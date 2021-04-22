Interesssanter Artikel über ShortSqeeze oder David gegen Goliat - Seite 2
Ob die Jungs am Ende auf Verlusten sitzen ist eigentlich egal.
Die meisten, so liest man in den entsprechenden Gruppen geht es um ein Zeichen.
Und das wirkt!
Die ersten Fonds geben auf, ob es nun am Geld liegt oder sie erkennen, dass der Gegenspieler ein sehr gute Waffe gefunden hat weiß man nicht. Link ist angefügt.
Das Zeichen zählt.
Daumen hoch für die Jungs 👍👍👍
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/wallstreetbets-zwingt-der-gamestop-hype-nicht-nur-hedgefonds-sondern-auch-robinhood-und-trade-republic-in-die-knie-20224769.html
Bei diesem Spiel um viel Geld gibt es zwei große Probleme, auf denen dies Spiel beruht.
Das erste ist, dass die Hedge Fonds der Maximierung der Eigenkapitalrendite wegen massiv mit Krediten spekulieren. Geht dann der Spekulationsplan nicht auf, muss nicht nur das Spekulationsobjekt verkauft werden, sondern auch der Kredit aus dem Eigenkapital gedeckt werden, weswegen andere Assets (Aktien, Immobilien, Festverzinsliche Papiere, Grundbesitz,..) verkauft werden muss, wodurch auch die stark fallen können. Plötzlich ist dann der einfache Häuselbauer im Dorf drann, weil durch die gesunkenen Immobilienwerte sein kleiner Kredit nicht mehr gedeckt ist und die Bank .. naja Ihr wisst schon. Damit gilt auch nicht mehr die klassische Investitionsregel: 1/3 Aktien, 1/3 Anleihen und 1/3 Immobilien, weil dadurch alle Klassen in einer Krise im Gleichschritt stramm nach unten marschieren. :(
Das zweit ist, das plötzlich viele sich verabreden, den Markt zu manipulieren - die Hede Fonds machen das ja auch, nur etwas dezenter. Die sind ein paar mit viel Geld, die sich jetzt Vielen mit wenig Geld gegenübersehen. Das zeigt aber, wie leicht der freie Markt manipulierbar ist, wodurch die Idee des fairen Preises, der sich an der Börse bildet, zumindest kurzfristig ad absurdum geführt wird.
Aber was heißt das jetzt? Ich meine, man sollte an einem Markt halbwegs gut aufgehoben sein, auf dem man leicht sowohl auf- wie abwärts spekulieren kann und eigentlich alles als Spekulationsobjekt meiden, das großzügig mit Kredit finanziert wird. Man kann immer auf dem falschen Fuß erwischt werden und genau dann verkaufen müssen, wenn der Preis am Boden liegt und man keine 'Luft' hat zu warten, bis de Sturm nach 1,2 Jahren vorbei ist. Solche Krisen sind immer überraschend. Wer hat schon vorhersehen können, dass die nächste Wirtschaftskrise nach 2008 (Lehman) und 2012 (Griechenland) 2020 durch eine Art 'Schnupfen' ausgelöst wird und jetzt 2021 durch eine wilde Horde von "Aktienkiddies" ausgelöst wird. Und man sollte daher bei der Spekulation kurzfristig orientiert sein.
Kann nicht wirklich lesen, ob Du Carl sie magst oder nicht.
Wenn ich mit 340 Km/h (mehr gibt die Karre nicht her) über die Autobahn rase und dann eine Mücke im Auto mich zur Fahrt gegen die Brücke verleitet, ja dann muss ich verdammt noch mal vom Gas.
Mücken töten ist der falsche Weg.
Das Risko vom Kartenhaus besteht zweifelslos, aber lieber früher als Später einen Crash.
Hier zur Entwicklung des Streits: https://www.n-tv.de/wirtschaft/US-Justiz-nimmt-Gamestop-Streit-unter-die-Lupe-article22326756.html
und mit Bezug zu Deutschland: https://www.zeit.de/wirtschaft/boerse/2021-01/gamestop-aktie-spekulationen-broker-aktienmarkt-begrenzung-justiz-generalstaatsanwalt-texas
hier eine interessante Entwicklung der 'Tradekiddies':
https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/edelmetalle-die-riskante-attacke-der-reddit-trader-am-silbermarkt-nimmt-fahrt-auf/26870380.html?ticket=ST-5026078-L1wm6x3apBFNrVdVbbIE-ap1
https://edition.cnn.com/2021/01/31/investing/silver-price-squeeze-reddit-wallstreetbets/index.html
Das erinnert doch stark an den Betrug durch Jordan Belfort am Pennystock-Market: https://de.wikipedia.org/wiki/The_Wolf_of_Wall_Street_(2013)
Hier eine jusristische Bewertung, "wie das Geschehen nach dem deutschen Marktmissbrauchsstrafrecht zu bewerten wäre, wenn es sich in dessen räumlichen Anwendungsbereich zugetragen hätte."
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gamestop-aktien-reddit-wallstreetbets-hedgefonds-short-sale-squeeze-boerse-spekulation-marktmissbrauch-recht-wphg/
Und wie Ichs schon vermutet habe ... die Kleinanleger haben gewonnen.
Short-Wetten-Index der Hedge-Fonds auf 17-Jahres Tiefstand.
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Leerverkaeufer-fuerchten-Kleinanleger-Mob-article22505263.html
ja aber das ganze verzögert nur die Marktbereinigung.
Ein Leerverkauf auf ein gesundes Unternehmen hat ja noch nie einen Sinn gemacht. Das ganze machst du ja nur, wenn klar ist das da was im argen liegt. GameStop mit dem Geschäftsmodell kann sowieso keiner mehr retten. Da werden 90% der Kleinanleger jetzt noch ihr Geld verlieren anstelle der wenigen großen
Das weiß ich doch amando, darum geht es auch gar nicht.
Einzig die Macht der Kleinanleger die jetzt zur Schau gestellt wurde. Und das ist nun mal erst durch unsere neuartige gebündelte Kommunikation möglich.
Im groben ist das ein Bürgeraufstand.
Und sie haben gewonnen.