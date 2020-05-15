SL/TP im chart kein Verschieben möglich

wenn ich Manuel eine oder in den Markt lege,

diese Bestätige, 

mit stop&take profit


kann ich nachher in dem chart Fenster an den gestrichelten Horizontal linien 

die order nicht mehr verschieben


auch

stop/take profit 


lassen sich nicht bewegen




woran kann es liege ?  

 

Ich (Win7,64, MT5 b.2410) habe es gerade probiert - es klappt alle problemlos.

Mach mal ein Screenshot und kondoliere die Logs: Experten und Journal!!

 

WIe soll ich davon ein screen machen, Die Linien Ligen Statisch im Mark, SL/TP man kann sie nicht Bewegen,

auch wenn ein neuer Chart ohne Indikatoren und allen Standard Einstellungen Aktiv ist!

Wenn ich ein Update machen will wird mir Ebenfalls nichts angezeigt /MT5 , Versions Update


 

Wenn das ein Chart ist auf dem ein Signal läuft, dann wurde die Option wohl ausgeschaltet (aber sicher bin ich mir nicht).

Mach einmal einen Chart mit einem anderen Symbol auf und versuch das dort einmal.

 
Verwenden Sie die Beta-Version nur, wenn Sie wissen, was Sie tun und Beta-Tester werden möchten.

Es gab wahrscheinlich einen Fehler in dieser speziellen Beta.

