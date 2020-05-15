SL/TP im chart kein Verschieben möglich
Ich (Win7,64, MT5 b.2410) habe es gerade probiert - es klappt alle problemlos.
Mach mal ein Screenshot und kondoliere die Logs: Experten und Journal!!
WIe soll ich davon ein screen machen, Die Linien Ligen Statisch im Mark, SL/TP man kann sie nicht Bewegen,
auch wenn ein neuer Chart ohne Indikatoren und allen Standard Einstellungen Aktiv ist!
Wenn ich ein Update machen will wird mir Ebenfalls nichts angezeigt /MT5 , Versions Update
Verwenden Sie die Beta-Version nur, wenn Sie wissen, was Sie tun und Beta-Tester werden möchten.
Es gab wahrscheinlich einen Fehler in dieser speziellen Beta.
wenn ich Manuel eine oder in den Markt lege,
diese Bestätige,
mit stop&take profit
kann ich nachher in dem chart Fenster an den gestrichelten Horizontal linien
die order nicht mehr verschieben
auch
stop/take profit
lassen sich nicht bewegen
woran kann es liege ?