Historische Daten Automatisiert als csv herunterladen
Hallo zusammen,
ich bin Neu hier und komme leider noch nicht ganz mit dem mq4 Coding zurecht und hoffe demnach das ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Ich würde mir gerne zu einer bestimmten Tageszeit, automatisiert historische Daten (speziell die 'Close' Größe in Minuten) als csv Datei exportieren wollen.
Dabei würde ich gerne das Start & End Datum was er mir exportieren soll, als Variable vorgeben und ausführen.
Im Grunde kommt dies recht nah an meine wünsche heran - https://www.mql5.com/de/code/12699
jedoch exportiert es nur den Chart den man Visuell im MT4 vor eingestellt hat.
Da ich Online dazu nichts gefunden habe, würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet.
Schöne Grüße
Hmm - wenn schon neu hier, warum MT4? Hier ein Vergleich:
Nach was hast Du gesucht?
export csv bringt mir 16 Artikel, 6 Forumsbeiträge und 5 aus der CodeBase - genau, was Du willst gibt's nicht, aber alles, was Du brauchst, findest Du dort - oder Du fragst hier: https://www.mql5.com/de/job.
Aber vielleicht kann das ja helfen:
https://www.mql5.com/en/articles/100
https://www.mql5.com/en/articles/481
https://www.mql5.com/en/articles/750
- 2021.12.26
- www.mql5.com
danke für den Input. Die Artikel & Forumsbeiträge habe ich alle schon durchgeschaut, aber leider nicht das passende dazu gefunden.
Einen Umstieg auf MT5 nehme ich irgendwann in Angriff, jedoch ist gefühlt alles anders und ich müsste ein Menge an meinen Code ändern und mich einarbeiten.
Daher anders gefragt, ich finde leider keine Doku oder Funktionsbeschreibung zu den Historischen Chart Downloader für den MT4 oder übersehe ich dies einfach?
Die Skripte die in der CodeBase angeboten werden, basieren alle darauf den aktuellen Chartverlauf mit aufzuzeichnen und in eine csv wegzuschreiben.
Daher würde ich mich gerne natürlich selber daran versuchen ein Skript zu schreiben.
Search for cookbook ode Kochbuch
https://www.mql5.com/de/articles/100
https://www.mql5.com/de/articles/481
https://www.mql5.com/de/articles/750
https://www.mql5.com/de/articles/447 Schneller Einstieg in MQL5
Ist wohl alles für MT5 - aber warum erst das Alter lernen? Klingt für mich wie, ich lerne erst Pascal, C++ kommt später, aber das musst Du wissen.
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/de/forum/384430
- 2021.12.18
- www.mql5.com
Hallo zusammen,
danke noch mal für euren Input. Da ich diesbezüglich andere Vorstellungen hatte als das was angeboten wird, habe ich mir einen
Downloader in python geschrieben. Da es ehrlich gesagt gar nicht so einfach ist (kostenlos) an hitorische Daten zu kommen,
kann ich hier https://github.com/cuemacro/findatapy empfehlen. Daten lassen sich wunderbar in Pandas weiterverarbeiten.
Schöne Grüße
Natürlich ist es einfach kostenlos Datern zu bekommen.
Schau dir mein post hier an https://www.mql5.com/de/forum/384430#comment_26760175
siehe :
https://www.fxdd.com/mt/en/resources/mt4-one-minute-data
wieweit reichen die daten von PYthon denn zurück? kannst du mir dazu mehr erzählen? Bin gerade an einem ähnlichen problem, aber habe ich zusätzlich einen (4free) anbieter für fx Daten gefunden
Das hat nichts mit python zu tun. Schau dir den Link an und den post dazu.
QuantDataManager ist ein tool um von verschiedenen Quellen (dukascopy ist kostenlos) daten herunterzuladen und anzu passen.
alles richtig Christian, fand deinen Post auch sehr informativ. Danke dafür!
Jedoch stoßt du dabei auch schnell an deine grenzen wenn du ticks & minuten Daten benötigst.
Wenn du sie weiterverarbeiten möchtest, musst die daten auch wieder mit irgendwas einlesen und verarbeiten.
der link zu findataspy war auch nur rein informativ, da es nichts vergleichbareres gibt was alle download schnittstellen bedient. (für Python)
Das tool speichert die alles in CSV ...das kann doch jedes Windows programm lesen.
Du fragtest nach historischen daten nicht nach einer Lösung permanent daten einzulesen :-)
Im Ernst , ich nutze das schon seit über 5 Jahren . Sehr praktisch. Vor allem wenn du dann mal auf eine andere Sprache/Tool wegsellst.
CSV als Datengrundlage ist univesell.
