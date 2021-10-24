Unterschiedliche Handelshistorien
Wie ein Signal auf dem eigenen Konto 'ankommt' hängt von vielen Dingen ab!
Latenz (ping) des Broker-Servers, Spread des Brokers, Handelszeitpunkte (News..) und so weiter ...
Ist es ein Scalper? Schlechte Karten.
Hallo,
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mich nach einem anderen Signal-Geber umgesehen.
Viele Grüße
Hallo,
woran kann ich denn erkennen, ob der Signal-Geber ein Scalper ist? Gibt es Daten, die daraufhin deuten, daß es Probleme geben könnte, wenn
das Signal auf meinem Konto ausgeführt wird?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Viele Grüße
Hallo zusammen,
ich habe ein kostenloses Signal abonniert (der Name ist Formatic BCS). Diese Signal läuft zusammen mit meiner MT4-Instanz ohne Probleme.
Ich habe jedoch festgestellt, daß die Handelshistorie des Signal-Gebers nicht mit meiner Handelshistorie überein stimmt. Meine Handelshistorie weist
viel mehr negative Positionen auf als die des Signal-Gebers. Das Ergebnis des Signal-Gebers ist stark positiv, während meines negativ ist (für den
gleichen Zeitraum).
In den Bewertungen berichten einige Signal-Nutzer von ähnlichen Problemen.
Angeblich wird dieses Signal von 160 Signal-Nutzern abonniert. Die Summe aller investierten Beträge ist aber 0.
Im Zusammenhang mit diesem Signal-Geber begreife ich vieles nicht (die Verwertung von Signalen ist aber auch noch neu für mich).
Folgende Fragen kann ich nicht beantworten:
Warum unterscheiden sich die Handelshistorien von Signal-Geber und Signal-Nehmer?
Kann dieser Unterschied korrigiert werden, indem ein Kopier-EA verwendet wird?
Wie ist es zu verstehen, dass 160 Signal-Nehmer diese Signal abonniert haben, die Summe aller Beträge aber 0 ist.
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus für Eure Bemühungen.
Grüße