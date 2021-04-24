falscher Einstiegskurs

Hallo zusammen,

ich habe einen EA geschrieben, welcher für mehrere Währungspaare geeignet ist. Der EA tradet alle währungspaare wie angedacht, bis auf die XXX/JPY Paare.

Anbei befindet sich ein screenshot vom chart. der EA erzeugt total falsche Einstiegspunkte, aber ich kann mir nicht erkären, weshalb und warum nur bei den JPY Paaren auftritt.

Das Einstiegssignal wird von dem 3D oscillator erzeugt. sobald der grüne punkt bei Kerze 1 angelangt ist und konstant grün ist, soll eingestiegen werden. Desweiteren habe ich den code weiter unten angefügt


     if(TradeDirection == "LONG")
      {    
        
        if(OpenTradeOrderTicket1[SymbolLoop] == 0 )
        { 
      
           double atr[];                                             //declaration of the atr Array
           bool fillSuccessAtr = tlamCopyBuffer(atrHandle[SymbolLoop], 0, atr, 2, CurrentSymbol, "ssl up"); // a self created copy buffer function: tlamCopyBuffer(Indicator Handle, buffer nummer, local array, number of bars)
           currentAtr[SymbolLoop] = 1.5* atr[1];

           double ask1 = SymbolInfoDouble(CurrentSymbol,SYMBOL_ASK); //Ask price of the current Symbol
           double sl1 = ask1 - currentAtr[SymbolLoop] ;              // declaration of the first sl
           sl1= NormalizeDouble(sl1,Digits()); 
           
           double tp1 = ask1 + currentAtr[SymbolLoop] ;              // declaration of the first tp
           tp1= NormalizeDouble(tp1,Digits());
           triggerLong1[SymbolLoop] = tp1;                           // trigger for the trailingstoploss of the second Position
  
           tradeObject.Buy(0.1,CurrentSymbol,ask1,sl1,tp1);
           OpenTradeOrderTicket1[SymbolLoop] = tradeObject.ResultOrder();       
           buyOrder[SymbolLoop] = 1;                                 //counter for the open buy Positions
           openOrders[SymbolLoop] ++;                                //counter for the open positions (Buy/Sell)
           
          
        }


Ich hoffe, ihr könnt mir in dieser Thematik weiterhelfen.

Viele Grüße
Steyr
 
Warum sind die im Bild oben falsch - aber welche wären dann bei einer anderen Währung richtig, zeig doch mal die bessere Alternative.
 

Die Trades werden stehts zum eröffnungspreis der neuen Kerze eröffnet. Anbei ein Trade wie er annähernd sein soll. Ich benutze OHLC Candles für den backtest, daher kam es wohl zu leichten Abweichungen und der Trade wurde nicht direkt bei der Eröffnung der neuen Kerze (also beim open Price) getätigt



 
Da fehlt jetzt aber der Indikator
 
Naja, graphisch die trades im tester, das funkt seit 15 jahren schon nicht richtig
 
seltsame sache. Der Indikator ist nicht notwendig. aus dem ersten bild und dem Log geht hervor, dass der Trade #2 bei einer buy Position von:  96.258 gekauft wurde. Der Backtest verlief im OpenPrice Modus. von dem her müsste zumindest der Preis mit dem Openpreis übereinstimmen. Wenn ihr auf die schnelle keinen Rat wisst, so würde ich diesen Beitrag freezen und das ganze nochmal eine Zeit lang genauer beobachten und dann Bericht erstatten.

Vielen Dank!
 

Gerade, als ich ein custom symbol erstellen wollte, fiel mir auf, dass man dort anzeigen kann, zu welchem Kurs (Bid oder Ask) der Chart angezeigt wird. Möglicherweise wird bei diesen Trades der Spread des jeweiligen kurses so abgewichen haben, dass mein Einstieg so stark vom Kurs abwich.

 
   Hallo,

   genau. In der Nacht in (Europa) vielen Währungen sind die Spreads viel zu hoch!

 
Vielen Dank!
