Positionagrößen von abonnierten Signalen
In Mt5 (Mt4 keine Erfahrung mehr) gibt es ein Tab unter Extras dazu:
Und hier ist ein Beispiel zur Berechnung der Losgröße: https://www.mql5.com/de/articles/618#example
Allgemeine Informationen zu Handelssignalen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5
- www.mql5.com
MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Handelssignale ist ein Service, mit dessen Hilfe Händler Handelsoperationen eines Signale-Anbieters kopieren können. Unser Ziel war es, diesen neuen, intensiv genutzten Service zu entwickeln und somit Abonnenten zu schützen und ihnen zugleich unnötige Kosten zu ersparen.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo zusammen,
Ich stehe vor folgender Situation:
Ich habe ein Signal für den MT4 abonniert und mit einem Demo-Konto (bei IC-Markets) verbunden. Das Ganze läuft ohne Fehler.
Die Positionsgrößen werden vom Signal-Anbieter übernommen.
Ich möchte diese Positionsgrößen aber verändern. Dafür habe ich die Positionsgröße auf 0,01 Lot eingestellt (unter Extras → Optionen → Handel → Standardhandelsgröße). Nach dieser Veränderung wurden keine Signale mehr übernommen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Signale eines Signal-Anbieters mit selbst gewählten Positionsgrößen zu nutzen?
Für Eure Hilfe bedanke ich im Voraus.
Viele Grüße