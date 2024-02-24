Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 157
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
1) Inwiefern handelt es sich nicht um eine Klassifizierung? Nehmen wir zum Beispiel 1000 Faktoren, ein tiefes neuronales Netz mit zum Beispiel 100 Ausgängen, die Wahrscheinlichkeiten für Auf-/Abwärtsbewegungen eines bestimmten Instruments für verschiedene Zeithorizonte angeben. Ist das ein Rückschritt? Bei der Regression wird der Preis vorhergesagt.
2) Sie können gegenseitige Informationen nutzen, während wir einfach die Faktoren durchgehen und den prozentualen Einfluss jedes einzelnen auf die endgültige Prognose für ein bestimmtes Modell berechnen, was noch schlechter ist. googleNet in Bezug auf die Raffinesse. Wir brauchen keine Regression, es ist uns scheißegal, wie viel ein Vermögenswert wert sein wird, das verkompliziert das Modell und macht keinen Sinn, die Hauptsache ist, dass er sich für N Sekunden mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in die richtige Richtung bewegt.
1) Ich mache Preisprognosen (nicht nur für den Preis, sondern auch für das Preiswachstum) für mehrere Zeithorizonte.
2) Ich kann hier nichts empfehlen. Der eine verwendet die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in die richtige Richtung, der andere die vorhergesagte Stärke einer Bewegung in eine bestimmte Richtung. Es ist wahrscheinlich logisch, dass eine einseitige Kursbewegung und eine Kursbewegung von 10 Punkten zu einer Seite unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Die maximale Hebelwirkung beträgt ja 1:100. Aber ich benutze es nicht. Noch einmal.
1) Ich mache Preisprognosen (nicht nur Preisprognosen, sondern Preissteigerungen) über mehrere Zeithorizonte.
2) Ich kann hier nichts empfehlen. Einige verwenden die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in die richtige Richtung, während andere die vorhergesagte Stärke einer Bewegung in eine bestimmte Richtung verwenden. Es ist wahrscheinlich logisch, dass eine einseitige Kursbewegung und eine Kursbewegung von 10 Punkten zu einer Seite unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Es ist eine endlose Suche, und das ist es, was mich interessiert - das eine funktioniert besser als das andere, es ist eine Symbiose aus Wissenschaft und Kreativität. Es kann Hunderte von Funktionen geben, angefangen von einfachen Inkrementen auf verschiedenen Horizonten bis hin zu Funktionen, die Trends/Floats, Anomalien, Regimewechsel, schwarze Schwäne usw. erkennen können. Dann verwenden Sie die Ergebnisse dieser Teilsysteme als Prädiktoren für Metasysteme usw. Entwicklung))))
Sie können die vom Maklerunternehmen angebotene Hebelwirkung nicht nutzen.
Ja,
Schauen wir uns noch einmal die Formel für die Hebelwirkung an:
Der Hebel von 1:10 ist 0,01 (Volumen pro Handel) * 100000 (Wert von 1 Lot) * 5 (Anzahl der Trades) / 500 (Einzahlung).
Das heißt, ich setze das 10-fache des Betrags auf meinem Konto ein, um Währungen zu kaufen. Das scheint mir einfach zu sein. Oder sollen wir die Definition der Hebelwirkung lesen?
Wenn ein echter Broker mir einen maximalen Hebel von 1:2 anbietet, ich diesen aber nicht nutzen möchte (z. B. wegen der Provisionen), verwende ich einen Hebel von 1:1. Und wenn ich gefragt werde, wie viel ich verdiene und mit welcher Hebelwirkung, dann sage ich zum Beispiel 25 % pro Jahr, ohne dass ich Fremdkapital einsetze, das heißt, ich handle nur auf eigene Faust. Alles ist klar...
Ja,
Schauen wir uns noch einmal die Formel für die Hebelwirkung an:
Der Hebel von 1:10 ist 0,01 (Volumen pro Handel) * 100000 (Wert von 1 Lot) * 5 (Anzahl der Trades) / 500 (Einzahlung).
Das heißt, ich setze das 10-fache des Betrags auf meinem Konto ein, um Devisen zu kaufen. Das scheint mir einfach zu sein. Oder sollen wir die Definition der Hebelwirkung lesen?
Wenn ein echter Broker mir einen maximalen Hebel von 1:2 anbietet, ich diesen aber nicht nutzen möchte (z. B. wegen der Provisionen), verwende ich einen Hebel von 1:1. Und wenn ich gefragt werde, wie viel ich verdiene und mit welcher Hebelwirkung, dann sage ich zum Beispiel 25 % pro Jahr, ohne dass ich Fremdkapital einsetze, das heißt, ich handle nur auf eigene Faust. Alles ist klar...
Die Hebelwirkung hängt nicht davon ab, wie viel Sie von Ihrer Einlage verwenden, sondern wie viel Ihnen Ihr Brokerunternehmen zur Verfügung stellt. Verstehen Sie das?
