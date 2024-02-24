Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1204

Die Lösung besteht darin, die optimalen Gewichte zu finden... z.B. wie man das Posterior variiert... von einheitlich bis exponentiell

Ich bin kein Befürworter von Black-Box-Modellen. Es ist besser, wenn alles transparent ist, mit einer einfachen "physischen" Bedeutung.

Zum Beispiel berechnen wir die a priori-Wahrscheinlichkeit, dass eine Korrektur zu einer Umkehrung wird, anhand einer großen Historie und berechnen sie dann für jede einzelne Korrektur im a posteriori in Abhängigkeit von der Tageszeit oder den Trendmerkmalen neu.

Die einfache physikalische Bedeutung der Forex-Gesetze ist uns leider unbekannt.

 
Es geht um die Interpretierbarkeit des Modells.

Warum? Imho ist das Problem dasselbe wie die Unterscheidung zwischen einer Katze und einem Hund für das Verteidigungsministerium.

Ich bin mir nicht sicher, ob es immer einfach ist, aber irgendwie kann man es schaffen. Ich nehme an, dass nicht das neuronale Netz selbst, sondern seine vereinfachte Annäherung den Handel direkt durchführen sollte.

Ohne Methoden der MO (man kann es "clevere explorative Analyse" nennen) geht es in unserem Fall nicht)

Jetzt möchte ich die Abhängigkeit der Signale von den Verteilungen zu den optimierten Parametern hinzufügen.

     double arr[];
     CopyClose(_Symbol,0,0,100,arr);
     double kurt = MathKurtosis(arr);
     double skew = MathSkewness(arr); 
     if(kurt > 2.0) if(rand()/32767.0<0.5) res = 0; else res = 1;
     else {
      if(skew >0) if(rand()/32767.0>prob_shift) res = 0; else res = 1;
      if(skew <0) if(rand()/32767.0<prob_shift) res = 0; else res = 1;

Wenn die Kurtosis höher ist als ein bestimmter Wert (den Sie selbst festlegen können), wird eine flache Situation beobachtet, und Sie können mit der gleichen Wahrscheinlichkeit kaufen/verkaufen (und dann alle Fehlkäufe korrigieren)

weiter auf Asymmetrie, wenn es eine bestimmte Seite gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Signals zu kaufen oder zu verkaufen verschoben

Dies ist ein primitives Verfahren, aber es ist ungefähr die Art und Weise, wie der Optimierer die Ziele auswählen kann

Alles, was Sie von den Metriken erhalten müssen, ist der Klassifizierungsfehler bei einer Teststichprobe (die an einer Trainingsstichprobe trainiert werden muss). Die Hyperparameter werden im Optimierer aufgezählt, und das Modell mit dem geringsten Fehler wird ausgewählt. Sie müssen nur wissen, ob ein solches Modell verallgemeinert werden kann oder nicht, indem Sie die Fehler der Testdaten betrachten.

Ich habe gerade ein Beispiel für einen solchen Clunker gegeben


 
Wie sich herausstellte, gibt es eine Abhängigkeit...

Ich habe "SMM" (Hidden Markovian Model) auf Returnees trainiert, sie in 10 Zustände unterteilt und ohne Lehrer trainiert, es hat verschiedene Verteilungen selbständig aufgeteilt


Zustandsverteilungen.


Und hier habe ich die Renditen nach Staaten gruppiert, d.h. jede Zeile ist ein separater Marktzustand

Einige Zustände (1,4,6,8,9) haben zu wenige Beobachtungen, so dass sie überhaupt nicht wahrgenommen werden können

Und jetzt werde ich versuchen, die Reihe zu regenerieren, d.h. eine kumulative Summe zu bilden, wenn eine Tendenz in einigen der Zustände gefunden wird - die Regelmäßigkeit in der Richtung

Ich habe eine kumulative Zusammenstellung vorgenommen.

Die Staaten 5 und 7 haben eine einheitliche Struktur, 5 steht für bai und 7 für village.

 
Warum Preise und nicht deren Abstufungen?

