschieden und getrennt. Wenn Sie das Wesen dieser Faktoren nicht kennen, werden Sie sie vielleicht nicht verstehen, aber wenn Sie verstehen, dass es möglich ist, sie zu bestimmen und zu berücksichtigen, werden Sie viel verstehen.
