Gut, ich dachte nur nicht, dass du dich mit Catbust wohlfühlst.
Ja, aber danke für die alternativen Lösungen).
Gern geschehen))
ich finde die prophetenabteilung großartig, ich empfehle sie. ich dachte, es wäre eine rassel, aber es stellte sich als ein ernstzunehmendes Werkzeug heraus.
Wenn Wissenschaftler einen komplexen Prozess verstehen wollen, versuchen sie, ihn in einfachere Komponenten zu zerlegen und diese zu analysieren, weshalb die Spektralanalyse geschaffen wurde. Versuchen wir, Wissenschaftler zu spielen), wenn auch nicht sehr erfolgreich. Ich habe mir überlegt, wie ich den Preis in einfachere Bestandteile zerlegen kann. Meine Zerlegung hat keine Additivität, und das ist schlecht, aber es ist trotzdem interessant, den Preis aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Wir benötigen also den Schlusskurs und die Volatilität (Höchstwerte).
Wandeln wir den Preis in einen bedingten Binärwert um - wenn der Preisanstieg höher ist als der vorherige, dann "1", wenn er niedriger ist, dann "-1".
R-Code
erhalten wir einen binären Preis
können Sie ihn kumulieren und mit dem Preis vergleichen.
Es sieht nicht nach viel aus.) Fügen wir nun die Volatilität zu unserer Serie hinzu
Schon besser...
Die Ideen...
IDEA 1
Somit wird fast das gesamte "Wetter" durch die Volatilität innerhalb des Zeitplans und nicht durch eine "binäre" Preisrichtung bestimmt. Der Punkt ist, dass die Volatilität eine ausgeprägte Saisonalität hat und relativ leicht vorherzusagen ist. Wir müssen nur den binären Preis vorhersagen, der in der Struktur einfacher ist als der gewöhnliche Preis, und dann einfach die Prognosen kombinieren und eine vollständige Prognose erhalten...
IDEA 2
Alle richtigen MO-Algorithmen lernen schlecht von Rohpreisen, selbst wenn sie normalisiert sind, weil sie nicht in Serien wiederholbar sind, wahrscheinlich nur wegen der Volatilität, die ständig unterschiedlich ist, wenn wir den Preis in binäre und Volatilität zerlegen, die Volatilität normalisieren und sie wieder hinzufügen, oder nicht normalisieren, sondern MO verwenden, sollten wir theoretisch eine bessere Verallgemeinerungsfähigkeit erhalten, weil die Wiederholbarkeit steigt
IDEA 3
Mit der Dekomposition können wir die Preise glätten, ohne eine Verzögerung zu verlieren. Wir können den Preis zerlegen und die Volatilität und den Preis separat interpolieren (strecken) und dann wieder addieren
IDEA 4
Wir können die Preise zerlegen und die Volatilität clustern, d. h. die Freiheitsgrade verringern (z. B. 10 Cluster (Staaten) bilden, d. h. sie standardisieren und dann die standardisierte Volatilität wieder addieren
Sucht ihr etwa nur nach einem System, um Geld zu verdienen?
Meine Herren, Sie suchen nur nach einem System, um Geld zu verdienen.
aber niemand, absolut niemand, tut es
Prof. Saveliev bezeichnet die meisten Wissenschaftler als Stipendiaten). Die Zuschüsse gelten in der Regel für höchstens 3 Jahre. Etwas Grundlegendes kann nicht in 2-3 Jahren entdeckt werden.
Aber es gibt Menschen, die sich seit Dutzenden von Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Die meisten Menschen haben eine höhere Bildung, und sie legt den Grundstein für die Wissenschaft)) Wissenschaftler, die eine höhere Bildung erhalten haben, "bekamen einen Job" in der Akademie der Wissenschaften oder Forschungsinstitut, eher als Wissenschaftler irgendwo anders, aber die Fähigkeiten haben und können auch in ihrer Freizeit etwas erforschen und etwas auf eigene Faust erfinden.
Wenn Wissenschaftler einen komplexen Prozess verstehen wollen, versuchen sie, ihn in einfachere Komponenten zu zerlegen und diese zu analysieren, weshalb die Spektralanalyse geschaffen wurde.
Die Ideen sind interessant. Meiner Meinung nach bleibt das Unberechenbarste die Richtung der Kursbewegung. Wenn die Ergebnisse ermutigend sind, geben Sie mir einen Hinweis, vielleicht werden andere diese Richtung einschlagen.
Vielleicht sollten wir also nicht so aussehen wie alle anderen, die "niemand, absolut niemand, kann es schaffen".
Können Sie nicht aufhören, "wie alle anderen", aufhören zu optimieren diese Scheiße Stochastik in Testern?
Vielleicht ist es besser, zu beobachten, was kluge Leute tun?
Die Schlauen laufen nicht aus
Die Ideen sind interessant. Meiner Meinung nach ist das Unvorhersehbarste die Richtung der Kursbewegung. Wenn die Ergebnisse ermutigend sind, geben Sie mir einen Hinweis, vielleicht werden andere anfangen, in diese Richtung zu gehen.
Der Punkt ist nur, dass es eine Menge Ideen gibt, ich bin allein, ich habe diesen Beitrag nur in der Hoffnung geschrieben, dass jemand "süchtig" wird und wir irgendwie zusammen sein werden.