Das verstehe ich. Aber wenn mich jemand fragt, wie viel ich verdiene und mit welchem Hebel, werde ich nicht sagen, dass ich einen Onkel habe, der mir einen Hebel von 1:1000 geben kann, sondern dass ich tatsächlich mit 1:2 handle und 10% verdiene... Ich sage einfach mal 1:2. Und wenn ich mehr nehmen würde, würden die Risiken es nicht zulassen.
Und um auf den Kontext der Frage zurückzukommen: Wie groß ist die Hebelwirkung, wenn man 40 % pro Jahr verdient? Nehmen wir an, ich habe die Firma gewechselt und ein anderer Onkel gibt mir 1:500. Ändert sich dadurch etwas? Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich mit dem gleichen 0,01 Lot auf meine 500? handeln werde.
Das verstehe ich. Aber wenn mich jemand fragt, wie viel ich verdiene und welchen Hebel ich verwende, werde ich nicht sagen, dass ich einen Onkel habe, der mir einen Hebel von 1:1000 zur Verfügung stellt, sondern dass ich tatsächlich mit 1:2 handle und 10 % verdiene... Ich sage einfach mal 1:2. Wenn ich mehr einnehme, lassen mich die Risiken das nicht tun.
Wenn die Leute nach der Hebelwirkung fragen, fragen sie in der Regel nach der Hebelwirkung des Kontos, das das Büro angegeben hat. Bei einer solchen Frage geht es darum, herauszufinden, wie viel Geld Sie für den Handel verwenden können.
Und wenn Sie nach dem maximalen Drawdown bei einem Handel fragen, wird der Prozentsatz der negativen schwebenden Marge im Verhältnis zur Höhe der Einlage im Moment angegeben.
Aber Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden - weder von der Hebelwirkung noch vom Drawdown.
Und um auf den Kontext der Frage zurückzukommen: Wie hoch ist die Hebelwirkung bei 40 % Gewinn pro Jahr? Nehmen wir an, ich habe die Firma gewechselt und ein anderer Mann gibt mir 1:500. Ändert das etwas? Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich mit dem gleichen 0,01 Lot auf meine 500 Einzahlung handeln werde?
Es sagt Ihnen auch nichts, weil Sie nicht wissen, wie hoch der Drawdown ist, den Sie beim Handel in Kauf nehmen. Somit bleibt die Frage nach der effizienten Verwendung der Mittel auf dem Konto offen. Ich nehme an, dass dies nicht optimal ist, denn sonst könnte die jährliche Rentabilität höher als 35 % sein.
Wenn die Leute nach der Hebelwirkung fragen, fragen sie in der Regel nach der Hebelwirkung des Kontos, das das Büro angegeben hat. Bei einer solchen Frage geht es darum, herauszufinden, wie viel Geld Sie für den Handel verwenden können.
Und wenn Sie nach dem maximalen Drawdown in einem Handel fragen, wie viel negativer schwebender Gewinn ist im Moment negativ zur Größe der Einlage.
1) Aber Sie haben überhaupt keine Ahnung, wovon Sie reden - weder von der Hebelwirkung noch vom Drawdown.
2) Es bedeutet auch nichts, weil Sie den zulässigen Drawdown für den Handel nicht kennen. Die Frage nach der Effizienz des Kontos bleibt also offen. Ich vermute, dass dies nicht optimal ist, denn sonst wäre die jährliche Rentabilität höher als 35 %.
1) Ich spreche speziell von der Hebelwirkung. Mit anderen Worten: Wie viel Geld kann ich mir leihen, um zu handeln? Ich hoffe, es ist klar, dass, wenn ich immer den ganzen Schnitt (500 * 100 / 100000 = 0,5 Lot) geöffnet habe, und das die ganze Zeit, habe ich wahrscheinlich ein so cooles System, dass ich kaum Drawdowns sehe...
2) Dies zeigt, dass ich, egal wie groß das Geschäft ist, das ich eröffnen kann, ein streng festgelegtes Volumen eröffnen werde, um die Risiken zu vermeiden. Alles andere ist reine Spekulation.
1) Ich spreche speziell von der Hebelwirkung. Mit anderen Worten: Wie viel Geld kann ich mir leihen, um zu handeln? Ich hoffe, es ist klar, dass, wenn ich immer das ganze Kotelett (500 * 100 / 100000 = 0,5 Lot) geöffnet habe, und das die ganze Zeit, habe ich wahrscheinlich ein so cooles System, dass ich kaum einen Drawdown sehe...
2) Dies zeigt, dass ich, egal wie groß das Geschäft ist, das ich eröffnen kann, nur ein bestimmtes Volumen eröffnen werde, um die Risiken zu vermeiden. Alles andere sind Ihre wilden Spekulationen.
Ich verstehe. Wenn Sie nicht antworten wollen, tun Sie es nicht.
Sie denken vielleicht nicht, dass die Kenntnis der Hebelwirkung für den Aufbau eines Handelssystems sehr wichtig ist, aber sie ist für die allgemeine Sichtweise dennoch notwendig. Andernfalls kann es sein, dass es Ihnen an Kenntnissen in Bezug auf Crosvalidierungen und Regressionen, aber auch in elementaren Dingen des Handels fehlt.
A-----i. Zeigt deutlich "Hebelwirkung im Einsatz".