Maxim Dmitrievsky:

Nun ok, also vielleicht ist es besser, direkt zu Python oder R zu gehen... so gibt es keinen Ärger mit IO

und aus MO kommt man heutzutage nicht mehr raus, wenn Schiffe durch das Universum fahren...

Sie können nicht aus Sharp nach Python wechseln. Es gibt spezielle Versionen von Python mit Sharpies, aber es ist nicht sicher, dass sie alle Python-Pakete unterstützen.

 
Igor Makanu:
VS 2017 sofort einsatzbereit

Die Frage bezieht sich auf Pakete. Es ist noch nicht sicher, dass MS Python mit Sharp alles unterstützt. Ich werde es nicht behaupten, aber es gibt Gerüchte, dass es so ist.

 

Die vorläufigen Ergebnisse (da ich noch nicht alle Prädiktoren erstellt habe) bei der Modellerstellung zur Bestimmung profitabler Modelle (1) waren gar nicht so schlecht. Hier ist die Aufschlüsselung nach y - Profit bei unabhängigen Stichproben und nach x - 1 - TP+FP und 0 - TN+FN.

Das Ziel war ein Gewinn von 2000, was bisher nicht erreicht wurde, aber nur 3 Modelle sind von 960 in die Verlustzone eingetreten, was kein schlechtes Ergebnis ist.

Die Tabelle der Konjugation



Das durchschnittliche Finanzergebnis ohne Klassifizierung beträgt 1318,83, nach der Klassifizierung 1 - 2221,04 und 0 - 1188,66, so dass sich das durchschnittliche Finanzergebnis der Modelle nach der Klassifizierung um 68 % erhöht hat, was nicht schlecht ist.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieses Modell auch mit Modellen funktionieren kann, die auf anderen Daten beruhen.

Logloss-Training - überraschenderweise konvergieren die Teststichprobe (auf der das Modell automatisch abgetastet wird - nicht die Trainingsstichprobe) und die unabhängige (Untersuchungs-) Logloss_e fast perfekt.

Das gilt auch für den Rückruf.

Und die Präzisionsmetrik hat mich überrascht, da sie standardmäßig für die Modellauswahl verwendet wird. Ich hatte kein Training, da sie beim ersten Baum sofort gleich 1 war.

Aber die unterschiedlichen Messwerte im Test und in der Prüfung - das Ergebnis überrascht mich sehr - ein sehr kleines Delta.

Aus den Diagrammen geht natürlich hervor, dass das Modell übertrainiert ist und das Training bei 3500 Bäumen oder sogar noch früher hätte beendet werden können, aber ich habe das Modell nicht optimiert und die Daten sind tatsächlich mit Standardeinstellungen.

 
Geschätzte Forum-Nutzer, bitte beraten, denn es ist zu faul, um 1200 Seiten zu lesen, hat jemand hier versucht, maschinelles Lernen auf der Grundlage der Ergebnisse des Handels auf geschlossene Aufträge eines Expert Advisor zu implementieren?
 
Martin Cheguevara:
Ha, das ist die 2. Person, die eine ähnliche Frage stellt: https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page434#comment_9897350

Die Antwort ist: Wenn einer verliert, nimmt der andere, das ist auch ohne MO klar.

 
Martin Cheguevara:
Ich glaube nicht, denn wenn sich jemand ernsthaft mit solchen Fällen befasst, hat er/sie normalerweise eine eigene Website für die Pflege seiner/ihrer Werke oder entwickelt sie für den persönlichen Gebrauch.

in der Vergangenheit konnte NeuroShell DayTrader alles, was Sie ihm gaben (Ihre Handelshistorie) in ein trainiertes System umwandeln, dann wurde es still um das Projekt, jetzt weiß ich es nicht, ich habe so etwas nicht gesehen

 
Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich meinte... Die Sache ist die, mein Roboter ist so gemacht, dass er immer nach oben handelt. Er nutzt das Prinzip des Nettohandels und des Trendhandels gleichzeitig, aber der Trick ist, dass er immer nur einen Auftrag eröffnet. Ich muss also wissen, wann der Roboter schlechter abschneiden könnte als sonst... da die Risiken begrenzt sind, ist mein Gewinn nur eine Frage der Zeit... und manchmal muss man eine Woche warten... Und in einer Woche, in der es keine solchen Rückschläge gab, hätten Sie viel mehr verdienen können...
Im Wesentlichen besteht eine Abhängigkeit z.B. eines flach tendierenden Marktzustandes von der Handelsleistung (z.B. dem kumulierten Volumen des letzten Handels während des Tages oder der letzten 30 Geschäfte)... Das Problem liegt im neuronalen Netz... Das Problem liegt im neuronalen Netz...
Das Problem ist in einem neuronalen Netz...
Ein paar Do-it-yourself-Vorlesungen haben mich sehr beeindruckt... Aber sie sind verständlich... Haben Sie ein Handbuch oder eine Do-it-yourself-Anleitung?)
Warum habe ich den Krampf genommen? Denn ein "lockerer" Handel mit Plus oder Minus bedeutet so oder so mehr Risiko...
 
Ich konvertiere den Handel und das Preisdiagramm in eine Form, die für das neuronale Netz zur Verarbeitung akzeptabel ist, es sollte funktionieren...
 
Igor Makanu:

Ich glaube nicht, denn wenn es jemand ernsthaft betreibt, hat er/sie entweder eine eigene Website, um seine/ihre Kreation zu unterstützen, oder er/sie macht es für den persönlichen Gebrauch.

NeuroShell DayTrader war früher in der Lage, alles, was Sie ihm gegeben haben (Ihre Handelshistorie), in ein trainiertes System umzuwandeln, dann wurde das ganze Projekt eingestellt, jetzt weiß ich es nicht, ich habe so etwas nicht gesehen.

Hmmm... also ist es doch möglich...
 
Ich werde nur zwei Variablen als Input haben) und einen Lehrer für das neuronale Netz - Equity Stabilisation by Cattle.
