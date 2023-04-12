Können 2 EAs gleichzeitig auf einem Account im MT4 handeln? - Seite 2

Lars Kirchknopf:
Hat funktioniert vielen Dank Euch beiden!
 
Wie sind Sie zu zwei Charts und zwei Expert Advisors gekommen? Ich dachte, es könnte nur einen Zeitplan geben
 
WandaBlkk:
Das bezieht sich glaube ich auf abonnierte MQL5 Signale. Das nur eins pro Account möglich ist. 
Bei mir handelt es sich um Signale aus dem MQL5 Markt. Da sind soweit ich weiß beliebig viele Signale auf unterschiedlichen Charts pro Account möglich. Also durchaus auch 3,4,5 usw..
 
WandaBlkk:
Du kannst pro Chart einen EA haben, ob das 2 gleiche oder unterschiedliche sind ist unabhängig. Du musst nur aufpassen, das sich diese nicht kanabilisieren

 

Hallo in der Runde,


ich habe zwei EAs die ich in ein Chart ( GBPUSD) einfügen will. Dazu habe ich zwei Charts des selben Währungspaares in der selben Time frame aufgemacht.

Der eine EA ist in den chart. Bei den anderen EA habe ich so mit die Schwierigkeit sobald ich in den Einstellung alles eingegeben ( Import von DLL zulassen ) habe und ok klicke, verschwindet er wieder aus dem Chart.


Was ist das problem ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen

 

Je Chart nur ein EA! Je Terminal nur ein Konto-Login! Eventuell ein zweites Chart desselben Symbols aufmachen und dort den 2. EA starten - sonst:

Was sagen die Logs?

Haben die EA unterschiedliche sogenannte MagicNumbers - an denen kann der erkennen, was von ihm und was von einem anderen EA ist.

 
Carl Schreiber #:

Was sagen die Logs?

Haben die EA unterschiedliche sogenannte MagicNumbers - an denen kann der erkennen, was von ihm und was von einem anderen EA ist.


in den einen steht MagicNumber in den anderen Licence


 
Dann sieh entweder selbst im Code nach oder frag den Programmierer, welche MagicNumber verwendet wird und ob es Konflikte geben könne bzw. - der Vorsicht geschuldet wäre das sowie so der bessere Zugang - handele beide erst einmal auf demselben Demokonto. Da pulverst Du nur Papiergeld :)
 
Carl Schreiber #:
Dann sieh entweder selbst im Code nach oder frag den Programmierer, welche MagicNumber verwendet wird und ob es Konflikte geben könne bzw. - der Vorsicht geschuldet wäre das sowie so der bessere Zugang - handele beide erst einmal auf demselben Demokonto. Da pulverst Du nur Papiergeld :)


wo kann ich im code selbst nachschauen ?

 
Fontanelli #:


wo kann ich im code selbst nachschauen ?


Das ausführbare Programm, das im Terminal läuft .ex4, während der Programmcode am Ende ein .mq4 hat - da kann man den Code einsehen.

