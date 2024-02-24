Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1411
ARMA ist also OK, aber ARIMA ist zu viel)
Ich stimme zu, im Allgemeinen versuche ich, mit AR auszukommen)
ARIMA ist gut für die Vorhersage von TR
Ich verstehe. Objektiv betrachtet sind Frauen emotionaler und daher leichter anfällig für Hypnose und NLP.
Aber ich verstehe nicht, ob das beweist, dass die Psychologie als Wissenschaft nur für Menschen schädlich ist.
Glauben Sie, dass diese Schulungen niemandem wirklich helfen - ich bezweifle es.
für die Vorhersage eines solchen BP arima geeignet ist
Hier können wir uns auf TS-row beschränken.
Sie sind nützlich für junge Menschen mit wenig Erfahrung.
Es ist bei uns beliebt, weil wir nicht mit einem einzelnen Spezialisten an unserem persönlichen Wachstum arbeiten wollen, aber es besteht ein Bedarf daran. Die Psychologie wird mit der Psychiatrie in Verbindung gebracht, die immer noch sehr negativ wahrgenommen wird, was auch auf die Überbewertung des Fachgebiets und die Vernachlässigung der Patienten zurückzuführen ist. D.h. die Ängste der Menschen vor der Psychiatrie sind berechtigt, weshalb alle möglichen zweifelhaften Persönlichkeiten auf Kosten ihrer Ausstrahlung Geld verdienen. Wir müssen ein günstiges Umfeld für die Entwicklung privater individueller Psychotherapie schaffen und damit beginnen, diese Leistungen mit einem HMO-Pol zu normalen Preisen zu bezahlen.
Mit dem Verständnis der Psychologie beginnt der Weg zum Erfolg auf dem Markt, nur eine Person, die sich selbst versteht, kann erwarten, einen Gewinn zu machen, wenn es kein Verständnis, die Börse kann stark für dieses Versäumnis bestraft, nämlich die 99%, die verlieren, tun alles (Indikatoren, MO, Optimierung, etc.) nur, dass nicht schauen würde "in sich selbst." auf ihre innere "I", wie es reagiert auf bestimmte Marktschwankungen, und Risiko. Das Unterbewusstsein kennt immer die Wahrheit, es weiß, wohin die Menge geht, aber Ängste und Gier verzerren die Reaktion völlig, und ohne eine detaillierte Selbstbeobachtung ist es unmöglich, zwischen der wahren Stimme und dem Gefühl zu unterscheiden.
Manchmal kann das Ziel eines Menschen eine Pflaume sein - ein unbewusstes Ziel, zum Beispiel, wenn er des Handels müde ist.
Ich kenne die Händler nicht im wirklichen Leben, daher ist es für mich schwer zu beurteilen, ohne eine Person von außen zu beobachten.
Das war's, Leute, Python sollte von der Wiege an studiert werden. Super-Leerstelle.
Die meisten hier konnten Lispeln nur in Windeln lernen.
Ich habe es seit den Windeln: Basic - Corvette, Focal - BC 0010, Pascal auf dem BEV, 486 - Turbo Pascal 7, Pentium 1 - C ++ , .....Delphi...was auch immer jetzt, sie sind alle gleich
die Kenntnis der Zielplattform und der Frameworks ist jetzt wichtig, niemand braucht nacktes Python