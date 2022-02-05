Chart verschieben im Fenster

Hallo, ich habe gerade mit dem MT5 angefangen zu lernen, vorher habe ich mit dem Tradingview bei FTX gehandelt.

Mit TW konnte man einfach mit der Maus das Fenster verschieben.

vielleicht gibt es hier auch sowas.

Meine Frage: wie kann ich den Chart im Fenster bewegen, sodass ich oben oder unten mehr Platz habe,

zum analysieren und den SL/TP besser zu sehen.

Dateien:
platz1.jpg  215 kb
 

Rechts auf den Preisen mit gehaltener Maustaste zusammenziehen (runter) oder wieder auseinenader (hoch).

 
Carl Schreiber #:

Rechts auf den Preisen mit gehaltener Maustaste zusammenziehen (runter) oder wieder auseinenader (hoch).

Hallo Carl,

danke für den Tipp, das funkitioniert.

Jetzt noch eine Frage zum verschieben:

siehe Anhang.

z.B. bei FTX mit TradingView (siehe Anhang), da muss ich nur rechtsunten

"auto" ausschalten und schon kann ich den Ausschnitt im Chart bewegen

und die Größe der Kerzen bleibt gleich.


Geht das mit dem MT5 auch?

Dateien:
platz2.jpg  217 kb
platz3.jpg  217 kb
 

Auf dem Chart rechter Mausklick Reg.-Karte Allgemein stellt ein, ob sich die Preisskala anpasst oder nicht:


 
Carl Schreiber #:

Auf dem Chart rechter Mausklick Reg.-Karte Allgemein stellt ein, ob sich die Preisskala anpasst oder nicht:


Vielen Dank, das habe ich genau gesucht.
