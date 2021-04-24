falscher Einstiegskurs
Die Trades werden stehts zum eröffnungspreis der neuen Kerze eröffnet. Anbei ein Trade wie er annähernd sein soll. Ich benutze OHLC Candles für den backtest, daher kam es wohl zu leichten Abweichungen und der Trade wurde nicht direkt bei der Eröffnung der neuen Kerze (also beim open Price) getätigt
Vielen Dank!
Gerade, als ich ein custom symbol erstellen wollte, fiel mir auf, dass man dort anzeigen kann, zu welchem Kurs (Bid oder Ask) der Chart angezeigt wird. Möglicherweise wird bei diesen Trades der Spread des jeweiligen kurses so abgewichen haben, dass mein Einstieg so stark vom Kurs abwich.
Hallo,
genau. In der Nacht in (Europa) vielen Währungen sind die Spreads viel zu hoch!
Hallo zusammen,
ich habe einen EA geschrieben, welcher für mehrere Währungspaare geeignet ist. Der EA tradet alle währungspaare wie angedacht, bis auf die XXX/JPY Paare.
Anbei befindet sich ein screenshot vom chart. der EA erzeugt total falsche Einstiegspunkte, aber ich kann mir nicht erkären, weshalb und warum nur bei den JPY Paaren auftritt.
Das Einstiegssignal wird von dem 3D oscillator erzeugt. sobald der grüne punkt bei Kerze 1 angelangt ist und konstant grün ist, soll eingestiegen werden. Desweiteren habe ich den code weiter unten angefügt
Ich hoffe, ihr könnt mir in dieser Thematik weiterhelfen.
Viele Grüße
Steyr