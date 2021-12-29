Hiostorische Daten M5
Hallo Leute,
ich möchte mir mit Python eine KI programmieren. Dazu brauche ich historische Daten vom EURUSD mit der Periodizität M5 in einer csv-Datei. So 10 Jahre in die Vergangenheit wäre gut. Wo bekomme ich die her? Kann ich die Daten evtl. aus dem Metatrader exportieren?
Gruß
mtsTrader
Ok super! Wo finde ich denn die Datei mit den Daten auf dem PC? Wie schon gesagt brauche ich die Daten in einem CSV-oder TXT- Format.
Die musst Du in MQL5 selber schreiben, es sei den Du findest etwas, viele Beispiele dazu gibt es in der CodeBase wenn man hier (oben rechts die Linse, dann CodeBase oder Artikel) nach csv sucht.
Bedenke: Es gibt fast nichts, was nicht schon für MT4/5 geschrieben wurde.
Die musst Du in MQL5 selber schreiben, es sei den Du findest etwas, viele Beispiele dazu gibt es in der CodeBase wenn man hier (oben rechts die Linse, dann CodeBase oder Artikel) nach csv sucht.
Bedenke: Es gibt fast nichts, was nicht schon für MT4/5 geschrieben wurde.
warte mal. habe eben ähnliches gemacht. dazu einfach auf Symbole
dann das gewünschte symbol auswählen...
Dann auf den Reiter Balken wechseln und den benötigten zeitrahmen auswählen, dann auf "Anfragen" und letztlich aux exportieren klicken und fertig ist die csv
du kannst dir natürlich auch ein programm zusammenbasteln.
das waren meine letzten suchergebnisse hierzu..
https://www.mql5.com/en/forum/152831
https://www.mql5.com/de/code/780
Nimm den QuantDataManager und starte den per CLI komando.
https://strategyquant.com/quantdatamanager/
https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/quant-data-manager-command-line-interface-script-examples/
Code Beispiel
@echo off echo ====================================================================================================== for /F "tokens=1,2,3 delims=;" %%A in (C:QuantDataManagerdukas.txt) do ( echo %DATE% %TIME% echo Adding Symbol : %%A Started QDataManager_console.exe -a symbols=%%A datasource=dukascopy datatype=M1 echo Adding Symbol: %%A Finished echo =================================== ) QDataManager_console.exe -u echo Download finished! REM cloning part echo ====================================================================================================== for /F "tokens=1 delims=;" %%A in (C:QuantDataManagerdukas.txt) do ( echo %DATE% %TIME% echo Cloning Symbol : %%A Started QDataManager_console.exe -dc symbols=%%A timezone=EETUS postfix=_M1_UTC2 echo Cloning Symbol: %%A Finished echo =================================== ) echo Clone finished!
