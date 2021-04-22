Interesssanter Artikel über ShortSqeeze oder David gegen Goliat
Dieser Artikel demonstriert wie viel Macht dem kleinen Bürger durch PC/Handy mittlerweile zur Verfügung steht.
Aber auch wieviel geld er verlieren wird
Hast du den Artikel gelesen? Wo und wie verliert er Geld?
Warte ab, das war schin immer so, je mehr private reingehen desto grösser der crash,
das gesetz bleibt bestehen, auch wenn in der zwischenzeit ein paar straucheln
Ach so, ja sicher das einige nicht oder zu spät abspringen werden.
Aber generell die Macht den großen auch mal den Mittelfinger zu zeigen ist schon schön zu sehen.
Bin jetzt nicht so firm in Aktien und wahrscheinlich ist das Volumen bei Gamestop nicht sehr hoch.
Das Volumen wird noch hoch, der einzige Grund warum die Märkte noch steigen ist eine Blasenbildung. Das hast du im Jahr 2000 oder 2008 auch gut sehen können. Wir sind definitiv schon im Privat Investment. Fonds und dergleichen haben eine deutliche underperformance gegenüber den Aktienmärkten, weil die sichern schon mächtig ab.
Die Jugendlichen da in Amerika verspielen gerade die Pensionskonten der Eltern, da gibts nix anderes. Es ist viel zu viel Geld im Markt. Eine kleine Korrektur war ja schon voriges Jahr, das war mal die Ankündigung.
Aber ich kann ja auch irren ;-)
Hmmmm , glaube du hast den Artikel wirklich nicht gelesen 😉
doch hab ich, um genau die Jungs gehts ja, die werden auch noch auf die schnauze fallen
Ob und wer gewinnt ist eine Frage es Timings. Wer zu lange auf seinen Positionen hockt wird verlieren.
Erinnert Ihr Euch noch an das Squeezeout bei den VW Aktien, als die in unglaubliche Höhen stiegen und dann wieder auf Normal zurückgefallen sind:
Ob die Jungs am Ende auf Verlusten sitzen ist eigentlich egal.
Die meisten, so liest man in den entsprechenden Gruppen geht es um ein Zeichen.
Und das wirkt!
Die ersten Fonds geben auf, ob es nun am Geld liegt oder sie erkennen, dass der Gegenspieler ein sehr gute Waffe gefunden hat weiß man nicht. Link ist angefügt.
Das Zeichen zählt.
Daumen hoch für die Jungs 👍👍👍
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/wallstreetbets-zwingt-der-gamestop-hype-nicht-nur-hedgefonds-sondern-auch-robinhood-und-trade-republic-in-die-knie-20224769.html
Viel Spaß:
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/tesla-apple-gamestop-david-gegen-goliath-an-der-boerse-junge-trader-versuchen-hedgefonds-in-den-ruin-treiben/26853152.html?ticket=ST-11551347-gNqdUbeEI0AlsildvImz-ap1
oder auch hier:
https://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/irrer-gamestop-hoehenflug-wie-ein-schwarm-von-internetkids-die-wall-street-in-die-knie-zwingt_id_12911220.html