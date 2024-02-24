Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 602
Was das Interesse angeht, so haben Sie vielleicht schon von TensorFlow Graphen, Protocol Buffers, Codegenerierung für verschiedene Plattformen und Sprachen gehört, d.h. im Wesentlichen Low-Level, also mache ich das gleiche, nur für meine NS und MQL Sprache.
Ich habe nicht nur davon gehört, sondern ich benutze es auch. Aber mit der Sprache R zur Ausführung in MT. Wir haben also einen anderen Ansatz und eine andere Ausrichtung. Meine Entwicklungen werden für Sie nicht von Nutzen sein. Sie haben es wahrscheinlich noch nicht gehört - Hlaiman EA Generator.
Ich habe davon gehört und es gelesen. Das ist nicht der Weg, den ich gehen will.
Visualisierung von Graphen, NS-Topologien, Serialisierung, ProtoBuf-Formate, Stapelverarbeitung und Import/Export von n-dimensionalen Arrays NumPy-Gewichte von NS, etc.
Wenn Sie über solche Informationen oder Erfahrungen mit deren Umsetzung verfügen, bin ich gerne bereit, mit Ihnen darüber zu sprechen.
Ich wiederhole es noch einmal. Wir haben einen anderen Ansatz und eine andere Ausrichtung. Meine Erfahrung wird Ihnen nicht von Nutzen sein.
Viel Glück!
Vielleicht werden unsere Entwicklungen für Sie nützlich sein, z.B. Hlaiman EA Generator mit Python- und R-Konsolen - integrierte Umgebung, die Elemente von TensorBoard und RStudio, native NS-Komponenten enthält und mit MT4, MT5 Terminals über DLL, NamedPipes und REST verbunden ist.
Komm schon, Mikhail.
aber es ist eine virtuelle Maschine, und sie verwenden ihre eigene gpuha).
Da fällt mir ein. Ich habe dieses Projekt gesehen. Ich bin sicher, dass es bei solchen Projekten möglich ist, Modelle zu erstellen und zu speichern sowie auszutauschen, bevor man sie unterrichten möchte. Denn als es hart auf hart kam, funktionierte diese Ressource nicht. Es gibt einen Liter zu diesem Thema ... Lesen Sie es ...
Es handelt sich um Standard-Python-Code, die Schnittstelle ist in 15 Minuten erlernt. Zumindest habe ich alles auf Anhieb verstanden, auch wenn ich Python nicht sehr gut kenne... Python-Grundlagen lernt man in ein paar Tagen. Alles andere - die Libs aus dem MO. Kurzum, der Einstieg ist sehr einfach. Aber wenn man sich nicht sicher ist, wofür man es braucht, ist es besser, sich nicht darauf einzulassen :) Ich studiere dort gerade verschiedene neuronale Netze.
Das sollten Sie tun, denn Sie sind an einen Prädiktor gebunden und kennen die Grundlagen nicht, damit Sie loslegen können. Es dauert mindestens ein Jahr, um die Grundlagen ohne Mathematikkenntnisse zu erlernen.
Der Vorteil ist, dass Sie die Umgebung nicht auf Ihrem Computer installieren müssen und sie nicht für die Recherche oder das Studium der Sprache benötigen.z.B. Bayesianische Terwer - wissen Sie, wie NS im Wesentlichen funktioniert? über a priori und a posteriori Verteilungen, Monty Hall Paradox, Trainingsmethoden... Oder wie sich SVM von RBM unterscheidet
Es gibt einen normalen Python-Code, die Schnittstelle ist in 15 Minuten erlernt. Zumindest habe ich alles auf Anhieb verstanden, auch ohne Python gut zu kennen... die Grundlagen von Python sind in ein paar Tagen gelernt. Alles andere - die Libs aus dem MO. Kurzum, der Einstieg ist sehr einfach. Aber wenn man sich nicht sicher ist, wofür man es braucht, ist es besser, sich nicht darauf einzulassen :) Ich lerne dort gerade verschiedene neuronale Netze.
der Vorteil ist, dass Sie die Umgebung nicht auf Ihrem Computer installieren müssen und dass Sie sie nicht für die Forschung oder das Erlernen von Sprachen benötigen
Wovon reden Sie? Ich kenne die Grundlagen von MoD ziemlich gut. Python-Syntax usw. ist eine andere Sache. Einverstanden. Ich möchte die öffentlichen Dienste prüfen, wie sie Modelle bauen und ob sie besser sind als meine auf OOS. Daraus kann ich bereits Schlüsse ziehen. Theoretisch ist es möglich, die Grundprinzipien des Optimierers nachzubilden, um eine vergleichende Charakteristik angemessen zu machen....
Nun, um den Optimierer zu wiederholen, muss man die gesamte Theorie studieren, einschließlich der Wahrscheinlichkeiten... Solche Dinge versteht man nicht einfach so mit einem Fingerschnippen)
Sie werden von furchtbar klugen Leuten geschrieben)
Ivan zum Beispiel schrieb seinen Hlaimann ... Das ist schade, versuchen Sie mal, so etwas zu schreiben :)
Sie und ich, die Nutzer dürfen Sie nur im Stillen beneiden und die Grundlagen lernen!
Die Hauptsache ist, dass man das Prinzip des Ansatzes versteht. Die Umsetzung wird für jeden unterschiedlich sein....
das Prinzip des Ansatzes ist alles nicht-intuitive Mathematik :)
einfaches Beispiel
Das war ein Scherz. Kein Geplänkel - drehen Sie den Twist, sehen Sie, wie er wirkt.
Wenn die Eingaben für die Aufgabe ausreichend sind, kann man sie mit "1 Neuron" erledigen.
Im Zusammenhang mit mo, ideologisch korrekt bei toxic-a.
--------------
Professor für tiefe Netzwerke - youtu.be/qx3iM2aa2yU
31 Min. "Es gibt immer noch nicht viel Wissenschaft, aber viel Voodoo-Magie."
Ich weiß immer noch nicht, was besser ist - sigmoid oder tangential... ) Manche sagen Tangente, jetzt lese ich das.
Und es wäre interessant, die Steilheit zu optimieren, aber das kann in einem Homebrew-Paket gemacht werden. Fertige Pakete lassen dies wahrscheinlich nicht zu.
Ich habe diese Merkmale verglichen - Sigmoid ergibt weniger Fehler als Tangente. Aber vielleicht gilt das nur für einen zufällig ausgewählten Teil des Tests. Wir müssen einen größeren Vergleich anstellen.
Ich glaube nicht, dass der zweite Absatz wichtig ist. Ein Offset in einem Neuron verschiebt 0,5 sigmoid zu 0, wenn es weniger Fehler ergibt, und 0 tangential zu jedem anderen Wert verschiebt sich ebenfalls.
es heißt, ReLU sei besser :)
libe Fuzzy mt5 hat alle Arten von F-Ionen, und Sie können das NS-Original aus Stücken bauen, halb NS halb Experte, aber trainieren Sie dann im Optimierer