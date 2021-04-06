retcode=10013 deal=0 order=0 OrderSend error 4756 failed prices for GBPUSD 0 [Invalid request] bei Position Modify via MQLRequest
Hallo da ich mich noch mit MqlRequest beschäftige und ich ein TrailingStop auf dieser Basis gestalten wollte kommt der Fehler im Journal:
retcode=10013 deal=0 order=0
OrderSend error 4756
failed prices for GBPUSD 0 [Invalid request]
Kann mir jemand erkären warum die Fehlermeldungen kommen?
Bei Beispiel 1 geht ja Magicnummer etc dabei flöten.
Deshalb soll jetzt diese Möglichkeit herhalten, um die Magicnummer etc bei zu behalten.
Dir fehlt PositionSelectByTicket
ohne den wirds nicht funktionieren
den part versteh ich nicht, muss ich aber auch nicht
if(PrevStopLoss<NewStopLoss-ts*_Point)
Leider seh ich immer noch nicht durch....
for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { string symbol=PositionGetSymbol(i); if((_Symbol==symbol) && (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)) { double NewStopLoss=NormalizeDouble(ask-sl*_Point,_Digits); ulong PositionTicket=PositionGetInteger(POSITION_TICKET); double PrevStopLoss=PositionGetDouble(POSITION_SL); double PositionPreis=NormalizeDouble(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),_Digits); ulong Positionmagic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); string Kommentar=PositionGetString(POSITION_COMMENT); string mSymbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); int Digit=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); double Volumen=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]", PositionTicket, mSymbol, EnumToString(type), Volumen, DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),Digit), DoubleToString(sl,Digit), DoubleToString(tp,Digit), Positionmagic); PositionSelectByTicket(PositionTicket); if(PrevStopLoss<NewStopLoss) { request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; request.position=PositionTicket; request.sl=NewStopLoss*_Point; request.tp=PositionPreis+tp*_Point; request.magic=Positionmagic; request.comment=Kommentar; request.deviation=5; PrevStopLoss=NewStopLoss; } //--- Anfrage senden if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen //--- Details zur Transaktion PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order); //--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); } } }
PositionByTicket is ja vom typ bool laut der Referenz" PositionSelectBy Wählt eine offene Position nach dem angegebenen Ticket für die weitere Arbeit aus. Gibt true bei einem erfolgreichen Beenden der Funktion zurück. Gibt false zurück, wenn das Beenden der Funktion fehlgeschlagen ist. Rufen Sie die Funktion GetLastError() auf, um Details zum Fehler zu bekommen." PositionSelectByTicket
Mit der Zuweisung PositionTicket sollte das also erledingt sein.
oder muss ich bei Anfrage auf Änderung (request.) dann das Ticket Selectieren?
Was für mich mehr Sinn machen würde.
request.position=PositionSelectByTicket(PositionTicket)
failed modify order #0 buy 0 GBPUSD at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> market, sl: 0.00001 tp: 1.39663 [Invalid request] Wieso sl / tp 0??? Hab ich doch alles angegeben?
OrderSend error 4756
retcode=10013 deal=0 order=0
Als beispiel
double OldestPositionPriceShort(const string symbol, const int MagicNumber) //Gewinn der Gesamtposition { double price = -1; datetime endtime= D'31.12.2999'; int i = PositionsTotal(); while(i-->0) { //--- Parameter der Order ulong _ticket=PositionGetTicket(i);// das Ticket der Position PositionSelectByTicket(_ticket); string _symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // Symbol ulong _magic =PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber der Position double _lot =PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); datetime time =(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); int dir =(int)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); double _price =PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- wenn die MagicNumber übereinstimmt, sind Stop Loss und Take Profit nicht gesetzt if(_symbol==symbol && MagicNumber==_magic && time < endtime && dir == POSITION_TYPE_SELL ) { endtime = time; price = _price; } } return(price); }
Gut habs gemacht wie Du, Suche in offenen Positionen das Ticket, übergebe Positionsnummer / index an i
frage Ticket für i ab und speichere das in PositionTicket.
SelectByTicket bekommt das Ticket von PositionTicket. Hole Infos zur Position, , anschließend prüfe die Magicnummer und wenn das passt gebe es in Journal aus.
dann frage ob sl < neuer sl ist wenn ja, Anfrage Änderung, anfrage zu Ticket , Informationen zuweisen etc. Was übersehe ich?
void CheckTrailingStopAsk(double ask, int sl, int ts, int tp,ulong Magic) { //--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren MqlTradeRequest request= {0}; MqlTradeResult result= {0}; for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { ulong PositionTicket=PositionGetTicket(i); string mSymbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); PositionSelectByTicket(PositionTicket); double NewStopLoss=NormalizeDouble(ask-sl*_Point,_Digits); string symbol=PositionGetSymbol(POSITION_SYMBOL); double PrevStopLoss=PositionGetDouble(POSITION_SL); double PositionPreis=NormalizeDouble(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),_Digits); ulong Positionmagic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); string Kommentar=PositionGetString(POSITION_COMMENT); int Digit=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); double Volumen=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); if((Positionmagic==Magic) && (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)) { PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]", PositionTicket, mSymbol, EnumToString(type), Volumen, DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),Digit), DoubleToString(sl,Digit), DoubleToString(tp,Digit), Positionmagic); if(PrevStopLoss<NewStopLoss) { request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; request.position=PositionTicket; request.sl=NewStopLoss*_Point; request.tp=PositionPreis+tp*_Point; request.magic=Positionmagic; request.comment=Kommentar; request.deviation=5; PrevStopLoss=NewStopLoss; } //--- Anfrage senden if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen //--- Details zur Transaktion PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order); //--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); } } }
Was geht jetzt nicht?
Ich würde in Deiner Situation durch das Programm mit dem Debugger (mit hist. Kursen) Zeile für Zeile durch gehen. So sieht man am schnellsten warum es nicht tut, was es eigentlich tun soll.
in den Einstellungen bei Extras->Optionen->Fehlersuche/Profiling hab ich auch einstellungen vorgenommen.
