Hiostorische Daten M5

Neuer Kommentar
 

Hallo Leute,


ich möchte mir mit Python eine KI programmieren. Dazu brauche ich historische Daten vom EURUSD mit der Periodizität M5 in einer csv-Datei. So 10 Jahre in die Vergangenheit wäre gut. Wo bekomme ich die her? Kann ich die Daten evtl. aus dem Metatrader exportieren?


Gruß


mtsTrader

 
mtsTrader:

Hallo Leute,


ich möchte mir mit Python eine KI programmieren. Dazu brauche ich historische Daten vom EURUSD mit der Periodizität M5 in einer csv-Datei. So 10 Jahre in die Vergangenheit wäre gut. Wo bekomme ich die her? Kann ich die Daten evtl. aus dem Metatrader exportieren?


Gruß


mtsTrader

https://www.mql5.com/de/docs/integration/python_metatrader5
Dokumentation zu MQL5: Integration / MetaTrader für Python
Dokumentation zu MQL5: Integration / MetaTrader für Python
  • www.mql5.com
MetaTrader für Python - Integration - Nachschlagewerk MQL5 - Nachschlagewerk über die Sprache des algothitmischen/automatischen Handels für MetaTrader 5
 
Nimm ein Demokonto von MQ, einige Symbole gehen zurück bis in die 70er - die Frage ist, ob der damalige Markt heute noch relevant ist.
 
Carl Schreiber #:
Nimm ein Demokonto von MQ, einige Symbole gehen zurück bis in die 70er - die Frage ist, ob der damalige Markt heute noch relevant ist.
Ok super! Wo finde ich denn die Datei mit den Daten auf dem PC? Wie schon gesagt brauche ich die Daten in einem CSV-oder TXT- Format.
 
mtsTrader #:
Ok super! Wo finde ich denn die Datei mit den Daten auf dem PC? Wie schon gesagt brauche ich die Daten in einem CSV-oder TXT- Format.

Die musst Du in MQL5 selber schreiben, es sei den Du findest etwas, viele Beispiele dazu gibt es in der CodeBase wenn man hier (oben rechts die Linse, dann CodeBase oder Artikel) nach csv sucht.

Bedenke: Es gibt fast nichts, was nicht schon für MT4/5 geschrieben wurde.

 
Carl Schreiber #:

Die musst Du in MQL5 selber schreiben, es sei den Du findest etwas, viele Beispiele dazu gibt es in der CodeBase wenn man hier (oben rechts die Linse, dann CodeBase oder Artikel) nach csv sucht.

Bedenke: Es gibt fast nichts, was nicht schon für MT4/5 geschrieben wurde.

warte mal. habe eben ähnliches gemacht. dazu einfach auf Symbole


dann das gewünschte symbol auswählen...

Dann auf den Reiter Balken wechseln und den benötigten zeitrahmen auswählen, dann auf "Anfragen" und letztlich aux exportieren klicken und fertig ist die csv

 

du kannst dir natürlich auch ein programm zusammenbasteln.

das waren meine letzten suchergebnisse hierzu..

https://www.mql5.com/en/forum/152831

https://www.mql5.com/de/code/780

Writing to new columns in CSV format
Writing to new columns in CSV format
  • 2014.08.22
  • www.mql5.com
this code produces the file shown: How can I open this at a later time (in same program) and add data to columns 'F', 'G', 'H' whilst still keepin...
 
mtsTrader:

Hallo Leute,

ich möchte mir mit Python eine KI programmieren. Dazu brauche ich historische Daten vom EURUSD mit der Periodizität M5 in einer csv-Datei. So 10 Jahre in die Vergangenheit wäre gut. Wo bekomme ich die her? Kann ich die Daten evtl. aus dem Metatrader exportieren?

Nimm den QuantDataManager und starte den per CLI komando.

https://strategyquant.com/quantdatamanager/

https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/quant-data-manager-command-line-interface-script-examples/

Code Beispiel

@echo off

echo ======================================================================================================

for /F "tokens=1,2,3 delims=;" %%A in (C:QuantDataManagerdukas.txt) do (
   echo %DATE% %TIME%
   echo Adding Symbol : %%A Started
   QDataManager_console.exe -a symbols=%%A datasource=dukascopy datatype=M1
   echo Adding Symbol: %%A Finished 
   echo ===================================
)

QDataManager_console.exe -u

echo Download finished!

REM cloning part

echo ======================================================================================================

for /F "tokens=1 delims=;" %%A in (C:QuantDataManagerdukas.txt) do (
   echo %DATE% %TIME%
   echo Cloning Symbol : %%A Started
   QDataManager_console.exe -dc symbols=%%A timezone=EETUS postfix=_M1_UTC2
   echo Cloning Symbol: %%A Finished 
   echo ===================================
)


echo Clone finished!
QuantDataManager - StrategyQuant
  • strategyquant.com
High quality tick data for forex and CFDs are provided for free by Dukascopy and by several other providers, for example Darwinex. QuantDataManager downloads these data more conveniently, and – in case of Pro version – also much faster. Pro license works on one computer only. If you need to use it on the second...
Neuer Kommentar