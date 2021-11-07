Hebel Meta Trader
So ganz komm ich bei deiner geschichte nicht mit
der hebel hat damit ertmal nix zu tun. Da gehts um den kontostand
wenn bei dir ein Hebel von 1:10 hinterlegt ist, dann musst du das mit deinem broker klären. Der macht die Hebel. Ich gehe davon ais, das er die ESMA regeln beachtet.
vielleicht hast du dein ganzes konto auf 1:10?
Hi, der Broker hat den Hebel 1:30 bestätigt, aber mitgeteilt das im Meta Trader 1:10 angezeigt wird.
Bei dem Asset handelt es sich um EUR/USD .
Das Signal zeigt im Journal an, das Signal mit Hebel 1:10 gehandelt wird.
Kann das wahrscheinlich dann nur der Broker ändern?
Hier ist ein Beispiel gerechnet: https://www.mql5.com/de/articles/618.
Und natürlich die Optionen im Tab Signale der Optionen (Ctrl-O) (für eine möglichst gleich Größe 95% des Deposits verwenden:
Hallo zusammen,
hab ein Signal aboniert und festgestellt, das im Metatrader ein Hebel von 1:10 hinterlegt ist, das Konto aber einen Hebel von 1:30 bei diesem Asset hat.
Nun werden kleinere Positionen eröffnet als auf dem Signal Konto.
Der Broker sagt, das im Meta Trader nur eine variable ist, das Konto aber bei diesem Asset einen Hebel von 1:30 hat.
Nun erkennt dies das Signal ja nicht und geht von einem Hebel 1:10 aus.
Kann man dies irgendwie ändern, das mit korrektem Hebel Trades ausgeführt werden?
Danke für eure Hilfe.
LG
Reinhard