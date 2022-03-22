Positionagrößen von abonnierten Signalen

Hallo zusammen,


Ich stehe vor folgender Situation:


Ich habe ein Signal für den MT4 abonniert und mit einem Demo-Konto (bei IC-Markets) verbunden. Das Ganze läuft ohne Fehler.


Die Positionsgrößen werden vom Signal-Anbieter übernommen.

Ich möchte diese Positionsgrößen aber verändern. Dafür habe ich die Positionsgröße auf 0,01 Lot eingestellt (unter Extras → Optionen → Handel → Standardhandelsgröße). Nach dieser Veränderung wurden keine Signale mehr übernommen.


Gibt es eine Möglichkeit, die Signale eines Signal-Anbieters mit selbst gewählten Positionsgrößen zu nutzen?


Für Eure Hilfe bedanke ich im Voraus.


Viele Grüße

 

In Mt5 (Mt4 keine Erfahrung mehr) gibt es ein Tab unter Extras dazu:


Und hier ist ein Beispiel zur Berechnung der Losgröße: https://www.mql5.com/de/articles/618#example

