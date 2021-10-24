Unterschiedliche Handelshistorien

Neuer Kommentar
 
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { line-height: 115%; margin-bottom: 0.25cm; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { line-height: 115%; margin-bottom: 0.25cm; background: transparent }

Hallo zusammen,


ich habe ein kostenloses Signal abonniert (der Name ist Formatic BCS). Diese Signal läuft zusammen mit meiner MT4-Instanz ohne Probleme.


Ich habe jedoch festgestellt, daß die Handelshistorie des Signal-Gebers nicht mit meiner Handelshistorie überein stimmt. Meine Handelshistorie weist

viel mehr negative Positionen auf als die des Signal-Gebers. Das Ergebnis des Signal-Gebers ist stark positiv, während meines negativ ist (für den

gleichen Zeitraum).


In den Bewertungen berichten einige Signal-Nutzer von ähnlichen Problemen.


Angeblich wird dieses Signal von 160 Signal-Nutzern abonniert. Die Summe aller investierten Beträge ist aber 0.


Im Zusammenhang mit diesem Signal-Geber begreife ich vieles nicht (die Verwertung von Signalen ist aber auch noch neu für mich).


Folgende Fragen kann ich nicht beantworten:

Warum unterscheiden sich die Handelshistorien von Signal-Geber und Signal-Nehmer?

Kann dieser Unterschied korrigiert werden, indem ein Kopier-EA verwendet wird?


Wie ist es zu verstehen, dass 160 Signal-Nehmer diese Signal abonniert haben, die Summe aller Beträge aber 0 ist.


Was mache ich falsch?


Danke im Voraus für Eure Bemühungen.


Grüße

 

Wie ein Signal auf dem eigenen Konto 'ankommt' hängt von vielen Dingen ab!

Latenz (ping) des Broker-Servers, Spread des Brokers, Handelszeitpunkte (News..) und so weiter ...

Ist es ein Scalper? Schlechte Karten.

 
Ja genau richtig, ist es ein scalper mit sehr niedrigem spread dann passsiert sowas oft!
Gruß
Lars
 
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }

Hallo,


vielen Dank für die Antworten.


Ich habe mich nach einem anderen Signal-Geber umgesehen.



Viele Grüße

 
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }

Hallo,

woran kann ich denn erkennen, ob der Signal-Geber ein Scalper ist? Gibt es Daten, die daraufhin deuten, daß es Probleme geben könnte, wenn

das Signal auf meinem Konto ausgeführt wird?


Vielen Dank für Eure Bemühungen.


Viele Grüße

 
Tagtrampler #:
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }

Hallo,

woran kann ich denn erkennen, ob der Signal-Geber ein Scalper ist? Gibt es Daten, die daraufhin deuten, daß es Probleme geben könnte, wenn

das Signal auf meinem Konto ausgeführt wird?


Vielen Dank für Eure Bemühungen.


Viele Grüße

Duchschnittliche Handelszeit auf der linken Seite:


 
Der handelt doch demo
Neuer Kommentar