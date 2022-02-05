Chart verschieben im Fenster
Hallo Carl,
danke für den Tipp, das funkitioniert.
Jetzt noch eine Frage zum verschieben:
siehe Anhang.
z.B. bei FTX mit TradingView (siehe Anhang), da muss ich nur rechtsunten
"auto" ausschalten und schon kann ich den Ausschnitt im Chart bewegen
und die Größe der Kerzen bleibt gleich.
Geht das mit dem MT5 auch?
Dateien:
platz2.jpg 217 kb
platz3.jpg 217 kb
Hallo, ich habe gerade mit dem MT5 angefangen zu lernen, vorher habe ich mit dem Tradingview bei FTX gehandelt.
Mit TW konnte man einfach mit der Maus das Fenster verschieben.
vielleicht gibt es hier auch sowas.
Meine Frage: wie kann ich den Chart im Fenster bewegen, sodass ich oben oder unten mehr Platz habe,
zum analysieren und den SL/TP besser zu sehen.