gut, Ausbildung 14 Test 40
Im Allgemeinen liegt die Genauigkeit bei den Tests zwischen 57 % und 61 %, bei den Zufallstests zwischen 80 % und 20 %.
Ja, ja. Auch aus einer Kröte kann man eine Schönheit an den Ohren herausziehen)
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo das Problem liegt und wie schwierig es ist, im Kanal zu arbeiten? Vielleicht spielen Sie 1 Stunde und länger? - dann gibt es dort keine Kanäle, sondern nur eine scheinbare Spiegelung des scheinbaren Mondes.
ZS Apropos MO. Wenn wir davon ausgehen, dass Forex von Rauschen dominiert wird, sollte die Formulierung des MO-Problems anders ausfallen).
Im Allgemeinen liegt die Genauigkeit beim Test zwischen 57 % und 61 %, beim Zufallstest zwischen 80 und 20 %.
Danke, gut verstanden... Ich werde mir mehr Modelle in Python ansehen und vielleicht ein größeres Set machen, ich werde es überprüfen
Der Datensatz ist 10-mal größer.
catbust:
Alglib:
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.10990
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.49840
Was ich feststellen konnte, ist, dass alglib in einem Durchgang stark übertrainiert ist, aber im Test zeigt es relativ ähnliche Fehler mit boost. Boost glättet beide Fehler jedoch gut, und wenn Sie warten, wird der Graph auf Trayne auch ins Leere gehen, während der Test in der Schwebe bleibt. Boost ist einfach besser kontrolliert, und es gibt keine Möglichkeit, Verzweigungen in Alglieb frühzeitig zu stoppen.
Nun, das ist Randoms im Allgemeinen, es wird natürlich kein Geld verdienen und Boosts werden nicht sparen
Maxim Dmitrievsky:
und es gibt keine Möglichkeit, die Baumverzweigung in alglib frühzeitig zu beenden
Der Code ist offen - Sie können ihn verändern. Oder Sie können Ihren eigenen Baum schreiben, der auf dem Basisbaum von Alglib basiertDer Zauberer schrieb etwas Eigenes... keine Leiter, kein Netz, sondern ein unbekanntes Tier))
Der Code ist offen - Sie können ihn verändern. Oder schreiben Sie Ihren eigenen Baum auf der Grundlage des Basisbaums von AlglibWizard hat etwas Eigenes geschrieben... und nicht ein Wald oder ein Netzwerk, sondern ein unbekanntes Tier))
Ehhhhh....
Nochmals: Warlock weiß einfach, wie man Eingabedaten für ein neuronales Netz vorbereitet. Daten eingeben! Und von da an ist es egal, was man benutzt.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben.
Ich erinnere mich, dass es hier einen Doc gab. Jetzt ist er weg... Der klügste und effizienteste Mann! Meinen Sie, er war frustriert und hat aufgegeben? Das glaube ich nicht!
Ich habe viel mit ihm an den LS gearbeitet. Er hat Milliarden von Studien über die Entgegennahme/Verarbeitung von Zeckenangeboten durchgeführt. Ich habe verschiedene Zitate genommen, sie ausgedünnt, ausgedünnt, ausgedünnt, zu einem Bogen gebogen...
Und dann war er weg, weder in der PM noch im Forum.
Ich denke, er hat endlich einen Weg gefunden, die Eingaben für den NS vorzubereiten, ebenso wie Koldun - und dann ist er frei, zu tun, was er will, hier im Forum zu sitzen oder nicht.
Aber er hat großartige Arbeit geleistet, ich bin Zeuge davon.
Nun ja, 52-53, nicht gerade ein Knüller, aber es wird auch nicht viel bringen.
Ich bin Zeuge davon. Doc scheint alle Bitcoins, die er von numerai erhalten hat, geleert zu haben und hat auf dem Markt Anstoß genommen, wahrscheinlich ist er "süchtig" geworden.
Wissen Sie, was Sie damit sagen wollen? - Er hat Milliarden von Studien auf dem Gebiet der Entgegennahme/Verarbeitung von Tick-Quotes durchgeführt. Er hat verschiedene Quellen von Zitaten genommen, sie ausgedünnt, verdünnt, verbogen... Klingelt da was? Das stimmt, der Affe und seine Brille, er hat sie auf seinen Rücken gelegt, dann hat er sie auf seinen Schwanz gelegt, dann hat er daran gerochen, dann hat er sie abgeleckt . Gute Werbung für Ihre Gurus.))
Und was den Guru betrifft, so hatten wir in der absehbaren Vergangenheit nur einen - SanSanych, und das in Ermangelung eines besseren. Immerhin hat er eine Menge Leute nach R geschleppt, das ist schon ein Ding.
Was das eigentliche Thema der IO anbelangt, so zeigt schon ihr langjähriges Bestehen die völlige Sinnlosigkeit des Ansatzes: IO als Handelssystem. Wenn man die Ausscheidungen des Elefanten untersucht, kann man nicht viel über den Elefanten selbst sagen, geschweige denn ihn vorhersagen. Und Zitate, sonst nichts.
Gegenwärtig zeigen indikatorlogische Systeme mit weniger Aufwand recht reale Ergebnisse. Man kann also auch MO in solchen Systemen verwenden. Sagen wir, Waldbäume - schon vorbereitete lehrbare Logik für solche Systeme, als sich die Mühe zu machen, das alles zu schreiben. Im Allgemeinen ist MO als angewandte Lösung für bestehende Systeme ein recht aktuelles Thema.